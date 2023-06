Dayane Urzola, miembro del Gobierno en la negociación con el ELN: "Es una tarea de las personas de Colombia"

Afirma que existe la posibilidad de crear un fondo para el sustento de los guerrilleros, pero que no se ha abordado en la mesa de negociación

Destaca la buena predisposición de la sociedad colombiana para que se alcance un acuerdo y para participar en la negociación

Dayane Urzola Domicó, una de las mujeres que conforma la delegación del Gobierno de Colombia en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha apostado por que sea la propia sociedad civil la que impulse los acuerdos que se alcancen con la guerrilla en caso de que futuras administraciones entorpezcan los avances que se consigan, como sucedió con lo pactado con las ya desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Lo ideal sería que, obviamente, cualquier gobierno pueda apoyar, que pueda quedar en saco roto pues tocaría ver cómo la misma sociedad lo pueda impulsar, si queremos construir paz es justamente eso, es una construcción del que está a favor y del que no lo está", ha valorado.

Domicó ha abogado por que sea la misma sociedad civil quienes construyan y decidan cómo van a poner en marcha todos estos futuros acuerdos. "Es una tarea de las personas de Colombia como tal", ha subrayado en una entrevista con Europa Press a su paso por Madrid, donde asistió este fin de semana a un evento sobre el papel de las mujeres en los procesos de mediación en Iberoamérica.

En lo que respecta a todos estos meses de negociaciones con la guerrilla, Domicó ha destacado la buena predisposición de ambas delegaciones por conversar y llegar a acuerdos, a pesar de algún traspiés, como el relacionado con el alto el fuego, el cual finalmente se alcanzó hace unas semanas, poniendo así el broche al tercer ciclo de diálogos que se celebró en La Habana.

"Allá en La Habana, cuando estuvimos, siempre se mantuvo la disposición y el trabajo permanente por parte de las dos delegaciones con positivismo. Siempre se sostuvieron, constantemente, los trabajos. Llegó un momento en el que sí, se llegó a hacer una pausa mientras se analizaba cómo se podía proyectar mejor el camino para que tuviéramos un buen acuerdo en este tercer ciclo", ha explicado.

"Por parte de la mesa no hemos visto ni tampoco ellos han manifestado alguna negatividad, siempre han estado con la gran disposición de que se puedan realizar todos los acuerdos, que se pueda implementar, siempre se está pensando de una u otra manera llegar a un acuerdo para Colombia", ha destacado en relación al ELN.

En lo que respecta al alto el fuego, ha confiado, no solo en la buena voluntad del ELN, sino también en los diferentes mecanismos de seguimiento y monitoreo de otros actores importantes en este conflicto, como Naciones Unidas, la Iglesia, y los organismos de la sociedad civil que trabajan en las regiones afectadas.

"Este acuerdo está en el marco del DIH (Derecho Internacional Humanitario). La idea es que se puede respetar. Por parte del ELN han dicho, 'nosotros firmamos y lo vamos a cumplir' (...) estamos también esperando a que no solamente el mero gobierno, sino que también haya otras instancias territoriales que van a estar haciendo que el monitoreo pueda llegar a cumplirse", ha señalado.

Domicó ha explicado que las principales dificultades a las que se han tenido que enfrentar las partes están relacionadas con "los tiempos", que "a veces se acortan mucho". Para ello han puesto en marcha una serie de "interciclos" en los que poder adelantar entre una cita y otra lo acordado en la anterior.

Posibilidad de un fondo de sustento

Entre los asuntos que todavía no se han abordado en la mesa de negociación está el de la creación de un fondo de financiación para el sustento de los guerrilleros mientras dure la negociación y que tras publicarse dicha posibilidad en los medios de comunicación, muchos sectores del país han criticado.

"Es una posibilidad, pero no está confirmado (...) En la mesa, como tal no se ha conversado, pero tenemos entendido que ya se han estado haciendo ciertas gestiones por parte del presidente (Gustavo Petro)", ha dicho Domicó. Asimismo, ha explicado que al no haber abordado propiamente el asunto, no tiene detalles de cómo se destinarían estos fondos.

Domicó ha destacado que la buena voluntad del pueblo de Colombia sirva como catalizador e impulse unos acuerdos para los que la sociedad civil ya se ha puesto en marcha. En Medellín, explica, "han hecho una semana de recorrido en donde se ha preguntado a la gente cómo quiere construir la paz".

"Lo han hecho en Arauca y hay varios departamentos que ya se están sumando a esa gira por la paz, como ellos la han llamado. Sí, hay un apoyo y es más, muchas personas nos han preguntado cómo lo vamos a hacer, nos han dicho 'queremos participar, queremos construir' (...) hay un positivismo muy grande", ha contado.

"Las mismas personas de muchos sectores, las que son víctimas, las que no son víctimas, los gremios, los empresarios, todos están enfocados, quieren participar y quieren construir el acuerdo de paz con el ELN", ha celebrado.

Papel de la mujer en la negociación

A pesar de la salida de algunas de las mujeres que conformaron en un primer momento la delegación del Gobierno, Domicó ha puesto en valor el "grandísimo potencial" que han ido aportando durante estos meses de negociación, además del que siguen dando aquellas representantes que continúan en la mesa.

"Hemos logrado que haya mayor inclusión en este acuerdo", ha destacado Domicó, quien ha puesto en valor el papel de las mujeres no solo pensando en ellas mismas, sino también en otros sectores tradicionalmente más golpeados en estos conflictos, como la niñez, o las personas adultas.

"De una u otra manera también sufrimos y vivimos el conflicto (...) teniendo en cuenta los perfiles que estamos en la mesa, se ha logrado que en el listado para la conformación de un comité nacional de paz --que está en el tema de la participación--, estén las feministas, las indígenas, las negras, las campesinas, las empresarias, la de los gremios, todo el sector social", ha enumerado.

