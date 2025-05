Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (22 de mayo)

AGENDA DEL JUEVES ESTADOS UNIDOS -S&P Global pública el Índice de Gerentes de Compra (PMI) de los sectores manufacturero, de servicios y compuesto correspondientes a mayo. La lectura preliminar de la actividad fabril habría caído a 50,1 desde 50,2 en abril; la actividad de servicios se habría mantenido estable en 50,8. (1345 GMT) -La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) reporta las ventas existentes de casas de abril. Analistas consultados por Reuters proyectan que las ventas de casas hayan aumentado a una tasa ajustada anual de 4,10 millones de unidades. (1400 GMT) -El Departamento del Trabajo da a conocer su reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo. Un sondeo de Reuters entre economistas estima que los pedidos de prestaciones estatales habrían aumentado a 230.000 en la semana terminada el 17 de mayo, luego de crecer a 229.000 en la semana previa. (1400 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una charla informal ante la Cámara de Comercio Regional de Roanoke y el Consejo Empresarial de Roanoke, Virginia. (1200 GMT) -El jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en un taller sobre la "Reversión de los grandes balances de los bancos centrales". (1800 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa el dato del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre. El mercado espera que la economía haya crecido un 0,8% en el primer trimestre en una base anual. En una base trimestral, se habría expandido un 0,2%. (1200 GMT) -El INEGI comunica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de marzo. La actividad habría crecido un 3% interanual en marzo. (1200 GMT) -El INEGI divulga el Índice de Precios al Consumidor de la primera quincena de mayo. Analistas anticipan que los precios hayan subido un 4,01% anual, luego del alza de 3,96% de abril. (1200 GMT) -El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, y funcionarios locales intervienen en un evento empresarial México-Italia en Ciudad de México. (1530 GMT) ARGENTINA -El Instituto Nacional de Estadística y Censos entrega el dato de ventas minoristas de marzo. (1900 GMT) MERCADOS GLOBALES EUROZONA- La actividad empresarial de la zona euro se contrajo otra vez por sorpresa este mes, ya que el sector dominante de servicios del bloque sufrió una mayor caída de la demanda, aunque el sector manufacturero mostró nuevas señales de estabilización, según una encuesta. El índice compuesto preliminar de gestores de compras de la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global y que se considera una buena guía para el crecimiento, cayó a 49,5 este mes desde los 50,4 de abril. REINO UNIDO- El índice provisional compuesto del sondeo de gestores de compras (PMI) de Reino Unido subió a 49,4 en mayo, según el sondeo publicado por S&P Global. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el indicador provisional compuesto, que incluye a los sectores de servicios y fabricación, se situara en 49,3 en mayo. El índice compuesto de abril había mostrado un nivel de 48,5. IFO- El instituto Ifo dijo que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 87,5 en mayo, mejor de lo previsto por el mercado. El dato de abril se había situado en un nivel de 86,9. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 87,4 en mayo. PMI- La actividad empresarial en Alemania cayó en mayo, marcando la primera contracción de este año, ya que la fuerte caída del sector servicios eclipsó cierta mejora en el sector manufacturero, según una encuesta. El índice compuesto de gestores de compras HCOB de Alemania, elaborado por S&P Global, cayó a 48,6 en mayo desde 50,1, por debajo del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción. OPEP- Los miembros de la OPEP+ están debatiendo si acuerdan otro gran aumento de la producción en su reunión del 1 de junio, informó Bloomberg News. Un aumento de la producción de 411.000 barriles diarios (bpd) para julio está entre las opciones a debatir, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, según el informe, que cita a delegados. TELEFÓNICA- La empresa española de telecomunicaciones Telefónica dijo que acordó vender su filial uruguaya por US$440 millones (388 millones de euros) a la luxemburguesa Millicom International como parte de su estrategia de salida de Hispanoamérica. Al final de la transacción, Millicom, que opera empresas de telecomunicaciones en toda América Latina bajo la marca Tigo, comprará el 100% de la unidad uruguaya de Telefónica, dijo Telefónica en un comunicado. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES IMPUESTOS- El amplio proyecto de ley fiscal y de gasto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, superó un obstáculo crucial cuando la Cámara de Representantes votó siguiendo las líneas de los partidos para iniciar un debate que llevaría a una votación sobre su aprobación más tarde. El proyecto de ley ampliaría los emblemáticos recortes de impuestos de Trump de 2017, crearía nuevas exenciones fiscales para los ingresos por propinas y los préstamos para automóviles, pondría fin a muchos subsidios de energía verde y aumentaría el gasto en el ejército y el control de la inmigración. También endurecería los requisitos de elegibilidad para los programas de alimentación y salud que atienden a millones de estadounidenses de bajos ingresos. G7- Los líderes financieros del Grupo de las Siete democracias industrializadas (G7) trataron de restar importancia a las disputas sobre los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de encontrar un terreno común para mantener la viabilidad del foro, al reunirse en las Montañas Rocosas canadienses. Los ministros de Finanzas del G7 dieron un giro positivo a las discusiones en Banff, Alberta, para tratar de llegar a un acuerdo sobre un comunicado conjunto que aborde en gran medida cuestiones no arancelarias. Las discusiones incluyeron el apoyo a Ucrania, la amenaza de las políticas económicas no basadas en el mercado de países como China y la lucha contra los delitos financieros y el narcotráfico. ECONOMÍA- La inflación general de México se habría acelerado en la primera quincena de mayo para ubicarse por encima del objetivo oficial, mostró un sondeo de Reuters, retando los esfuerzos del banco central para seguir bajando su tasa clave en un entorno de atonía de la economía. La mediana de las proyecciones de 19 participantes arrojó una tasa interanual de un 4,01% para el índice general de precios al consumidor, comparado con el 3,90% registrado hasta la segunda mitad de abril. WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte baja, al tiempo que los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon ante la preocupación de que la deuda pública se incremente en billones de dólares si el Congreso aprueba la propuesta de recorte de impuestos del presidente Donald Trump. Los tres principales índices de Wall Street cerraron con sus mayores pérdidas diarias en un mes. Las acciones de pequeña capitalización también cayeron con fuerza y el índice Russell 2000 registró su mayor baja diaria desde el 10 de abril. SUDÁFRICA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó en la Casa Blanca a su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con acusaciones de asesinatos masivos y confiscación de tierras a los blancos, en una escena que recordó a su emboscada de febrero al ucraniano Volodímir Zelenski. Sudáfrica rechaza la acusación de que los blancos son un objetivo desproporcionado de la delincuencia. Las tasas de asesinatos son elevadas en el país y la inmensa mayoría de las víctimas son negras. COM- Los inversores volvieron a rechazar en su junta anual todas las propuestas de resolución de accionistas externos, incluidas tres que pretendían abordar el impacto del gigante minorista en línea sobre el cambio climático. Los votantes aprobaron la reelección de 12 consejeros y propusieron la remuneración de los ejecutivos. MERCADOLIBRE- El gigante latinoamericano del comercio electrónico anunció que su presidente ejecutivo, Marcos Galperin, será reemplazado a partir de 2026 por su actual director de comercio, Ariel Szarfsztejn. Galperin asumirá un rol más estratégico dentro de la compañía como presidente de la junta directiva, informó MercadoLibre en un comunicado. (REUTERS RF JL BMV)