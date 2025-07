Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (2 de julio)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

ESTADOS UNIDOS

-El proveedor de información Automatic Data Processing (ADP) informa de sus cifras de empleo privado de junio.

-La Asociación de Banqueros Hipotecarios publica las cifras del sector en la semana que terminó el 27 de junio.

EUROPA

-Eurostat entrega cifras de empleo de la zona del euro de mayo.

-La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, habla en el cierre de un foro de banqueros centrales en Sintra, Portugal.

BRASIL

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informa de la producción industrial de mayo.

-El Banco Central de Brasil informa de los flujos cambiarios durante la semana terminada el 27 de junio.

COLOMBIA

-El presidente de la junta del Banco de la República, Leonardo Villar, habla en un evento del Atlantic Council.

MERCADOS GLOBALES

UE CO2- La Comisión Europea propuso un objetivo climático de la Unión Europea para 2040 que, por primera vez, permitirá a los países utilizar créditos de carbono de países en desarrollo para cumplir una parte limitada de su objetivo de emisiones. El ejecutivo de la UE propuso un objetivo legalmente vinculante para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en un 90% para 2040, a partir de los niveles de 1990, con el fin de mantener a la UE en el camino hacia su principal objetivo climático de alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

BCE INFLACIÓN- La inflación de la eurozona corre el riesgo de no alcanzar el objetivo del Banco Central Europeo, por lo que hay motivos para que la entidad adopte una postura de política de apoyo moderado, dijo el gobernador del banco central belga, Pierre Wunsch. El BCE ha recortado las tasas de interés en dos puntos porcentuales desde junio del año pasado y su tasa de depósito del 2% ofrece una configuración denominada "neutral", que ni frena ni estimula el crecimiento económico.

EUROZONA DESEMPLEO- La oficina de estadísticas europeas Eurostat dijo que la tasa de desempleo de los 19 países que comparten el euro, en porcentaje de la población activa, subió al 6,3% en mayo en términos desestacionalizados. Según un sondeo de Reuters, los analistas preveían que la tasa se mantuviera en el 6,2%.

UE RENOVABLES- Las acciones de las empresas europeas de energías renovables subían después de que el Senado estadounidense aprobó el martes un proyecto de presupuesto revisado más positivo para la industria eólica en comparación con una versión anterior.

"Los cambios de última hora ofrecen condiciones significativamente mejores para la industria eólica en comparación con el borrador anterior", afirmaron los analistas de Sydbank en una nota de investigación. HUELGA KLM- El personal de tierra de la aerolínea KLM irá a la huelga en el aeropuerto de Ámsterdam el 9 de julio, a menos que la rama neerlandesa del grupo aéreo Air France KLM atienda sus demandas de aumento salarial, anunció el sindicato CNV. La huelga prevista, de ocho horas de duración, tendría lugar en un momento de gran actividad para el aeropuerto, ya que la semana próxima comienzan las vacaciones escolares en algunas partes de Países Bajos. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES GASTOS EEUU- El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, aprobó el proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, dando el visto bueno a un paquete que consagrará muchas de las prioridades del gobierno y que sumará US$3,3 billones a la deuda nacional. El proyecto de ley vuelve ahora a la Cámara de Representantes para su aprobación final. Trump ha presionado a los legisladores para que pueda promulgarlo y se convierta en ley antes del 4 de julio, el Día de la Independencia. ARANCELES EEUU- Trump dijo que no piensa ampliar el plazo del 9 de julio para que los países negocien acuerdos comerciales con Washington, al tiempo que siguió expresando sus dudas de que se pueda alcanzar un pacto con Japón. "Lo hemos intentado con Japón. No estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo. Lo dudo", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando regresaba a Washington de un viaje a Florida. MANUFACTURAS EEUU- El sector industrial de Estados Unidos se mantuvo débil en junio, con nuevos pedidos bajos y precios pagados por los insumos en aumento, lo que sugiere que los aranceles del gobierno de Trump a los bienes importados siguieron obstaculizando la capacidad de las empresas para planificar el futuro. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su PMI manufacturero subió a 49 el mes pasado desde un mínimo de seis meses de 48,5 en mayo. MERCOSUR EFTA- El bloque sudamericano Mercosur concluyó las conversaciones para un acuerdo de libre comercio con un pequeño grupo de naciones europeas conocido como EFTA, informó CNN Brasil, citando a funcionarios del gobierno brasileño. Está previsto el anuncio formal esta semana durante una cumbre del Mercosur. MÉXICO DIVISAS- Las remesas enviadas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en mayo un 4,6% respecto al mismo mes del año anterior, según cifras divulgadas por el banco central (Banco de México). Los capitales recibidos, principalmente desde Estados Unidos, sumaron US$5360 millones, según el informe del Banco de México.

Nasdaq cerró a la baja, arrastrado por la debilidad de los valores tecnológicos de gran capitalización, mientras que el Dow Jones avanzó en una sesión volátil marcada por una liquidez estacionalmente baja. Las acciones de Tesla cayeron más de un 4%, afectadas por un nuevo enfrentamiento entre su presidente ejecutivo, Elon Musk, y Trump, mientras que los datos económicos respaldaron la postura paciente de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas.

(Reuters JL APF JLL CS)