DAZN sublicencia a RTVE y TV3 los derechos de la final de la 'Champions' femenina

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ha anunciado este martes varios acuerdos para sublicenciar a emisoras de televisión de todo el mundo, entre ellas RTVE y TV3, los derechos de la final de la Liga de Campeones femenina entre el FC Barcelona y el Olympique de Lyon, que se disputa este sábado (19.00 horas) en el Juventus Stadium de Turín (Italia).

Estos acuerdos incluyen RTVE y TV3 en Espa√Īa, ITV en el Reino Unido e Irlanda, TF1 en Francia, RTBF en B√©lgica, SVT en Suecia, NRK en Noruega, Sport5 en Israel y RUV en Islandia, adem√°s de otras alianzas que se cerrar√°n "en los pr√≥ximos d√≠as".

DAZN, que ha emitido en exclusiva toda la 'Champions' femenina 2021-22, ofrecer√° el partido definitivo en 10 idiomas distintos a trav√©s de DAZN, el canal DAZN UWCL en YouTube y las emisoras de televisi√≥n locales, incluyendo ingl√©s, franc√©s, espa√Īol, catal√°n, alem√°n, portugu√©s, italiano, noruego, sueco e island√©s.

El CEO del Grupo DAZN, Shay Segev, afirm√≥ que garantizar los acuerdos de retransmisi√≥n de la final con las principales televisiones de esos pa√≠ses reitera el "compromiso" de la compa√Ī√≠a de "aumentar la visibilidad de la competici√≥n" y de potenciar "el crecimiento del f√ļtbol femenino en general". "Estamos orgullosos de nuestro compromiso a largo plazo para contribuir a su crecimiento global. Aumentar la visibilidad y el acceso al deporte femenino es fundamental para impulsar mayores audiencias y atraer aficionados y, en √ļltima instancia, para eliminar la disparidad en la inversi√≥n y la cobertura entre los deportes femeninos y masculinos", subray√≥.

La competición ha logrado 55,9 millones de transmisiones y visualizaciones en DAZN y en el canal de DAZN UEFA Women's Champions League en YouTube, con 40,6 millones de visualizaciones atribuidas al canal DAZN UWCL en YouTube y 15,3 millones de transmisiones atribuidas a la plataforma de DAZN.

Además, ha tenido 2.676.238 visualizaciones en directo en todo el mundo a través de DAZN y del canal de DAZN UWCL en YouTube del 'Clásico' entre FC Barcelona y Real Madrid del pasado 30 de marzo, y 11,1 millones de horas totales de visionado hasta la fecha en DAZN y en el canal de DAZN UEFA Women's Champions League en YouTube.

La jugadora espa√Īola Vero Boquete, embajadora de Common Goal y actual jugadora de la Fiorentina, formar√° parte de la retransmisi√≥n junto a Rafa Escrig, que ejercer√° de presentador. Le acompa√Īar√°n como narradoras Andrea Segura y Sandra S√°nchez Riquelme, mientras que B√°rbara Quesada har√° los comentarios a pie de campo.

La emisi√≥n inglesa en DAZN contar√° con talentos como la superestrella Lianne Sanderson, la leyenda del Arsenal Ian Wright, la c√©lebre comentarista Lucy Ward y la centrocampista del PSG y medallista de oro ol√≠mpica Ashley Lawrence; en la emisi√≥n francesa participar√°n la exfutbolista y actual secretaria general de la Federaci√≥n Francesa de F√ļtbol, Laura Georges, y Louisa Necib Cadamuro, antigua estrella del Olympique de Lyon.

Además, con motivo de la final, DAZN ofrecerá contenidos especiales como 'The Replay' -donde dos jugadoras revivirán una de sus finales de 'Champions'; en el primer episodio, Wendie Renard y Melvine Malard en la de 2011, y en el segundo, Mapi León e Ingrid Engen, la de 2021-; 'Route to the Final' -de entrevistas con jugadoras como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Jenni Hermoso, Christiane Endler, Lindsey Horan o Delphine Cascarino-; o 'Tunnel Vision' -contenido 'behind the scenes' en el que las jugadoras hablan de sus supersticiones y rutinas antes de los partidos-.