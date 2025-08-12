DBRS espera "otro año sólido" para la banca española por el buen crecimiento de crédito

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

La agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS ha anticipado "otro año sólido" para los bancos españoles debido al crecimiento de las carteras de crédito, según se desprende de un informe que ha publicado este martes. La firma anticipa que la caída en los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se verá compensando en las cuentas por el crecimiento del crédito y por los mayores ingresos procedentes de las carteras ALCO. En todo caso, DBRS ha previsto que la previsión sobre el margen de intereses caiga a medida que la caída de tipos toque fondo. "La rentabilidad de 2025 también se beneficiará de una mayor eficiencia operativa, menores tasas bancarias y un modesto coste neto de riesgo", afirman los analistas.

La calificadora de riesgos ha destacado positivamente el desempeño de los bancos españoles en los test de estrés del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). De forma agregada, los seis bancos cotizados registraron un consumo de capital de 185 puntos básicos, por debajo de los 370 puntos del conjunto de la banca europea. Las grandes entidades del Ibex 35 ganaron entre enero y junio un total de 17.086 millones de euros, lo que supone un 11,7% más frente a las ganancias del mismo periodo de 2024.