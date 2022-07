De Burgos Bengoetxea recoge el Premio Vicente Acevedo como mejor árbitro de Primera División el curso pasado

Luis Rubiales presidió el acto de entrega y estuvo presente en el seminario que se está celebrando en La Granja (Segovia)

MADRID, 26 Jul. 2022 (Europa Press) -

Los colegiados Ricardo De Burgos Bengoetxea, como árbitro principal, y Diego Sánchez Rojo, como árbitro asistente, recibieron este martes el Premio Vicente Acevedo, un galardón que les acredita como mejores árbitros en Primera División durante la pasada campaña.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, presidió en La Granja (Segovia), donde se está celebrando un seminario para árbitros de Primera y Segunda División, esta entrega de los Premios Vicente Acevedo, que coronan a los mejores colegiados del curso pasado.

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), abrió el acto agradeciendo a rubiales su presencia en el mismo. "Es un orgullo que estés con nosotros", aplaudió, antes de recordar a todos los colegiados que recibir el Vicente Acevedo es algo "que queda para siempre una vez se abandona la carrera arbitral".

En esta ocasión, Ricardo De Burgos Bengoetxea (C. Vasco), como árbitro principal, y Diego Sánchez Rojo (C. Gallego), como árbitro asistente, recibieron su galardón como mejores árbitros en Primera División. Por su parte, Juan Luis Pulido Santana (C. Canario) y Fabián Blanco Rodríguez (C. Gallego) recogieron su premio como los más destacados en la división de plata del fútbol español.

El acto concluyó con la intervención del presidente de la RFEF, que afirmó que el colectivo arbitral español estuvo "a una altura excepcional" durante el curso pasado. "Sois el cuerpo de mayor excelencia de toda la Federación. Seguid siendo ejemplares dentro y fuera del campo. Hablar de una arbitro español es hablar del máximo nivel", sentenció.