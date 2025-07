Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (7 de julio)

AGENDA DEL LUNES ESTADOS UNIDOS

-El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

BRASIL

-Cumbre de los países del grupo BRICS en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

CHILE

-El Banco Central publica cifras de comercio exterior y de producción de cobre de junio.

COLOMBIA

-El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) publica su índice precios del consumidor de junio.

EUROPA

-Reunión del Eurogrupo de ministros de Hacienda de la zona del euro, en la que participará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

-Eurostat informa de la ventas minoristas en la zona del euro durante mayo.

MERCADOS GLOBALES EEUU BRICS- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las "políticas antiestadounidenses" del grupo BRICS de países en desarrollo, cuyos líderes sostienen una cumbre en Brasil. En un momento en que foros como el G7 y el G20, que agrupan a las principales economías, se encuentran paralizados por las divisiones y la perturbadora estrategia de "Estados Unidos primero" del presidente estadounidense, el bloque BRICS se presenta como un refugio para la diplomacia multilateral en un contexto de violentos conflictos y guerras comerciales.

EUROZONA CONFIANZA- La confianza de los inversores en la zona euro mejoró más de lo esperado en julio y alcanzó su nivel más alto en más de tres años, según una encuesta, a medida que se ampliaba la recuperación económica del bloque. El índice Sentix para la zona euro subió a 4,5, desde el 0,2 de junio, superando la previsión de 1,1 de los analistas encuestados por Reuters y marcando su tercer aumento mensual consecutivo.

ALEMANIA INDUSTRIA- La producción industrial alemana subió más de lo esperado en mayo gracias al sector automotor y la producción energética, informó la Oficina Federal de Estadística. La producción subió un 1,2% respecto al mes anterior, mientras que los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado que se mantendría estable, en el 0%.

UE CHINA- La Unión Europea se ha mostrado reticente a firmar un compromiso conjunto con China en una cumbre que se celebrará este mes para conmemorar el medio siglo de relaciones diplomáticas, dijo un alto cargo de la política climática al Financial Times en unas declaraciones. Los objetivos climáticos de la UE son de los más ambiciosos del mundo, pero se han basado exclusivamente en la reducción de las emisiones locales. Ahora tiene de plazo hasta mediados de septiembre para presentar a las Naciones Unidas un nuevo objetivo climático para 2035.

PRODUCCIÓN OPEP+ - Los productores de petróleo de la OPEP+ están a punto de aprobar otro gran aumento de la producción para septiembre, al completar tanto la anulación de los recortes voluntarios de producción de ocho miembros como el paso de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a una cuota mayor, según cinco fuentes. El grupo, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, lleva varios años reduciendo la producción para sostener el mercado, pero ha dado marcha atrás este año para recuperar cuota de mercado y cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al grupo bombear más para ayudar a mantener bajos los precios de la gasolina.

INUNDACIONES EN TEXAS - El número de muertos por las catastróficas inundaciones en Texas, Estados Unidos, ascendió al menos a 78, entre ellos 28 niños, mientras proseguía la búsqueda de las niñas desaparecidas en un campamento de verano y el temor a más inundaciones provocaba la evacuación de rescatistas voluntarios. Larry Leitha, comisario del condado de Kerr, en la región central de Texas Hill Country, dijo que 68 personas habían muerto en su condado, epicentro de las inundaciones, entre ellas 28 niños. El gobernador de Texas, Greg Abbott, en una conferencia de prensa dijo que otras 10 personas habían muerto en otras partes de Texas y confirmó que 41 estaban desaparecidas.

LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA

UE EEUU - Las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos no han logrado avances significativos, por lo que los negociadores europeos evalúan prorrogar el statu quo para evitar un aumento de aranceles. La UE ya descartó cerrar un acuerdo global antes de la fecha límite impuesta por el presidente Donald Trump, y tras las reuniones recientes aún no está claro si se logrará siquiera un acuerdo parcial. IRÁN OIEA - El organismo de control nuclear de la ONU retiró a sus últimos inspectores de Irán, en medio de un aumento de tensiones tras ataques a instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos e Israel. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que su equipo partió de Teherán tras permanecer durante el conflicto militar reciente. ARGENTINA ECONOMÍA - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría 27% en 2025 -1,6 puntos porcentuales menos que la previsión anterior- y el PBI crecería un 5% en el corriente año, frente a la medición anterior del 5,2%, según un sondeo del banco central (BCRA). Los analistas consultados por la entidad estimaron para junio un nivel de inflación del 1,8%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria. ENERGÍA- Argentina normalizó el transporte de gas natural y levantó restricciones a algunas industrias, luego de que una ola de frío provocó un récord de demanda doméstica. La Secretaría de Energía indicó que el sistema de transporte ya no está en emergencia y que se avanza en la reanudación gradual del suministro a estaciones de GNC e industrias. MINERÍA- El Gobierno de Perú excluyó a la mayoría de los mineros informales de un programa temporal que les permitía operar, mientras se intensifican las protestas y bloqueos de vías clave para el transporte de cobre. De los mineros inscritos en el programa REINFO, más de 50.000 quedarán fuera, mientras que poco más de 31.000 podrán continuar el proceso de formalización hasta fines de 2025. SEGURIDAD- La policía de Colombia capturó a un prófugo acusado de organizar y participar en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, la quinta persona arrestada durante la investigación para esclarecer el ataque al político, informó el director de la institución armada. Se trata de Elder José Arteaga, alias "El Costeño", de 41 años, acusado de organizar el ataque cometido por un joven de 15 años que le disparó al político hace casi un mes cuando presidía un acto proselitista en el occidente de Bogotá, dijo el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. (REUTERS JLL APF JL)