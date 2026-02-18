DDHH: Justicia chilena ratifica condena a militar por secuestro de uruguaya en 1973

La Corte Suprema ratificó la pena de 3 años y un día de presidio contra el entonces teniente, Juan Vidal Olgueta, en calidad de cómplice del delito.

La investigación del caso estuvo en manos de un ministro especial para causas por violaciones a los derechos humanos, que estableció que la ciudadana uruguaya Mónica Benaroyo Penco fue arrestada el 14 de septiembre de 1973 en el hotel "Tynos" de Arica, y trasladada a un cuartel de la policía civil.

Tras una semana, fue puesta a disposición de la fiscalía militar de la zona y llevada a la cárcel pública, para ser liberada el 25 de septiembre de ese año por falta de antecedentes para mantenerla detenida.

Sin embargo, la mujer no volvió al hotel y fue vista por última vez en un regimiento militar de Arica, donde estaba siendo torturada por sus captores.

Finalmente, el 16 de julio de 2008, sus restos óseos, salvo su cabeza, fueron encontrados en un recinto militar ubicado en el sector 'Pampa Chaca Oeste', en la ciudad de Arica, señala la investigación del magistrado Vicente Hormazábal.

En la investigación, el juez develó además la existencia de un departamento especial creado por el coronel a cargo del regimiento, Odlanier Mena, que años después llegaría a ser el director de la CNI, el organismo represor que reemplazó a la cuestionada DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet.

"Al interior del Regimiento se dispuso que el Departamento II participara en las investigaciones, interrogatorios y torturas para obtener información correspondiente a los distintos detenidos por razones políticas, sindicales y/o terrorismo", señala la resolución del magistrado. (ANSA).