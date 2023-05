Dbrs coloca en revisión a la baja la calificación crediticia "aaa" de eeuu

LONDRES, 25 mayo (Reuters) - La agencia de calificación crediticia DBRS Morningstar puso el jueves a Estados Unidos en revisión a la baja por las negociaciones en Washington sobre el techo de deuda, poco después de una advertencia similar de Fitch.

"La revisión a la baja con implicaciones negativas refleja el riesgo de que el Congreso no aumente o suspenda el techo de la deuda de manera oportuna", dijo DBRS en un comunicado. "Si el Congreso no actúa, el Gobierno federal estadounidense no podrá pagar todas sus obligaciones".

El movimiento de DBRS sigue a una acción similar de Fitch, que el miércoles dijo que su calificación "AAA" para Estados Unidos estaba en vigilancia negativa, un precursor de una posible rebaja si los legisladores no logran aumentar el límite de endeudamiento del Gobierno antes de que se quede sin dinero, lo que podría ocurrir tan pronto como la próxima semana.

Otra agencia, Scope Ratings, revisó a principios de mes la calificación "AA" de Estados Unidos para una posible rebaja debido a los riesgos a largo plazo asociados al techo de la deuda.

Los negociadores del presidente demócrata, Joe Biden, y del principal congresista republicano, Kevin McCarthy, mantuvieron el miércoles lo que ambas partes calificaron como "productivas conversaciones" para tratar de alcanzar un acuerdo que eleve el techo de deuda de 31,4 billones de dólares.

No obstante, la fecha límite del 1 de junio indicada por el Tesoro hace temer a los inversores que no haya tiempo suficiente para cerrar un acuerdo y evitar un impago catastrófico.

DBRS, que tiene una calificación "AAA" para Estados Unidos, dijo que aún espera que el Congreso eleve el límite de la deuda a tiempo, pero advirtió del riesgo de "inacción del Congreso" a medida que se acerca la fecha límite.

También advirtió de que, incluso en caso de resolución, la perspectiva de repetidos enfrentamientos legislativos en un "entorno político polarizado" podría llevar a una rebaja de la calificación crediticia.

