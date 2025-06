Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (19 de junio)

AGENDA DEL JUEVES ESTADOS UNIDOS

-Los mercados cierran por la celebración del Juneteenth.

BRASIL

-Los mercados cierran por la celebración de Corpus Christi.

RESTO DEL MUNDO

-Se publican las minutas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón del 30 de abril y 1 de mayo.

BCE INFLACIÓN- El Banco Central Europeo ha demostrado ser muy bueno en el uso de una amplia gama de herramientas para lograr la estabilidad de precios y seguirá haciendo todo lo necesario para completar su misión casi cumplida, dijo uno de sus máximos dirigentes monetarios. En su intervención en una conferencia de estudiantes en Milán, Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y presidente del banco central alemán, afirmó que situar la inflación en el objetivo era lo mejor que podía hacer el BCE para fomentar el crecimiento económico. RUSIA PETRÓLEO- Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita podrían actuar conjuntamente para estabilizar los mercados del petróleo si fuese necesario, dijo a Reuters el enviado de inversiones ruso Kirill Dmitriev. Los precios del petróleo subían después de que Israel dijo que había atacado las instalaciones nucleares iraníes de Natanz y Arak durante la noche, mientras los inversores se enfrentaban al temor a un conflicto más amplio en Oriente Medio. Dmitriev, jefe del fondo soberano de Rusia, dijo que existía un precedente de una acción conjunta similar en 2020. RUSIA RECESIÓN- La economía rusa está a punto de entrar en recesión, dijo el ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Este mes, Rusia bajó las tasas de interés por primera vez desde 2022, reduciendo el costo de los préstamos del 21% al 20%. Pero durante meses, las empresas se han quejado de que las altas tasas ahogan la inversión y el crecimiento económico ha empezado a remitir. ISRAEL IRÁN- Israel atacó una instalación nuclear iraní clave y misiles iraníes alcanzaron un hospital israelí, mientras el presidente Donald Trump mantenía al mundo en vilo sobre si Estados Unidos se uniría a Israel en los ataques aéreos que buscan destruir las instalaciones nucleares de Teherán. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha prometido seguir adelante con el mayor ataque de la historia de Israel contra Irán hasta que se destruya el programa nuclear de su archienemigo, dijo que los "tiranos" de Teherán pagarían el "precio completo". MEXICO HURACÁN- El huracán Erick, ahora una tormenta extremadamente peligrosa de categoría 4, se encontraba muy cerca de la costa sur del Pacífico mexicano y se espera que toque tierra el jueves, informaron las autoridades. El huracán se encontraba a unos 85 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, en el estado mexicano de Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en un informe. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES FED TASAS- La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, señalando que los costos de endeudamiento caerían este año. No obstante, el presidente Jerome Powell advirtió de que no se debe dar mucha importancia a los pronósticos, anticipando una inflación "significativa" debido a los aranceles y la necesidad de esperar más datos. Las nuevas proyecciones económicas del banco central estadounidense muestran un escenario de leve estanflación, con un crecimiento del 1,4% y un desempleo del 4,5%. IRÁN CONFLICTO- El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, rechazó la exigencia de "rendición incondicional" de Donald Trump, quien había advertido que su paciencia se había agotado. Trump, por su parte, mantuvo la ambigüedad sobre si Estados Unidos se unirá a la campaña de bombardeos de Israel contra la República Islámica. EEUU FISCAL- Fitch Ratings advirtió de que las perspectivas fiscales de Estados Unidos siguen siendo desafiantes sin reformas significativas en el gasto. La calificadora espera que los déficits fiscales se mantengan altos en los próximos años, debido a la ausencia de cambios sustanciales en la política fiscal durante el mandato de Donald Trump. MÉXICO DIPLOMACIA- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que propuso a su par estadounidense, Donald Trump, la firma de un acuerdo general bilateral en seguridad, migración y comercio durante una conversación telefónica. El encuentro previsto en la Cumbre del G7 no se dio, pero ambos líderes conversaron posteriormente. Sheinbaum destacó que Trump estuvo de acuerdo en buscar un pacto global a muy corto plazo para evitar "sorpresas" en temas sensibles. COLOMBIA POLÍTICA- El Consejo de Estado de Colombia suspendió un decreto del presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular y reformar la legislación laboral. La decisión del tribunal argumentó la falta de autorización del Senado, generando tensión política con el Congreso. El Senado aprobó su propia reforma laboral, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores, incluyendo el aumento del recargo por trabajo dominical al 100%. Petro admitió la posibilidad de retirar su convocatoria si la reforma del Congreso beneficia a los trabajadores. BRASIL SANIDAD- Brasil se declaró "libre" del virus de la gripe aviar, al no detectarse nuevos brotes en granjas avícolas comerciales. El país, mayor exportador mundial de pollo, había iniciado una cuenta atrás de 28 días el 22 de mayo para recuperar el estatus. En virtud de los protocolos comerciales, China y otros importadores habían prohibido el pollo brasileño tras un único brote en aves comerciales. La recuperación de este estatus debe ser confirmada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). (Reuters JLL APF)