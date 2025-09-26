DBRS confirma el rating de Banco Santander en “A (alta)” con perspectiva “estable”

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS ha decidido mantener sin cambios el rating como emisor a largo plazo de Banco Santander en 'A (alta)', al tiempo que ha dejado invariable la perspectiva en 'estable'.

La calificadora de riesgos ha explicado que su nota sigue reflejando la "fortaleza continuada" del grupo por su franquicia diversificada a nivel global, que sigue contribuyendo a unas ganancias "resilientes".

DBRS ha considerado positivo los cambios recientes acometidos por el grupo, como la decisión de desarrollar sus capacidades digitales lanzando Openbank en Estados Unidos la decisión de vender Polonia y comprar TSB en Reino Unido.

La nota también tiene en consideración las cuotas de mercado en los países en los que opera y el equilibrio entre geografías desarrolladas y emergentes.

"Santander se beneficia de su escala significativa y tecnología, lo que resulta en sólidos niveles de eficiencia comparado con su grupo de pares de bancos grandes y diversificados", han dicho los analistas de DBRS.

La firma anticipa que el crecimiento de los ingresos netos por intereses se va a ralentizar "significativamente" por los mayores costes de depósitos en algunas geografías, aunque esto se verá compensando en parte por los volúmenes.

De cara al futuro, una subida en el rating sería posible si el grupo fortaleza sus métricas de capital ponderado por riesgo y su coste del riesgo.

Del lado contrario, bajaría la nota si sufre un deterioro "material y sostenido" en su rentabilidad, calidad de activos o métricas de capital.