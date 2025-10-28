De Bruyne será operado y estará de baja al menos tres meses
El volante belga Kevin De Bruyne estará alejado de los terrenos de juego al menos tres meses, después de sufrir una lesión en el muslo al marcar un gol de penal con el Nápoles, confirmó este...
- 1 minuto de lectura'
El volante belga Kevin De Bruyne estará alejado de los terrenos de juego al menos tres meses, después de sufrir una lesión en el muslo al marcar un gol de penal con el Nápoles, confirmó este martes el director del club italiano Gabriele Oriali.
El internacional belga había marcado el primer gol en la victoria 3-1 ante el Inter de Milán el sábado, momento en que resultó lesionado en el bíceps femoral del muslo derecho y tuvo que ser sustituido.
"Tendremos una idea más clara (de la duración de su baja) el miércoles, día en que está prevista su operación", declaró para la plataforma DAZN Gabriele Oriali, antes del partido de la Serie A contra el Lecce.
"Pero partimos del principio de que será por un periodo de tres a cuatro meses, lo que es una pena, se había adaptado muy bien", añadió.
Desde su llegada al Nápoles libre de contrato, De Bruyne, de 34 años, ha marcado cuatro goles en ocho partidos de liga y ha dado dos pases de gol en Liga de Campeones.
Antes de enfrentarse al Lecce el martes, el Nápoles es líder con 18 puntos, los mismos que la AS Roma.
