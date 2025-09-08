DBRS eleva el rating de Cajamar a “BBB” y mantiene la perspectiva en “positiva”

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

La agencia de calificación crediticia DBRS Morningstar ha decidido elevar el rating como emisor a largo plazo de Cajamar a 'BBB' desde 'BBB (bajo)', al tiempo que ha decidido dejar sin cambios la perspectiva en 'estable'. La mejora en la nota y la afirmación de la perspectiva se debe al "progreso significativo" del grupo en su reducción de riesgo del balance, especialmente desde 2021, según los analistas de DBRS. Los cambios también tienen en consideración el progreso en la mejora de su 'mix' de cartera, aumentando el foco en grandes empresas en lugar de pymes, así como la mejora en la rentabilidad desde el primer trimestre del año pasado.

La perspectiva asignada por la calificadora de riesgos implica que el banco "está bien posicionado para mantener en gran medida su mejora en la rentabilidad a largo plazo apoyándose en el entorno de tipos de interés, el crecimiento del crédito, los costes operativos contenidos y un coste de riesgo moderado", ha indicado DBRS. La firma mejorará el rating si se amplía el historial de su actual rentabilidad al tiempo que se mantiene la capitalización y calidad de activos. Una rebaja es poco probable, pero se revisaría la perspectiva a 'estable' si hay un deterioro significativo y sostenido en la rentabilidad, apunta la agencia de calificación crediticia.