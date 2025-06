Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (18 de junio)

AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal comunica su decisión sobre política monetaria. Los analistas esperan que mantenga su tasa de interés de referencia en el 4,25% al 4,5%. -Los presidentes de bancos de la Reserva Federal y gobernadores entregan sus previsiones trimestrales para el crecimiento, la inflación, las tasas de interés y el empleo. -El Departamento del Trabajo publica su reporte semanal de pedidos de subsidio por desempleo -La Oficina del Censo informa de los inicios de construcción de vivienda y los permisos de construcción de mayo.

BRASIL

-El Banco Central de Brasil comunica su decisión de política monetaria. Los analistas esperan que mantenga la tasa de interés Selic, la de referencia, en el 14,75%.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática reporta cifras del primer trimestre de gasto privado y demanda agregada.

ARGENTINA

-El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina informa de las ventas minoristas de abril.

CHILE

-El Banco Central de Chile publica su Informe de Política Monetaria. EUROPA

-Eurostat entrega su informa final del IPC armonizado de la zona del euro en mayo. MERCADOS GLOBALES BCE TASAS- El Banco Central Europeo mantendrá un enfoque flexible en sus decisiones de política monetaria, en un contexto en el que la reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán agrava los riesgos derivados de la política comercial de Estados Unidos, dijo el gobernador del Banco de Italia. Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, afirmó que la inflación de la zona euro probablemente se mantendrá por debajo del objetivo del 2% durante un periodo prolongado, en un contexto de "persistente debilidad" de la economía. ORMUZ COLISIÓN- El Ministerio de Energía de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo que la colisión entre dos petroleros cerca del estrecho de Ormuz se debió probablemente a un error de navegación de uno de los buques. La información citada por el ministerio en un comunicado era preliminar y no establecía ninguna relación con un posible agravamiento de las interferencias electrónicas debido al conflicto entre Irán e Israel. Los petroleros colisionaron y se incendiaron el martes a 24 millas náuticas de la costa de EAU, en el mar de Omán. No se registraron vertidos ni heridos entre la tripulación. UE INFLACIÓN- El índice de precios al consumo de la eurozona ​​​​​​no mostró variación​ en términos mensuales en mayo​​, en línea con lo previsto por el mercado, según datos finales, coincidiendo con las expectativas de analistas en un sondeo de Reuters. En comparación con el mismo mes del año anterior, los precios aumentaron un 1,9%, según dijo Eurostat, también en línea con lo esperado por los economistas. Cirsa, la empresa de juegos de azar de Blackstone, dijo que planeaba recaudar hasta 460 millones de euros (US$529,46 millones) en una oferta pública inicial de acciones en la bolsa de Madrid este año. La empresa tiene previsto vender hasta 400 millones de euros en acciones de nueva emisión y otros 60 millones de euros en una venta secundaria de acciones, informó en un comunicado. VENTAS- Las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en mayo. El descenso se atribuyó a una menor prisa por las compras de vehículos de motor, influenciada por la disminución de la "fiebre" relacionada con los aranceles, aunque el gasto del consumidor se mantuvo respaldado por un sólido crecimiento de los salarios. Las ventas al por menor disminuyeron un 0,9% el mes pasado, tras una caída revisada a la baja del 0,1% en abril. Economistas habían pronosticado una reducción del 0,7%. FÁBRICAS- La producción de las fábricas estadounidenses apenas creció en mayo, a pesar de un aumento en la producción de vehículos de motor y aeronaves. Este modesto incremento se vio parcialmente compensado por la debilidad en otros sectores, y las perspectivas para el sector manufacturero se mantienen sombrías debido a los aranceles. La producción manufacturera subió un 0,1% el mes pasado, tras un descenso revisado a la baja del 0,5% en abril. La cambiante política arancelaria del presidente Donald Trump, incluyendo la duplicación de aranceles al acero y al aluminio al 50%, supone un obstáculo significativo para el sector. WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron a la baja, mientras el conflicto entre Israel e Irán se prolongaba por quinto día consecutivo. Esta situación mantuvo alta la ansiedad de los inversores, con el Ejército estadounidense trasladando aviones de combate a Oriente Medio. Los índices aumentaron sus pérdidas durante la tarde, y el índice de volatilidad Cboe subió. Reuters informó que Estados Unidos está desplegando más aviones de combate. El presidente Donald Trump pidió la "rendición incondicional" de Irán, tras el ataque israelí a instalaciones nucleares iraníes. ENERGÍA- La Comisión Europea propuso la prohibición de las importaciones de gas y gas natural licuado (GNL) rusos a la Unión Europea para finales de 2027. Se usarán medidas legales para garantizar que el plan no pueda ser bloqueado por Hungría y Eslovaquia. La propuesta busca poner fin a décadas de dependencia energética de Rusia. Los contratos de gas ruso a corto plazo firmados antes del 17 de junio de 2025 tendrán un periodo de transición de un año. A partir del 1 de enero de 2028, se prohibirán las importaciones bajo contratos a largo plazo. TASAS- El Banco Central de Chile decidió mantener su tasa de interés referencial en 5,0%, en línea con las expectativas del mercado. La decisión fue unánime, dijo el banco en un comunicado. Tanto analistas como operadores esperaban que el organismo dejara sin cambios el interés clave en esta reunión. TRABAJO- El Senado de Colombia aprobó una reforma laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores en medio de tensiones políticas con el presidente Gustavo Petro, que previamente convocó por decreto a una consulta popular para buscar en las urnas el apoyo de los ciudadanos a su iniciativa. El Senado aprobó el proyecto de ley con 57 votos a favor y 31 en contra. La iniciativa aumentará de un 75% al 100% el recargo por trabajo dominical o en festivos, garantizará seguridad social a los trabajadores de plataformas de reparto e incrementará los recargos para los empleados. POLÍTICA- La policía federal de Brasil acusó formalmente a Jair Bolsonaro, a su hijo Carlos y a otras personas. Esta acción se enmarca en una investigación sobre la supuesta vigilancia ilegal de la agencia de espionaje Abin a autoridades durante su mandato presidencial. En un comunicado, la policía federal confirmó la existencia de una "organización criminal centrada en la vigilancia ilegal de las autoridades públicas y la producción de noticias falsas, utilizando los sistemas de Abin". Se acusa a Carlos Bolsonaro de usar información obtenida ilegalmente para atacar objetivos en redes sociales. (REUTERS JLL APF)