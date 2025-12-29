DDHH: Al menos 165 asesinatos de líderes sociales en Colombia

La entidad dijo que en el caso de los crímenes contra líderes y defensores se reportó la muerte de 143 hombres y 22 mujeres, con marzo como el mes más trágico con 20 casos registrados.

El departamento donde se registró la mayoría de estos crímenes fue Cauca (suroeste) con 36 casos, seguido de Antioquia (noroeste) con 21, Valle del Cauca (suroeste) con 17 y Norte de Santander (noreste) con 10.

Mientras que el Valle del Cauca fue el departamento con la mayor cantidad de masacres con 16 en total, seguido de Antioquia con 12 y Norte de Santander con nueve.

"El panorama en Colombia continúa siendo alarmante. La defensa de los derechos en el territorio no puede seguir costando vidas", expresó la Defensoría del Pueblo, que señaló que estas personas "siguen siendo perseguidas y sus voces continúan silenciándose". (ANSA).