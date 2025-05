Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (23 de mayo)

AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio reporta el dato de ventas de casas nuevas correspondiente a abril. Las ventas de casas nuevas habrían caído a 693.000 unidades, desde 724.000 en marzo. (1400 GMT) -El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, y el jefe de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, participan en un debate sobre la economía y la política monetaria de Estados Unidos antes del Northwest Arkansas Fireside Chat organizado por el Banco de la Reserva Federal de San Luis, en Bentonville, Arkansas. (1335 GMT) -La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook habla sobre "Estabilidad financiera" ante la versión virtual de la Séptima Conferencia Anual de Mujeres en Macroeconomía, copatrocinada por la Escuela Superior de Artes y Ciencias de la Universidad de Nueva York, la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y el Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, en Washington. (1600 GMT) MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica el dato de la balanza comercial de abril. (1200 GMT) -El Banco de México (central) difunde las cifras de cuenta corriente del primer trimestre, que se espera que muestren un déficit de US$18.050 millones. (1500 GMT) MERCADOS GLOBALES EEUU UE- Los negociadores comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están presionando a la UE para que haga reducciones arancelarias unilaterales sobre los productos estadounidenses, diciendo que sin concesiones el bloque no avanzará en las conversaciones para evitar aranceles "recíprocos" adicionales del 20%, informó el Financial Times. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, tiene previsto comunicar el viernes al comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que una reciente "nota explicativa" compartida por Bruselas para las conversaciones no cumple las expectativas de Washington, afirma el periódico citando fuentes anónimas. ALEMANIA- La economía alemana creció en el primer trimestre bastante más de lo estimado anteriormente, debido a la buena evolución de la coyuntura en marzo, según una segunda estimación. La economía creció un 0,4% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el trimestre anterior, dijo la oficina de estadística, revisando una lectura preliminar del 0,2%. REINO UNIDO- El tiempo soleado impulsó las ventas minoristas británicas en abril y los hogares se mostraron más alegres este mes, según las cifras publicadas, que indican que los consumidores podrían ser un punto brillante en un panorama por lo demás monótono para la economía. El volumen de ventas minoristas aumentó en abril un 1,2% intermensual, mucho más de lo esperado, según informó el viernes la Oficina Nacional de Estadísticas, tras un incremento revisado a la baja del 0,1% en marzo. JAPÓN- La inflación subyacente de Japón se aceleró a su ritmo anual más rápido en más de dos años en abril, según los datos, lo que aumenta las probabilidades de otra subida de tipos de interés a finales de año. Los datos subrayan las dificultades del Banco de Japón para equilibrar las presiones sobre los precios de la persistente inflación de los alimentos con los vientos en contra del aumento de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que hay que saber del jueves EEUU IMPUESTOS- La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por republicanos, aprobó por un solo voto un ambicioso proyecto de ley de impuestos y gastos. La legislación impulsaría gran parte de la agenda política del presidente Donald Trump. El proyecto, que sumaría unos US$3,8 billones a la deuda federal, incluye nuevas exenciones fiscales y aumenta el gasto militar y de vigilancia fronteriza. Ahora deberá ser aprobado por el Senado antes de que Trump pueda convertirlo en ley. EEUU FED- Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en una batalla legal sobre la decisión del presidente Donald Trump de despedir a dos miembros de la junta federal de trabajo contenía una línea que alivió, por ahora, las preocupaciones de que estos casos pudieran abrir la puerta para que Trump despidiera al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por voluntad propia. La orden del tribunal permite a Trump mantener al margen a las dos miembros demócratas de la junta laboral mientras impugnan la legalidad de su destitución. FED TASAS- El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, señaló que todavía ve una senda para recortes de tasas de interés este año y agregó que la clave de las perspectivas depende de dónde se asiente la política arancelaria del Gobierno. Si los aranceles bajan cerca del 10% y se consolidan en julio, se podría estar en buena posición para recortes de tasas en la segunda mitad del año. Los mercados prevén una modesta rebaja, pese a la incertidumbre por la política comercial. EEUU VIVIENDAS- Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos cayeron inesperadamente en abril, a pesar de una baja temporal de las tasas hipotecarias y del aumento de la oferta, y podrían seguir siendo mediocres debido a la creciente incertidumbre económica. Las ventas del mes pasado fueron las más lentas para abril desde 2009, disminuyendo un 0,5% mensual y un 2,0% interanual. La actividad se ha situado en el 75% de los niveles normales o prepandémicos. WALL STREET- Las acciones estadounidenses cerraron con pocos cambios tras una baja inicial, mientras los rendimientos del Tesoro bajaron desde máximos recientes. Esto ocurrió después de que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de impuestos y gastos. La preocupación por el déficit de Estados Unidos ha presionado los rendimientos del Tesoro y las acciones. La aprobación del proyecto, que aumentará la deuda, y el impacto de los aranceles son factores que los inversores están sopesando. PRESUPUESTO- El Gobierno de Brasil anunció la necesidad de contener 31.300 millones de reales (US$5580 millones) en el presupuesto de este año. El objetivo es cumplir con las normas fiscales del país. Según el informe bimestral, se deberán bloquear 10.600 millones de reales para cumplir con el límite de crecimiento del gasto y congelar 20.700 millones para alcanzar el objetivo de déficit primario cero. También se mencionó un posible aumento del impuesto a transacciones financieras. AHORROS- El Gobierno argentino anunció un plan para flexibilizar las normas que permitan a los ciudadanos utilizar sus ahorros sin explicar su origen. La medida busca atraer divisas no declaradas y estimular el crecimiento económico. Se estima que los ahorros no declarados ascienden al menos a 200.000 millones de dólares. El Gobierno afirmó que el cambio busca devolver la libertad a la gente y dejar de considerar delincuentes a quienes se refugiaron en el mercado informal. HARVARD- El Gobierno de Estados Unidos revocó la capacidad de la Universidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales. Los alumnos existentes se verán obligados a transferirse a otras escuelas o perderán su estatus legal. La medida, ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se tomó después de que Harvard se negó a proporcionar información exigida sobre algunos titulares de visas de estudiante. Noem citó preocupaciones sobre violencia, antisemitismo y coordinación con el Partido Comunista Chino, mientras Harvard calificó la acción de represalia. (REUTERS RF JLL BMV)