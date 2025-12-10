DDHH.- UNICEF pide US$6.600 millones para dar ayuda "indispensable" a 73 millones de niños ante la caída de la financiación

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido este miércoles 6.600 millones de euros para dar una ayuda "indispensable" a 73 millones de niños y niñas que hacen frente a numerosas crisis en todo el mundo a medida que cae la financiación a la asistencia global al desarrollo.

El director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, ha lamentado la falta de recursos disponibles para responder al aumento de las amenazas contra la infancia, que vienen de la mano del aumento de los conflictos, los desastres climáticos, los desplazamientos forzosos y los brotes de enfermedades.

"Unos 208 millones de niños necesitan recibir atención humanitaria en todo el mundo", ha advertido Vera durante una rueda de prensa en Madrid en la que ha descrito este dato como "estremecedor". "Esto sucede en un momento de mayor brecha, ante el aumento de los conflictos y con una mayor vulneración del Derecho Internacional", ha aseverado.

Vera, que ha aseverado que las ayudas a la financiación son "indispensables" para los menores, ha afirmado que 20 millones de niños necesitan ayuda humanitaria para paliar una "situación urgente", mientras que 5,8 millones están en riesgo de hambruna en países como Yemen, Sudán y Sudán del Sur.

En este sentido, ha señalado que en el sector educativo son 234 los millones de niños que necesitan educación en situaciones de emergencia y que, "sin estas ayudas se quedarán fuera del recorrido educativo". "Son vidas que se pierden y esto no se puede edulcorar; son niños que mueren porque se incumple el Derecho a la asistencia humanitaria, que es un derecho universal", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado la creciente brecha entre las necesidades de los niños y los recursos disponibles para cubrirlas, y ha recalcado que para cubrirlas todas "harían falta 405 millones de euros más".

"Esta financiación es crítica para que se sostengan los programas humanitarios, y necesitamos del sector privado y del público para poder entregar la ayuda", ha dicho.

LAS CRISIS SE SOLAPAN

Por su parte, la jefa global de coordinación en emergencias de UNICEF, Inés Lezama, ha advertido de que las crisis "se solapan una tras otra", lo que hace que el "riesgo para los menores sea aún mayor". "Este es un llamamiento importante porque es el mundo en el que estamos, tenemos que decidir qué niños priorizar y las crisis se solapan", ha apuntado.

"Esta realidad de multicrisis se ve en muchos países, y la gravedad de la necesidad humanitaria de la infancia no es solo salvar vidas sino también protegerla de la violencia. Sabemos que ha habido más que nunca niños asesinados y mutilados", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que desde UNICEF se intenta "defender el Derecho Internacional", si bien ha lamentado la falta de "fondos suficientes para salvar vidas". "Tenemos que ver cómo priorizamos", ha continuado. "En la nutrición hay que decidir qué niño desnutrido tiene más riesgo de muerte que otro, y sin fondos flexibles es más complicado", ha añadido.

A esta falta de recursos se suma un acceso cada vez más restringido en muchas zonas de conflicto, donde llegar a los niños atrapados tras las líneas de combate se convierte en un reto diario, tal y como denuncia la organización, que ha alertado de que "las necesidades humanitarias están alcanzando un nivel extremo".

En 2024 y 2025 UNICEF ha sufrido recortes de financiación "sin precedentes", lo que ha obligado a "a tomar decisiones que nunca se deberían tener que tomar, como reducir programas de nutrición en 20 países, limitar el acceso a educación para millones de menores o recortar servicios de protección infantil justo cuando las violaciones aumentan", señala en un comunicado.

"Hacemos un llamamiento claro y urgente para que los gobiernos, los donantes públicos y privados aumenten su inversión en la infancia, apuesten por financiación flexible y plurianual, apoyen a los actores locales y eliminen las barreras que impiden el acceso humanitario", ha incidido.

Es por ello que ha recordado que "si no se actúa ahora, millones de niños y niñas seguirán pagando el precio más alto, atrapados en emergencias de las que no son responsables".