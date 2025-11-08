De Bollywood a las bodegas, la campaña de Mamdani para alcalde se inspiró en diseños novedosos

NUEVA YORK (AP) — Los vívidos carteles de campaña azules con letras naranjas en negrita eran imposibles de pasar por alto mientras Zohran Mamdani realizaba su histórica e improbable candidatura para alcalde de la ciudad de Nueva York.

En las ventanas de las tiendas y postes telefónicos desde Queens hasta el Bronx, los carteles de “Zohran para la ciudad de Nueva York” destacaban entre el material de campaña estándar rojo, blanco y azul. Muchos vieron las letras como una referencia intencional a los antiguos carteles de Bollywood, un sutil guiño a la herencia india de Mamdani.

Pero Aneesh Bhoopathy, el diseñador gráfico con sede en Filadelfia detrás de los visuales, dijo que la campaña también se inspiró en los vibrantes colores primarios que ayudan a las bodegas, los taxis amarillos, los vendedores de hot dogs y otros pequeños negocios a destacarse en medio del bullicio de la ciudad.

La tipografía estilizada, con su efecto de sombra y apariencia de cómic vintage, estaba destinada a evocar los antiguos carteles pintados a mano que aún se pueden encontrar en algunos vecindarios, comentó.

“En resumen, es Nueva York”, afirmó Bhoopathy, quien anteriormente vivió en Nueva York y ayudó en campañas pasadas para Mamdani y el capítulo de Queens de los Socialistas Democráticos de América.

También marcó tendencia.

El principal adversario de Mamdani, el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, incluso cambió su marca a mitad de campaña. El demócrata inicialmente lanzó su candidatura a la alcaldía usando un esquema de colores rojo, blanco y azul y una tipografía decididamente sencilla, reminiscentes del estilo usado por la campaña de John F. Kennedy en 1960.

Pero después de su derrota ante Mamdani en las primarias demócratas de junio, Cuomo inició su campaña para las elecciones generales como candidato independiente presentando un nuevo logotipo con la silueta de la corona de la Estatua de la Libertad y un nuevo esquema de colores: azul y naranja: los colores de Mamdani... pero también los colores de los Knicks y los Mets.

Mamdani, quien será el primer alcalde musulmán y suriasiático de la ciudad, es hijo de prominentes figuras indo-estadounidenses: el profesor de la Universidad de Columbia Mahmood Mamdani y la cineasta Mira Nair, conocida por “Monsoon Wedding” y otras películas.

La estética de la campaña no era meramente estilística, observó David Schwittek, profesor de medios digitales y diseño gráfico en Lehman College, una universidad de la ciudad en el Bronx.

“Evocan el tejido de la clase trabajadora de la ciudad de Nueva York: las bodegas, los taxis y los carritos de halal que no solo sostienen la ciudad, sino que también reflejan su riqueza cultural”, señaló.

La vibra decididamente retro también probablemente ayudó a fomentar “asociaciones positivas con tiempos políticos más felices”, al menos entre los votantes demócratas, sugirió Gavan Fitzsimons, profesor de negocios en la Universidad de Duke que estudia el impacto de la marca en votantes y consumidores.

“Tiene la sensación de algo de una era anterior, un tiempo anterior cuando la política era menos divisiva y los demócratas estaban quizás más organizados, más exitosos”, comentó.

La marca recuerda la distintiva tipografía de campaña para la representante Alexandria Ocasio-Cortez, otra joven liberal neoyorquina que alcanzó la fama política, explicó Richard Flanagan, profesor de ciencias políticas en el College of Staten Island.

Los carteles de la demócrata durante su sorprendente victoria en 2018 sobre el representante Joseph Crowley por un escaño que representa partes de Queens y el Bronx también se basaron en su herencia y la clase trabajadora de Nueva York.

Las letras de colores brillantes y en ángulo ascendente recuerdan a algunos los diseños de los sindicatos laborales de preguerra y a otros los volantes de “Lucha libre” mexicana, particularmente porque incorporan el signo de exclamación invertido utilizado en el español escrito.

Court Stroud, profesor de marketing en la Universidad de Nueva York, notó que es difícil cuantificar cuánto contribuyeron los diseños al éxito de Mamdani, pero ciertamente lo hicieron reconocible y memorable en un campo inicialmente abarrotado de aspirantes a la alcaldía.

“El carácter lúdico del diseño de su campaña creó una marca que los seguidores querían usar y compartir”, comentó. “El equipo de Mamdani mostró cómo usar el diseño visual como un saludo secreto y eso hace que la política se sienta real y orientada a la comunidad”.

Los expertos en campañas apuntaron que también es demasiado pronto para decir si los diseños de campaña de Mamdani tendrán finalmente el mismo poder de permanencia a nivel nacional que el distintivo aspecto de Ocasio-Cortez, que desde entonces se ha convertido en un elemento básico de la marca de candidatos progresistas.

“Aún es raro que los candidatos se alejen del acostumbrado y típico rojo, blanco y azul”, declaró Lisa Burns, profesora de estudios de medios en la Universidad de Quinnipiac en Connecticut. “No veo que eso cambie pronto”.

La popularidad de los diseños de Mamdani ciertamente se sintió durante la campaña, ayudando a inspirar lemas virales y poco convencionales como el merchandising de “Chicas Guapas para Zohran” usado por la modelo Emily Ratajkowski y otras jóvenes celebridades.

Schwittek dijo que la lección clave del diseño de Mamdani fue que una marca efectiva no es genérica ni segura, sino específica y deliberada.

“En un mar de mensajes políticos esterilizados, los visuales de Mamdani destacan porque significan algo”, afirmó. “Esa es la lección”.

Un buen diseño de campaña también debe seguir siendo fiel al candidato, agregó Bhoopathy.

“Ninguna de la audacia y la vitalidad aquí funciona sin un candidato que sea tan enérgico y lleno de vida como la ciudad que lo crió”, comentó.

