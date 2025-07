Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (4 de julio)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS

-Los mercados y las oficinas gubernamentales cierran por la festividad del Día de la Independencia.

-El presidente Donald Trump tiene previsto rubricar la ley de recortes de impuestos y gastos, que contiene muchas de sus prioridades políticas locales.

EUROPA

-Eurostat publica las cifras de precios industriales de mayo.

BRASIL

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas publica cifras de los precios de la producción industrial de mayo.

-El Ministerio de Desarrollo e Industria informa de las cifras de la balanza comercial de junio.

MÉXICO

-El Instituto de Estadísticas, Geografía e Informática publica cifras de confianza del consumidor de junio.

COLOMBIA

-El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas publica las cifras de exportaciones de mayo.

BCE EURO- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que los sistemas económicos de la Unión Europea deben ser más eficientes y productivos para que el euro pueda equipararse al dólar como primera moneda mundial. En una entrevista concedida a la emisora alemana ARD, Lagarde dijo que "los líderes políticos, los dirigentes monetarios, tienen que comprometerse a hacer que nuestra economía sea más productiva y más eficiente" antes de que el euro pueda convertirse en la principal divisa mundial.

EUROZONA PRODUCCIÓN- Los precios de producción de la eurozona cayeron un 0,6% frente al mes anterior en mayo, lo que supone un nivel más bajo de lo previsto por los economistas, según dijo el instituto europeo de estadísticas Eurostat. En abril, el índice precios de producción mostró un descenso del 2,2%.

CHINA UE- El Ministerio de Comercio chino emitió su resolución final sobre el brandy originario de la UE, aplicando aranceles de hasta el 34,9% durante un periodo de cinco años a partir del 5 de julio de 2025. Según informó en un comunicado, algunas empresas que se comprometieron a respetar unos precios mínimos, como Martell & Co -propiedad de Pernod Ricard- y Remy Martin -propiedad de Remy Cointreau-, quedarán exentas del pago de aranceles más altos, a menos que incumplan sus compromisos.

RUSIA UCRANIA- Rusia azotó Kiev con el mayor ataque de drones de la guerra, hiriendo al menos a 23 personas y dañando edificios en toda la capital solo horas después de que Trump hablara con su par ruso, Vladimir Putin, dijeron altos cargos. Las sirenas antiaéreas, el zumbido de los drones kamikazes y las detonaciones retumbaron desde primera hora de la tarde hasta el amanecer, cuando Rusia lanzó lo que la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que fue un total de 539 drones y 11 misiles. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES Empleo- El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue sorprendentemente sólido en junio, con un aumento de 147.000 puestos en las nóminas no agrícolas, superando las expectativas del mercado. Sin embargo, casi la mitad de estos nuevos empleos se generaron en el sector público, mientras que el sector privado mostró una desaceleración, especialmente en industrias afectadas por los aranceles. Impuestos- El Congreso de Estados Unidos aprobó el paquete de recortes fiscales propuesto por Trump, una victoria clave que permitirá financiar medidas de inmigración y hacer permanentes las rebajas de impuestos de 2017. El plan, que añade US$3,4 billones a la deuda nacional, recorta programas sociales y elimina incentivos a la energía verde. Inflación- La inflación en Estados Unidos podría mantenerse alta durante más tiempo debido a las políticas comerciales y la incertidumbre sobre los aranceles, según el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic. Asimismo, advirtió que las presiones inflacionarias podrían prolongarse mientras sigan las discusiones sobre aranceles, complicando el panorama económico. Inversión- La inversión de las empresas en México se desplomó un 12,5% interanual en abril, registrando su peor caída en casi cinco años, según datos del INEGI. El gasto en maquinaria y equipo bajó 16% y en construcción cayó 9,2%. Esta es la octava caída consecutiva del indicador, una racha negativa no vista desde la pandemia, reflejando el freno en la actividad económica del país. Aranceles- Estados Unidos impondrá una tasa arancelaria recíproca del 10% a cerca de cien países, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien espera una "avalancha" de acuerdos comerciales antes de la fecha límite del 9 de julio. El gobierno de Trump negocia con más de una decena de socios, incluyendo India, Japón y la UE, para alcanzar acuerdos que eviten mayores aranceles. Irán- Estados Unidos sancionó a una red que contrabandea petróleo iraní disfrazado de iraquí y a una entidad financiera controlada por Hezbolá, informó el Departamento del Tesoro. La red, liderada por Salim Ahmed Said, ha enviado miles de millones de dólares en petróleo desde 2020. Washington busca cortar fuentes de financiamiento para Irán y grupos aliados en la región. FMI- El Fondo Monetario Internacional informó que se reunirá con una delegación técnica argentina para discutir el avance del nuevo programa de préstamos de 20.000 millones de dólares. El FMI destacó que el programa avanza positivamente, la transición cambiaria es fluida y la economía argentina muestra señales de expansión y reducción de la pobreza. (REUTERS JLL APF CS)