De Bruyne impulsa la remontada del City 5-2 sobre el Crystal Palace en la Liga Premier

Kevin De Bruyne inspiró la notable remontada del Manchester City de dos goles en contra para lograr una victoria por 5-dos sobre el Crystal Palace en la Premier League el sábado, reavivando las esperanzas de su equipo de clasificar a la Liga de Campeones.

De Bruyne, de 33 años, lanzó un tiro libre que se coló por el poste para iniciar la remontada en el minuto 33 y participó en los goles de Omar Marmoush y Mateo Kovacic en la primera mitad. James McAtee añadió un cuarto gol —tras un pase del portero Ederson, quien luego salió lesionado— antes de que su compañero de la academia Nico O’Reilly sellara la victoria.

Fue una demostración de la calidad perdurable de De Bruyne, quien anunció la semana pasada que dejaría el City al final de la temporada después de diez años en el club.

Las lesiones han afectado el impacto del mediocampista belga en las últimas temporadas, pero su clase aún puede brillar, con su asistencia para Kovacic siendo la número 119 de su carrera en la Premier League.

“Diría que básicamente he estado sin dolor durante las últimas seis semanas y eso marca una gran diferencia. Fue difícil, pero ahora me siento libre y capaz de hacer muchas sesiones de entrenamiento”, indicó DeBruyne. "No sé qué va a pasar, pero quiero seguir jugando. Veremos dónde puedo terminar”.

Eberechi Eze y Chris Richards anotaron en los primeros 21 minutos para el Palace, sorprendiendo al City y llevándolo a la acción.

La victoria elevó al City al cuarto lugar por encima del Chelsea y el Newcastle, que tienen partidos pendientes en la carrera por asegurar uno de los cinco puestos de la Liga de Campeones de Inglaterra. El City se colocó a dos puntos del tercer lugar, el Nottingham Forest, que recibe al Everton más tarde el sábado.

El Aston Villa, en séptimo lugar y también en la contienda por la clasificación a la Liga de Campeones, visita al ya descendido Southampton. El Arsenal, en segundo lugar, juega en casa contra el Brentford entre los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

