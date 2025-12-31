De Australia a Corea del Sur, el tenis levanta el telón de la temporada

Un regreso exigente para las principales jugadoras del mundo, algo más cómodo para las estrellas masculinas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: los circuitos ATP y WTA dan inicio este viernes con la United Cup, a algo más de dos semanas para el Abierto de Australia (18 de enero-1 de febrero).

- Sabalenka, Gauff y Swiatek repartidas por Australia -

Coco Gauff y Naomi Osaka en Perth, Aryna Sabalenka en Brisbane e Iga Swiatek en Sídney: de punta a punta de Australia, las principales raquetas del circuito femenino han optado por disputar partidos oficiales desde los albores del nuevo año.

La japonesa Osaka (16ª del mundo) abrirá el baile el viernes contra la griega Maria Sakkari en la United Cup, una competición mixta por equipos nacionales que se disputa en Perth y en Sídney.

Coco Gauff (3ª) arrancará su año el sábado, también en la ciudad del oeste de Australia ante Argentina, para tratar de contribuir a un tercer título de Estados Unidos en cuatro años en la United Cup.

El lunes, en Sídney, será turno para la polaca Iga Swiatek (2ª), contra Alemania. Ganadora de su primer Wimbledon en julio luego de haber conquistado cuatro títulos en Roland Garros y uno en el US Open, la tenista de Varsovia se preparará para sumar a su palmarés en Melbourne el único 'Grande' que le queda, el Abierto de Australia.

Generalmente muy cómoda sobre superficie dura, la N.1 del mundo Aryna Sabalenka tiene previsto disputar el WTA 500 de Brisbane (4-11 de enero), torneo del que es vigente campeona y para el que están también inscritas Amanda Anisimova (4ª), Elena Rybakina (5ª), Jessica Pegula (6ª), la ganadora del último Abierto de Australia Madison Keys (7ª) y Mirra Andreeva (9ª).

- Alfombra roja en Corea para Alcaraz y Sinner -

Terminaron juntos su temporada 2025 en la final del Masters de Turín, y comenzarán el 2026 frente a frente: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputarán un partido de exhibición el 10 de enero en Incheon (Corea del Sur), única cita que figura en su calendario antes del Abierto de Australia.

Después de haberse repartido los principales títulos en el circuito masculino en 2025 (ocho títulos para el español, entre ellos Roland Garros y el US Open; seis títulos para Sinner, entre ellos el Abierto de Australia y Wimbledon), el N.1 del mundo y su inmediato perseguidor italiano aspiran a protagonizar en Melbourne una cuarta final consecutiva entre ambos en Grand Slam.

Para Alcaraz será un año de renovación, después de haberse separado de su entrenador Juan Carlos Ferrero luego de siete años de colaboración.

A sus 38 años, Novak Djokovic (4º) persigue desde hace más de dos años un 25º título, récord, en Grand Slam. El serbio, que ha levantado el título en once ocasiones en Australia, no está inscrito para ningún torneo antes de Melbourne.

El alemán Alexander Zverev (3º) tiene previsto iniciar su campaña 2026 en la United Cup, como el canadiense Felix Auger-Aliassime (5º), el estadounidense Taylor Fritz (6º) y el australiano Alex De Miñaur (7º).

- La eterna Venus Williams en Auckland -

Treintaidós años después de su primera victoria en el circuito WTA, la inoxidable Venus Williams (45 años) será el principal atractivo del WTA 250 de Auckland (5-11 de enero).

Beneficiaria de una invitación de los organizadores del torneo neozelandés, la estadounidense demostró en el verano (boreal) de 2025 ser aún capaz de dar sorpresas, como cuando derrotó a la 35ª del mundo Peyton Stearns después de dieciséis meses alejada del circuito.

Cuartofinalista en dobles en el último US Open, Venus quizá no sea la única Williams que jugará un partido oficial en 2026.

Su hermana pequeña Serena (23 título del Grand Slam), retirada desde 2022, se vio reinscrita en la nómina de jugadoras obligadas a proporcionar regularmente su localización a las autoridades antidopaje para poder ser sometidas a controles fuera de los torneos.

Un trámite administrativo indispensable para ser autorizada a disputar un partido oficial. La interesada desmintió sin embargo los rumores de un regreso al circuito.

"Si ella pidió volver a estar en la lista, es que desde luego cuenta con jugar en algún sitio", estimó Aryna Sabalenka a comienzos de diciembre.

"Sin duda aún estamos un poco lejos de los Juegos Olímpicos (de 2028) pero por qué no el próximo US Open (30 agosto-13 de diciembre)?", aventuró la bielorrusa.

Las apuestas están abiertas, y la temporada también.