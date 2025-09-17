De Bruyne regresa a Inglaterra para enfrentar a Man City en la Champions League

Nuevo club, nuevo país, nueva cultura, nueva posición. Kevin De Bruyne parece haberse adaptado a todo en el Napoli, pero el centrocampista de 34 años se reencontrará el jueves con su antiguo club.

El debut del Napoli en la Liga de Campeones tendrá a De Bruyne de vuelta contra el Manchester City, apenas unos meses después de su emotiva despedida tras 10 años llenos de trofeos en el club inglés donde "King Kev" se convirtió en un ídolo y uno de sus mejores jugadores de todos los tiempos.

Después de nueve años trabajando bajo las órdenes de Pep Guardiola, De Bruyne se ha integrado sin problemas en el equipo de Antonio Conte. Lleva dos goles en tres partidos en el arranque perfecto del Napoli en la defensa del título.

"Kevin es algo así como un genio", dijo Conte tras la victoria del sábado por 3-1 de visita a la Fiorentina. "Estamos tratando de encontrarle un nuevo rol que se ajuste a lo que puede ofrecernos".

Conte tiene un mediocampo lleno de talento y eso ha propiciado —en un cambio táctico que parece estar funcionando— que De Bruyne y Scott McTominay se turnen al cambiar de funciones por el medio y desplazarse por las bandas.

Y la pareja ya parece estar formando un dúo letal mientras alternan posiciones con fluidez.

“Intentamos buscar una solución. Un buen entrenador debe hacer convivir a los jugadores. El año pasado los centrocampistas fueron importantes para el scudetto”, comentó Conte.

Compras en Manchester

McTominay también se mudó de Manchester al clima más soleado de Nápoles el año pasado, procedente del Manchester United. Fue proclamado como el mejor jugador de la Serie A en su primera temporada.

Eso ayudó a persuadir a Conte para ir de compras nuevamente en Manchester. Trajeron a Rasmus Hojlund, cedido a préstamo del United, después de que el delantero Romelu Lukaku se lesionara poco después de la llegada de De Bruyne, su compañero en la selección de Bélgica.

Hojlund anotó en su debut el sábado.

"Tiene 22 años, lo fichamos del Manchester United, ya que nos trajo suerte con McTominay", dijo Conte con una risa. “Bromas aparte, conocíamos las habilidades de Rasmus. Tiene un potencial importante”.

Cuando De Bruyne se despidió del Etihad Stadium junto a su esposa y sus hijos pequeños, terminó un emotivo discurso a los aficionados del City con las palabras: “Es hora de decir adiós. Volveré.

Los amamos, nos vemos pronto”.

El regreso de De Bruyne a un estadio donde pronto habrá una estatua en su honor está llegando antes de lo que podría haber imaginado.

El City post-De Bruyne

La era post-De Bruyne en el City comenzó con Pep Guardiola buscando nuevas propuestas para generar ocasiones para el delantero Erling Haaland.

Parece que la carga se compartirá.

Debido a que la visión de juego de De Bruyne es prácticamente inigualable, Guardiola está recurriendo a una variedad de jugadores para llenar el vacío, y tiene muchos mediocampistas ofensivos para eso.

Rayan Cherki, fichado del Lyon este verano, podría terminar siendo el principal creador que reemplace a De Bruyne, pero tiene para dos meses de baja debido a una lesión muscular.

Tijjani Reijnders es otro mediocampista central que llegó esta temporada, pero juega más profundo que De Bruyne y es más un jugador todo terreno que un creativo.

Hay esperanza de que Phil Foden sea el principal mediocampista ofensivo del City durante la próxima década, pero está buscando redescubrir su nivel de hace dos temporadas, cuando fue el jugador del año del fútbol inglés. El extremo Jeremy Doku y Omar Marmoush han aportado asistencias para Haaland esta temporada, pero pueden ser inconsistentes.

Entonces, el City no tiene un reemplazo directo para De Bruyne, quien durante una década creó goles de la nada, dondequiera que estuviera en el campo. Es por eso que su partida fue tan significativa para Guardiola, ya que lo está obligando a cambiar el enfoque general de su equipo.

El jueves, Guardiola tendrá que pensar tanto en detener a De Bruyne como en reemplazarlo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes