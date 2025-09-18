Dayro Moreno pone a soñar a Once Caldas en la Sudamericana y el Mineiro sale vivo de La Paz

En otra noche para el recuerdo, Dayro Moreno dejó a Once Caldas a un paso de las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025, mientras que Atlético Mineiro consiguió este miércoles un valioso empate en los 3600 metros de altura de La Paz.

Once Caldas venció en Quito a Independiente del Valle por 2-0.

El Galo, por su parte, igualó 2-2 con el Bolívar paceño.

Dayro Moreno "superstar"

Una nueva noche mágica del eterno Dayro Moreno.

El veterano atacante, de 40 años recién cumplidos, que venía de anotar un doblete contra Huracán en Buenos Aires en octavos, encarriló este miércoles la clasificación de "su" Once Caldas a semifinales con otros dos goles para vencer 2-0 de visita al Matagigante de Ecuador.

Abrió la cuenta a los 22 minutos y aumentó a los 50 en el estadio Banco de Guayaquil, en la capital ecuatoriana.

El ídolo histórico del equipo de Manizales ya suma diez tantos en esta Copa Sudamericana, de la que es su máximo anotador.

Díscolo y amante de la fiesta, Moreno es el único sobreviviente del plantel del Once que en 2004 ganó la Copa Libertadores y con sus goles parece decidido a darle su segundo título internacional dos décadas más tarde.

Sampaoli toma aire en La Paz

Más temprano, el Atlético Mineiro del DT argentino Jorge Sampaoli salió con vida de los 3600 metros de altitud de La Paz al empatar 2-2 con el Bolívar, que en el estadio Hernando Siles es prácticamente imbatible.

El Galo ganaba 2-0 al finalizar el primer tiempo, contra todo pronóstico, con tantos anotados por Alexsander a los 45 minutos y Vitor Hugo a los 45+6.

"Creo que hicimos un juego inteligente y dejamos la llave abierta para definir en Brasil" el próximo miércoles, afirmó Sampaoli.

Pero en el complemento, y pese a que erró un penal a los 70, que el charrúa Martín Cauteruccio remató al travesaño, el elenco paceño fue al frente y tuvo su premio.

Robson Matheus descontó al minuto 48 y Dorny Romero, con un penal sutilmente rematado, decretó el empate a dos a los 87.

Sampaoli, contratado a principios de mes, tenía que mostrar un cambio de imagen del Mineiro, que venía de pálidos desempeños.

"Estamos comenzando nosotros un trabajo", afirmó, y valoró "mucho la organización" de sus dirigidos y "el respeto por un plan de un partido muy complicado".

Lanús bajó al Flu

El martes, en el inicio de los cuartos de final, Lanús había ganado 1-0 de local al Fluminense con un gol de Marcelino Moreno en la hora.

Moreno desató la locura de los hinchas locales en el estadio La Fortaleza, en el sur de Buenos Aires, cuando a los noventa le dio la victoria al Granate al culminar un letal contragolpe.

"Nos hicieron un gol de contrataque, eso no puede suceder", destacó el veterano zaguero Thiago Silva tras la derrota del Flu, gran favorito al título de la Sudamericana tras llegar a semifinales del Mundial de Clubes en julio pasado.

"Tenemos ahora 90 minutos por delante en el Maracaná", agregó el inoxidable central.

La ronda de ida de cuartos se completa el jueves en la capital peruana, donde Alianza Lima recibirá a la Universidad de Chile.

Aún persisten los ecos de la clasificación del equipo chileno tras la feroz pelea entre sus hinchas y los del argentino Independiente en partido de octavos jugado en Avellaneda, sur de Buenos Aires, en agosto.

La feroz pelea en el estadio Libertadores de América, una de las peores en los últimos años en el continente, dio la vuelta al mundo por su extrema brutalidad y causó 19 heridos.

La Conmebol descalificó a Independiente y sancionó a la U de Chile con jugar sus próximos 14 partidos internacionales, siete de local y siete de visitante, sin su público.

Por esta razón, los santiaguinos no tendrán el apoyo de sus aficionados en Lima, donde les espera un equipo local que ya supo eliminar a Boca Juniors en la segunda fase de la Libertadores y al Gremio de Porto Alegre en los playoffs de ingreso a octavos de la Sudamericana.

ma/raa/