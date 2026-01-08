De Brahim Díaz a "Mazadona", cinco estrellas a seguir en los cuartos de la CAN

En vísperas del inicio de los cuartos de final de la Copa de África, viernes y sábado, con cuatro interesantes duelos entre los pesos pesados del continente, estas son algunas de las estrellas que viven su primera presencia en el torneo y que están sorprendiendo por su nivel.

Brahim Díaz (Real Madrid/Marruecos)

Aunque el jugador franquicia de la anfitriona Marruecos, una de las grandes favoritas al título, es el capitán Achraf Hakimi, el lateral derecho del París Saint-Germain, mejor jugador Africano del 2025, apenas participó en la fase de grupos, mientras se recuperaba de una lesión.

Así, Díaz no tardó en erigirse en el gran protagonista. A sus 26 años, el volante ofensivo ha visto puerta en todos los partidos jugados en la competición por los Leones del Atlas, incluyendo el gol para derrotar a Tanzania por la mínima en octavos.

El jugador del Real Madrid lidera la tabla de goleadores del torneo con cuatro dianas.

Nacido en Málaga, Brahim Díaz llegó a ser internacional absoluto con España en 2021, pero posteriormente optó por Marruecos, el país de su padre.

El antiguo extremo del Manchester City y del AC Milan irrumpió en el combinado norteafricano poco después de la CAN de 2024. Muchas miradas estarán puestas en él ante Camerún el viernes.

Christian Kofane (Bayer Leverkusen/Camerún)

Camerún parece inmersa en una crisis permanente los últimos años, pero su recorrido en esta CAN está siendo exitoso, y con varios jóvenes prometedores asumiendo galones.

Por encima de todos aparece Kofane, delantero de 19 años nacido en Duala, que fichó a comienzos de temporada por el Bayer Leverkusen procedente del Albacete (2ª división española).

Ha sido titular en diez partidos con el conjunto alemán esta temporada, y ha marcado a equipos como el Borussia Dortmund y en Champions League ante el PSV Eindhoven.

Unas actuaciones que convencieron al nuevo entrenador de los Leones Indomables, David Pagou, para incluirlo en la convocatoria para el torneo.

Kofane debutó en el 1-1 contra Costa de Marfil, antes de marcar el gol de la victoria ante Mozambique y también el segundo gol ante Sudáfrica en octavos.

Ibrahim Mbaye (PSG/Senegal)

El extremo de 17 años del PSG es originario de la periferia de la capital francesa y representó a Francia en la selección juvenil antes de decidir jugar con Senegal, país de su padre.

Mbaye, que ha disputado una veintena de partidos con el vigente campeón de Europa esta temporada, debutó con los Leones de la Teranga en un amistoso ante Brasil en noviembre saldado con derrota.

En Marruecos está demostrando que no le puede la presión de jugar junto a Sadio Mané e Iliman Ndiaye. Mbaye salió desde el banco para dar el pase de gol en el empate contra R.D. Congo, y dio una nueva asistencia en el 3-0 ante Benín.

De nuevo suplente, marcó el tercer gol ante Sudán (3-1) en octavos. Todo indica que ante Mali en cuartos el viernes gozará de una nueva oportunidad.

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argelia)

"Mazadona" ha brillado en el camino de Argelia a cuartos de final. El centrocampista ofensivo de 20 años, nacido en Berlín, representó a Alemania en el pasado, pero tiene ascendencia argelina y optó por los Zorros del Desierto a finales de 2024 tras su gran rendimiento con el Hertha.

Maza, que fichó por el Leverkusen en pretemporada por cerca de 14 millones de dólares, ha tenido un gran impacto en Argelia jugando detrás del delantero.

Salió del banquillo para marcar en su primera victoria contra Sudán y ha sido titular en todos los partidos desde entonces, ganando el premio al jugador del partido contra Burkina Faso y marcando contra Guinea Ecuatorial. Una futura estrella.

Akor Adams (Sevilla/Nigeria)

El corpulento delantero de 25 años es el complemento perfecto para la dupla de ataque formada por Victor Osimhen y Ademola Lookman.

Adams, que fichó por el Sevilla procedente del Montpellier hace un año, no debutó con las Super Águilas hasta octubre, cuando marcó ante Lesoto en partido clasificatorio para el Mundial.

Fue titular en los dos primeros partidos en Marruecos y regresó para la goleada en octavos ante Mozambique, a la que contribuyó con un gol y una asistencia.