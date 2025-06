Day Ahead-Noticias e indicadores de América Latina (27 de junio)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Comercio publica el índice de precios de gastos de consumo personal de mayo, o PCE, que incluye su medida de precios, la referencia para las autoridades de política monetaria.

La Reserva Federal publica los resultados anuales de sus pruebas de tensión a los grandes bancos, diseñadas para ver cómo soportan escenarios adversos.

Intervienen en eventos públicos los gobernadores y presidentes de la Reserva Federal John Williams, Beth Hammack y Lisa Cook.

La Universidad de Michigan publica su índice de confianza del consumidor final de junio.

BRASIL

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas publica cifras de desempleo de mayo.

MÉXICO

El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática publica cifras de desempleo de mayo.

COLOMBIA

El Banco de la República fija la tasa de política monetaria, actualmente en el 9,25%.

MERCADOS GLOBALES UE EEUU- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la UE había recibido un "nuevo documento estadounidense" para proseguir las negociaciones sobre los aranceles, pero no reveló detalles de las exigencias de Washington. "Todas las opciones siguen sobre la mesa", dijo a los periodistas tras una cumbre de la UE en Bruselas. FED EEUU- Los recientes datos de inflación de Estados Unidos han sido "bastante positivos", pero parte del efecto inflacionista de los aranceles podría simplemente retrasarse, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari. "Hemos estado diciendo básicamente: 'Tenemos que ir despacio hasta que tengamos más claridad sobre lo que está pasando con la inflación relacionada con los aranceles'", dijo Kashkari en relación a cómo la Fed está considerando las decisiones sobre las tasas de interés.

BCE INFLACIÓN- El Banco Central Europeo (BCE) debería abandonar el objetivo de la inflación general y centrarse en el crecimiento de los precios del gasto discrecional para proteger a los más pobres del bloque, según un documento que se presentará a los dirigentes monetarios en la conferencia de análisis económico más importante del banco. El objetivo de inflación del BCE es del 2%, y en la revisión que se llevará a cabo próximamente ni siquiera se discutirá la definición del objetivo.. ESPAÑA INFLACIÓN- La tasa de inflación interanual armonizada con la Unión Europea subió en junio hasta el 2,2%, impulsada por los carburantes y los alimentos y las bebidas no alcohólicas, según mostraron los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación anual de mayo fue del 2,0%, tasa idéntica a la esperada para junio por los analistas encuestados por Reuters. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES MÉXICO TASAS- El banco central de México redujo en medio punto porcentual su tasa clave de interés por cuarta ocasión consecutiva y dijo que hacia adelante seguirá valorando recortes adicionales tomando en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. La decisión de los cinco miembros de la junta de gobierno del Banco de México, que estuvo dividida, llevó el objetivo de la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un 8%, su nivel más bajo desde 2022, en línea con las proyecciones del mercado. TRUMP FED- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no ha decidido quién reemplazará al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la definición no es inminente, dijo una persona familiarizada con las deliberaciones de la Casa Blanca. Los comentarios de la fuente se producen luego de que un responsable monetario de la Fed afirmó que cualquier intento de nombrar a un presidente "en la sombra" sería ineficaz. OMC COMERCIO- La Organización Mundial del Comercio (OMC) informó de un alza de su barómetro comercial trimestral, impulsada por compras adelantadas, pero probablemente la expansión será efímera, ya que el debilitamiento de los pedidos de exportación anticipa una ralentización durante el año. El Barómetro del Comercio de Mercancías de la OMC subió a 103,5, más que la línea de base de 100 que divide los volúmenes comerciales por encima y por debajo de la tendencia, y ligeramente sobre el 102,8 de marzo. MEXICO SANCIONES- El regulador bancario mexicano, CNBV, anunció que decretó la intervención temporal de CIBanco e Intercam, dos instituciones financieras señaladas en la víspera por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar implicadas en prácticas de lavado de dinero. La medida se anunció horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum reiterara que México no tenían pruebas de la acusación del Tesoro contra CIBanco, Intercam y la correduría Vector Casa de Bolsa, de presuntas irregularidades en transacciones con China, ligadas al tráfico de opioides. EEUU BIENES- Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos repuntaron con fuerza en mayo, impulsados por un aumento de las reservas de aviones comerciales, pero la incertidumbre económica derivada de los aranceles sigue limitando el gasto empresarial en capital. Los pedidos de bienes duraderos, artículos que van desde tostadoras a aviones y que duran tres años o más, crecieron un 16,4% el mes pasado después de un descenso revisado del 6,6% en abril, dijo la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. BRASIL DÉFICIT- El Gobierno central de Brasil registró un déficit presupuestario primario de 40.600 millones de reales (US$7400 millones) en mayo, mostraron datos del Tesoro. Los economistas consultados por Reuters esperaban un déficit mayor, de 41.100 millones de reales.

COLOMBIA DEUDA- La agencia calificadora S&P rebajó la calificación de la deuda de Colombia en un escalón a 'BB' desde 'BB+' con perspectiva negativa, citando un desempeño fiscal más débil de la economía del país sudamericano. S&P dijo que la perspectiva negativa refleja el riesgo de que el constante deterioro fiscal en Colombia pueda persistir durante varios años junto con los crecientes desafíos de seguridad, empeorando aún más el perfil financiero.

(REUTERS JL JLL APF)