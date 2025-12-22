De acuerdo a estadísticas, liderar la Premier en Navidad no garantiza el título

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Arsenal está en la cima de la Liga Premier en Navidad, pero el champán puede quedarse en hielo por ahora.

Mikel Arteta sabe por experiencia dolorosa que las posiciones festivas no garantizan nada cuando se trata de levantar el título eventualmente.

Arsenal lideró en este punto en 2022 y 2023, solo para ser superado dos veces por el Manchester City.

Encabezar la tabla en Navidad ha sido tradicionalmente un mal presagio para el club del norte de Londres, incluso antes de la época de Arteta como entrenador. En cuatro ocasiones anteriores en la era de la Liga Premier ha ocupado el puesto número 1 en Navidad y nunca ha sido coronado campeón.

Pep Guardiola y su equipo del City pueden estar más alentados por las posiciones, habiendo ganado el título en cuatro ocasiones cuando no lideraban en esta etapa.

Sin embargo, Arteta no se detiene en fracasos pasados.

“Lo que me da fe y confianza es el nivel de rendimiento y la consistencia de eso. Eso es muy, muy difícil de hacer en esta liga y eso significa que el equipo está constantemente ahí”, señaló después de la ajustada victoria del sábado en Everton que aseguró el primer puesto.

"Disfruta el proceso de ganar y vas a tener que ir a lugares difíciles, vas a tener momentos difíciles. Ya hemos lidiado con muchas cosas y estamos ahí".

En las 33 temporadas de la Premier, el equipo en la cima en Navidad ha sido coronado campeón en 17 ocasiones, poco más del 51% de las veces.

Arsenal parecía alejarse en la cima, aprovechando mientras la defensa del título de Liverpool se desmoronaba y City también tropezaba al principio.

Pero la ventaja ahora es de dos puntos sobre el segundo lugar, City, después de una reciente racha de dos puntos de un posible nueve fuera de casa. City brevemente se movió a la cima el sábado antes de que el penal de Viktor Gyokeres sellara la victoria 1-0 en Everton y rompiera la racha sin victorias de Arsenal en la carretera.

Arsenal ha liderado en Navidad en varias ocasiones, pero Manchester United ganó el título en 2002-03 y 2007-08. Manchester City lo consiguió en 2022-23 y 2023-24.

United y Chelsea han ganado el título en cinco ocasiones después de liderar en Navidad. United ha ocupado el primer lugar en Navidad siete veces en la era de la Premier.

Chelsea tiene una tasa de conversión del 100% cuando lidera en Navidad.

Igualmente, City, que ha ganado en las tres ocasiones que lideró. Liverpool ha ganado en dos de las siete veces que fue primero.

City está en racha

La visión de City en el espejo retrovisor será familiar para Arteta y Arsenal. Y aunque este está lejos de ser un equipo vintage de Guardiola, su carga tiene un aire ominoso.

Una victoria 3-0 contra West Ham el sábado fue la séptima victoria consecutiva en todas las competiciones para City y la quinta consecutiva en la liga.

El equipo de Guardiola puede carecer de algo de la fluidez y astucia de los equipos que dominaron el fútbol inglés hasta ser destronados por Liverpool la temporada pasada, pero, con Erling Haaland al frente, tiene al delantero más letal del país.

El doblete de Haaland contra West Ham llevó su total de la temporada a 38 goles en 28 partidos para City y Noruega. Es, de lejos, el máximo goleador de la liga con 19 goles, su rival más cercano es Igor Thiago de Brentford con 11.

Si Arsenal esperaba que el fichaje de Gyokeres le proporcionara un delantero igualmente letal, aún no ha funcionado así. El internacional sueco tiene solo siete goles en 24 partidos para club y país. Su penal contra Everton fue solo su quinto gol en la liga de la temporada y su primero en seis partidos en total.

¿Y el Villa?

Aston Villa es el equipo en forma en la máxima categoría, con diez victorias consecutivas en todas las competiciones, y está a solo tres puntos de Arsenal en el tercer lugar.

La victoria contra United el domingo hizo que fueran 11 victorias de 12 partidos en la liga. El equipo de Unai Emery está invicto en 19 partidos en total, con 16 victorias durante esa racha.

