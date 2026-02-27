De Australia a Europa, los países se movilizan para frenar acceso de niños a redes sociales

27 feb (Reuters) - Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, bloqueándoles el acceso a plataformas como TikTok y YouTube, de Alphabet, e Instagram y Facebook, de Meta, algo que se produce en medio de una creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños.

A continuación se presenta un resumen de lo que los países y las empresas están haciendo para regular el acceso a las redes sociales:

AUSTRALIA

Una ley histórica obliga a las principales plataformas de redes sociales a bloquear a los menores de 16 años a partir del 10 de diciembre de 2025, una de las normativas más estrictas del mundo dirigida a las principales plataformas tecnológicas.

Las empresas que no la cumplan podrían enfrentar sanciones de hasta 49.500.000 dólares australianos (US$34,9 millones).

GRAN BRETAÑA

Está estudiando la posibilidad de prohibir las redes sociales al estilo de Australia y de endurecer las normas de seguridad de los chatbots de inteligencia artificial para menores de 16 años este mismo año, indicó la ministra de Tecnología, Liz Kendall.

CHINA

El regulador chino del ciberespacio ha puesto en marcha un programa denominado "modo menor" que exige restricciones a nivel de dispositivo y normas específicas de las aplicaciones para restringir el tiempo de pantalla en función de la edad.

DINAMARCA

Dijo en noviembre que prohibiría las redes sociales a los menores de 15 años, mientras que los padres podrían dar acceso a ciertas plataformas a niños de hasta 13 años.

FRANCIA

La Asamblea Nacional de Francia aprobó en enero legislación para prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, en medio de la creciente preocupación por el acoso en línea y los riesgos para la salud mental. El proyecto de ley debe pasar por el Senado antes de su votación final en la Cámara Baja.

ALEMANIA

Los menores de 13 a 16 años sólo pueden utilizar las redes sociales con el consentimiento de sus padres. Pero los defensores de la protección de la infancia afirman que los controles son insuficientes.

GRECIA

Está "muy cerca" de anunciar la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, dijo a Reuters una fuente gubernamental el 3 de febrero.

INDIA

En enero, el principal asesor económico de India pidió restricciones de edad a las plataformas de redes sociales, calificándolas de "depredadoras" por la forma en que mantienen a los usuarios en línea, dos días después de que el estado turístico de Goa dijera que estaba evaluando medidas similares a las de Australia.

ITALIA

Los menores de 14 años necesitan el consentimiento paterno para registrarse en las redes sociales, mientras que a partir de esa edad no es necesario.

MALASIA

Declaró en noviembre que prohibiría las redes sociales a los usuarios menores de 16 años a partir de 2026.

NORUEGA

En octubre de 2024, el Gobierno noruego propuso elevar de 13 a 15 años la edad a partir de la cual los menores pueden dar su consentimiento a las condiciones exigidas para utilizar las redes sociales, aunque los padres podrán seguir firmando en su nombre si son menores de esa edad.

El Gobierno también ha comenzado a trabajar en la legislación para establecer un límite de edad mínimo absoluto de 15 años para el uso de las redes sociales.

POLONIA

El partido gobernante en Polonia está preparando una nueva legislación para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y responsabilizar a las plataformas de la verificación de la edad, según indicó el 27 de febrero.

ESLOVENIA

Está redactando una ley que prohibiría el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, dijo el viceprimer ministro Matej Arcon en una conferencia de prensa el 6 de febrero.

ESPAÑA

Prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y las plataformas deberán implantar sistemas de verificación de la edad, declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de febrero. No estaba claro si la prohibición propuesta requeriría la aprobación de la muy fragmentada Cámara Baja del país.

EEUU

La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (Children's Online Privacy Protection Act) impide a las empresas recopilar datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento paterno.

Varios estados han aprobado leyes que exigen el consentimiento paterno para que los menores accedan a las redes sociales, pero han enfrentado recursos judiciales vinculados a la libertad de expresión.

LEGISLACIÓN EUROPEA

En noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, que no es jurídicamente vinculante, en la que se pide una edad mínima de 16 años en las redes sociales.

En ella se instaba a establecer un límite de edad digital armonizado en la UE de 13 años para el acceso a las redes sociales y de 13 años para los servicios de intercambio de videos y los "compañeros de IA".

INDUSTRIA TECNOLÓGICA

Las plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook y Snapchat dicen que los usuarios deben tener al menos 13 años para registrarse.

Los defensores de la protección de la infancia dicen que los controles son insuficientes, y datos oficiales de varios países europeos muestran que un gran número de niños menores de 13 años tienen cuentas en las redes sociales.

(1 dólar = 1,4174 dólares australianos)

(Compilado por Christine Chen en Sídney, Hugo Lhomedet, Paolo Laudani y Lucie Barbier en Gdansk. Editado en español por Lucila Sigal)