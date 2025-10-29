De Bruyne es operado con éxito tras lesionarse el muslo al lanzar un penal

29 oct (Reuters) - El centrocampista del Nápoles Kevin De Bruyne fue operado con éxito de una lesión en los isquiotibiales que sufrió durante la victoria por 3-1 ante el Inter de Milán, informó el miércoles el club de la Serie A de Italia.

De Bruyne sufrió la lesión al marcar el primer gol de penal. Tras el remate, el internacional belga se agarró inmediatamente la parte posterior de su muslo derecho antes de ser ayudado a abandonar el terreno de juego.

Los escáneres revelaron posteriormente una "lesión de alto grado en el músculo bíceps femoral", por lo que fue necesaria una intervención quirúrgica.

"Tal y como estaba previsto, Kevin De Bruyne ha sido operado hoy en Amberes de una lesión de alto grado en el músculo bíceps femoral del muslo derecho", informó el Nápoles en un comunicado.

"La operación ha sido todo un éxito. De Bruyne (...) continuará la primera fase de su rehabilitación postquirúrgica en Bélgica", agregó.

El Nápoles no proporcionó un calendario para el regreso del jugador de 34 años. De Bruyne tiene un historial de problemas en los isquiotibiales y también fue operado en 2023 cuando militaba en el Manchester City.

El Nápoles, líder de la Serie A, recibe el sábado al Como, que se ubica en séptimo lugar. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Edición de Christian Radnedge; Editado en español por Daniela Desantis)