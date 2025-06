Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (25 de junio)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES EEUU - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrece su testimonio sobre el informe semestral de política monetaria ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado. - La Oficina del Censo del Departamento de Comercio dará a conocer el dato de ventas de viviendas nuevas.

BRASIL - El banco central de Brasil publicará el dato del déficit por cuenta corriente del país.

ARGENTINA - Se publica la balanza de pagos al primer trimestre de 2025.

MERCADOS GLOBALES Gasto OTAN- Los líderes de la OTAN se reúnen en La Haya para celebrar una cumbre hecha a medida para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los aliados europeos esperan que la promesa de aumentar el gasto en defensa le haga disipar las dudas sobre su compromiso con la alianza. Se espera que la cumbre apruebe un objetivo de gasto en defensa más elevado, del 5% del PBI, en respuesta a una exigencia de Trump y al temor de los europeos a que Rusia suponga una amenaza cada vez más directa para su seguridad tras la invasión de Ucrania en 2022. Trump Irán- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los daños causados a las instalaciones nucleares iraníes por los ataques con misiles del fin de semana fueron graves, aunque también reconoció que la información disponible sobre el asunto no era concluyente. Sus comentarios se produjeron después de que Reuters y otros medios revelaran el martes que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) había evaluado que los ataques habían retrasado el programa nuclear iraní solo unos meses, a pesar de que autoridades estadounidenses dijeron que el programa había sido destruido.

ESPAÑA PBI- La economía española se desaceleró un 0,6% en el primer trimestre de 2025 en comparación con el periodo anterior, mientras la agitación geopolítica y la sombra de las continuas tensiones comerciales acentúan la preocupación por el crecimiento global. En términos anuales, la producción económica de España en el primer trimestre se expandió un 2,8%, dijo el Instituto Nacional de Estadística (INE) del país, confirmando los datos preliminares de crecimiento publicados en abril.

ESPAÑA BBVA- El banco español BBVA está analizando las condiciones impuestas por el Gobierno español a su opa sobre el Sabadell, entre ellas el posible impacto en el ahorro de costes estimado de 850 millones de euros (US$986,17 millones), dijo el responsable del banco en España. Los comentarios de Peio Belausteguigoitia se producen después de que el Gobierno español dijera el martes que BBVA no podrá integrar sus operaciones con Sabadell durante al menos tres años, una de las condiciones impuestas por el Gobierno a su oferta hostil por su rival más pequeño. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES Powell- La subida de los aranceles podría empezar a elevar la inflación este verano boreal, un periodo que será clave para que la Reserva Federal considere posibles recortes de tasas, dijo el presidente del banco central, Jerome Powell, a miembros del Congreso. Presionado por legisladores republicanos de la Comisión de Servicios Financieros sobre por qué la Fed no está recortando las tasas, como ha exigido el presidente Donald Trump, Powell dijo que él y muchos en la Fed esperan que la inflación comience a aumentar pronto, y que el banco central no tenía prisa por aliviar los costos de endeudamiento mientras tanto. MÉXICO DEUDA- El gobierno de México llevó a cabo una operación en el mercado internacional de deuda por US$6800 millones, con el objetivo de reducir en 15% el monto de la deuda externa de mercado denominada en dólares con vencimientos entre 2027 y 2031, dijo la Secretaria de Hacienda. La transacción se estructuró en tres partes: dos nuevos bonos de referencia, con vencimientos en 2032 y 2038, por 3950 y 2850 millones de dólares; la captación de recursos para una recompra anticipada de un bono que vence en 2026 y una operación de refinanciamiento por 2500 millones de dólares, mediante el intercambio de bonos que prescriben entre 2027 y 2031, informó en un comunicado. EEUU CONFIANZA- La confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró inesperadamente en junio, debido a la preocupación de los hogares por las condiciones empresariales y las perspectivas de empleo para los próximos seis meses. El Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor cayó 5,4 puntos hasta 93,0 este mes, borrando casi la mitad de la fuerte subida de mayo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del índice hasta 100,0 puntos. CHILE FMI- Chile podría lograr un mayor ritmo de crecimiento, aunque por debajo del boom que marcó en la década de 1990, si agiliza inversiones, fortalece su fuerza laboral y desarrolla su potencial para producir minerales críticos, dijo el Fondo Monetario Internacional. El organismo multilateral argumentó en un artículo que muchos debates socioeconómicos actuales locales, como la sostenibilidad fiscal, la suficiencia de las pensiones y los préstamos universitarios, pueden atribuirse a la desaceleración del crecimiento del país en las últimas dos décadas. PERÚ BUENAVENTURA- Buenaventura, una de las mayores productoras de oro y plata en Perú, espera iniciar la producción comercial de oro en su proyecto San Gabriel de US$750 millones a más tardar en noviembre, dijo su gerente general, Leandro García. El ejecutivo afirmó que la construcción de San Gabriel, ubicado en la región de Moquegua en el sur del país, está al 80% y que las primeras pruebas de arranque de la mina comenzarán en julio mientras esperan su licencia de funcionamiento. IRÁN CHINA- El presidente Donald Trump dijo que China puede seguir comprando petróleo a Irán después de que Israel y la república islámica acordaron un alto el fuego, una medida que analistas dijeron que probablemente indica un retorno a la aplicación laxa de las sanciones de Washington. "China puede seguir comprando petróleo a Irán. Con suerte, también comprarán mucho a Estados Unidos", dijo Trump en una publicación en Truth Social. (REUTERS JL APF)