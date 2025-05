Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (21 de mayo)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en el acto "La Reserva Federal escucha", dentro de la Conferencia 2025 "Investing in Rural America". (1600 GMT) -La Administración de Información de Energía (EIA) da a conocer su reporte semanal de inventarios de petróleo. El mercado espera que las existencias de crudo hayan caído en 1,45 millones de barriles en a semana terminada el 16 de mayo, luego de crecer 3,45 millones de barriles en la semana anterior. (1430 GMT) -El Departamento del Tesoro subasta deuda a 20 años. (1700 GMT) -Target reporta sus resultados trimestrales. MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta las cifras de ventas minoristas de marzo. Analistas consultados por Reuters estiman que las ventas habrían aumentado un 2,2% anual, tras la caída del 1,1% registrada en febrero. En términos mensuales, habrían crecido un 0,1%. (1200 GMT) ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos informa el dato de actividad económica de marzo. Un sondeo de Reuters entre economistas proyecta que la actividad habría crecido un 6,4% interanual, luego de expandirse un 5,7% en febrero. (1900 GMT) MERCADOS GLOBALES BCE FED- Los supervisores del Banco Central Europeo (BCE) están analizando la exposición al dólar de los bancos de la zona euro, pero no hay duda de que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá suministrando liquidez en momentos de tensión, dijo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Los recientes ataques a la Fed del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han suscitado dudas sobre la independencia del banco central estadounidense y su compromiso de larga data de garantizar que los bancos extranjeros no se queden sin dólares cuando los mercados de financiación se secan. REINO UNIDO- La inflación de Reino Unido subió más de lo esperado en abril, incluso en los sectores más vigilados por el Banco de Inglaterra, según las cifras publicadas, que probablemente mantendrán al banco central en su senda de recortes graduales de las tasas de interés. La tasa anual de crecimiento de los precios al consumo saltó al 3,5% en abril desde el 2,6% de marzo, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido (ONS), la lectura más alta desde enero de 2024 y el mayor aumento de la tasa desde 2022, cuando la inflación se disparó. JAPÓN- El crecimiento de las exportaciones de Japón se ralentizó en abril, lastrado por un descenso de los envíos a Estados Unidos, mientras las empresas de la cuarta economía mundial se preparaban para el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump en la frágil recuperación económica. Aunque los analistas aún no están seguros de cuánto han afectado los nuevos aranceles de Trump a las exportaciones a Estados Unidos hasta ahora, esperan que el daño se intensifique a finales de este año a menos que Tokio pueda convencer a Washington de que reduzca los gravámenes. G7- Los ministros de Finanzas de las democracias industriales del Grupo de los Siete (G7) intentarán ponerse de acuerdo sobre las medidas para restaurar el crecimiento y la estabilidad mundiales, dijo el ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, que reconoció que continuarán las tensiones por los nuevos aranceles estadounidenses. Las reuniones de los próximos dos días en la localidad turística de Banff, en el estado canadiense de Alberta, se centrarán en "volver a lo básico" e incluirán debates sobre el exceso de capacidad de fabricación, las prácticas no comerciales y los delitos financieros, dijo Champagne en una rueda de prensa. COMERCIO- La Comisión Europea está dispuesta a proponer una tasa de tramitación de 2 euros (US$2,27) para los paquetes de pedidos realizados por internet que entren en la Unión Europea, como parte de las reformas de su sistema aduanero para gestionar los miles de millones de paquetes que llegan. En febrero, la Comisión propuso suprimir la exención de derechos para los envíos de escaso valor que no superen los 150 euros y dijo que estudiaría la posibilidad de una tasa de tramitación para el comercio electrónico. TRUMP JR- El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr, dijo en Qatar que tal vez podría presentarse a presidente algún día y añadió que "esa vocación está ahí". "La respuesta es no lo sé, tal vez algún día. Ya sabes, esa vocación está ahí. Siempre seré muy activo en lo que respecta a ser un firme defensor de estas cosas. Creo que mi padre ha cambiado de verdad el Partido Republicano", dijo en el Foro Económico de Qatar. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES ARANCELES- Dirigentes de la Reserva Federal dijeron que la subida de los aranceles a las importaciones de Estados Unidos vendrá acompañada de un aumento de los precios, y aconsejaron tener paciencia antes de tomar cualquier decisión sobre las tasas de interés antes de que esté claro si el impacto inflacionario será fugaz o más persistente. "Una cosa que hemos oído es que gran parte del impacto arancelario hasta la fecha en realidad no ha aparecido en los números todavía. Ha habido mucha anticipación, acumulación de inventarios y todo ese tipo de cosas. Y cada vez más empresas nos dicen que esas estrategias (...) están empezando a agotarse", dijo el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, al margen de una conferencia en Florida. PERSPECTIVA- El mercado laboral podría debilitarse y los precios subir incluso tras la distensión entre Estados Unidos y China, según el presidente de la Fed de San Luis. Destacó que si la desescalada resulta duradera, la actual postura de política monetaria podría "seguir siendo apropiada". El alivio de las tensiones comerciales permitiría que el mercado laboral se mantuviera fuerte y que la inflación siguiera en la senda del objetivo del 2%. Sin embargo, esto depende de que el público siga creyendo que la inflación bajará, fe que podría afectarse si los precios se mantienen altos. Wall Street- Las acciones estadounidenses cayeron y el índice S&P 500 puso fin a seis sesiones consecutivas de ganancias. El descenso fue presionado por el aumento de los rendimientos del Tesoro, con el perfil de la deuda soberana de Estados Unidos en el punto de mira. El presidente Donald Trump acudió al Capitolio para intentar persuadir a los legisladores republicanos de aprobar un proyecto de ley de recorte de impuestos. Analistas estiman que la medida podría agregar entre 3 y 5 billones de dólares a la deuda federal de 36,2 billones de dólares. UE Israel- La Unión Europea revisará un pacto que rige sus lazos políticos y económicos con Israel debido a la "catastrófica" situación en Gaza, anunció la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, tras una reunión de los ministros de Exteriores del bloque. La presión internacional sobre Israel ha aumentado en los últimos días ante las quejas por la falta de ayuda humanitaria que llega a Gaza y mientras el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, inició una nueva ofensiva militar en Gaza. EEUU Defensa- El presidente Donald Trump informó que seleccionó un diseño para el escudo de defensa antimisiles "Golden Dome" de US$175.000 millones. También nombró a un general de la Fuerza Espacial para comandar el programa destinado a bloquear amenazas de China y Rusia. Trump aseguró que "Golden Dome" protegerá la patria y añadió que Canadá expresó interés en participar. El proyecto busca crear una red de satélites para detectar, rastrear e interceptar misiles, enfrentando escrutinio político e incertidumbre sobre su financiación. Argentina Minería- El Gobierno de Argentina aprobó el primer proyecto minero bajo un nuevo régimen de incentivo de inversiones. Se trata del proyecto Rincón, de la firma angloaustraliana Rio Tinto, por US$2500 millones. La aprobación del proyecto, que solicitó su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), fue anunciada por el secretario Coordinador de Energía y Minería en el evento ArMinera. (REUTERS RF JLL BMV)