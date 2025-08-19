Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
DB inicia Cirsa con "comprar" y cita oportunidades de crecimiento estructural
- 1 minuto de lectura'
** Deutsche Bank inicia la cobertura del operador español de juegos de azar Cirsa Enterprises en "comprar" y espera que el crecimiento estructural del juego y las apuestas online impulsen su negocio
** Su "impresionante historial de crecimiento constante de las primas" y su sólida generación de efectivo permitirán reinvertir en inversiones orgánicas y en fusiones y adquisiciones, según DB
** Prevemos una tasa compuesta anual del 7% en ingresos y del 8% en ebitda (FY24-27E), con una mejora constante del mix de negocio hacia el crecimiento estructural del juego online", añade el banco
** El precio objetivo recomendado por Deutsche Bank, de 22,70 euros, es casi un 50% superior a los 15,30 euros actuales de la empresa de juegos de azar
** Las acciones de Cirsa han subido un 2% respecto al precio de su oferta pública inicial en julio
(US$1 = 0,8554 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)
