De capitán despojado a héroe del derbi: gol de Pellegrini le da la victoria a la Roma ante la Lazio

ROMA (AP) — Despojado de la capitanía. Su contrato cerca de expirar sin una propuesta de renovación. Sin minutos jugados en los tres primeros partidos.

Nada parecía ir bien para Lorenzo Pellegrini. Hasta el derbi de Roma.

Pellegrini, quien nació en la capital italiana, dejó de lado todos los problemas que lo rodeaban y anotó el gol decisivo para la Roma en una victoria del domingo 1-0 sobre la Lazio en la Serie A.

"Más allá de todas las razones y palabras, hay una constante, que es que amo a la Roma", afirmó Pellegrini, quien se unió al club a los nueve años. "Mientras lleve esta camiseta, no habrá un momento en el que me contenga. La vida es impredecible, no sabes qué podría pasar después.

"Parecía que estaba a punto de irme y luego me lesioné", añadió Pellegrini. "Pero hoy fui titular y anoté para ganar el derbi".

Después de ser ridiculizado por Gian Piero Gasperini un día antes, cuando el nuevo entrenador de la Roma dijo que a los 29 años Pellegrini "tiene que convertirse en un atleta y empezar a correr", el centrocampista se encontró perfectamente posicionado para rematar desde el centro del área después de que Dwayne Rensch le quitara el balón al lateral izquierdo de la Lazio, Nuno Tavares, y se lo pasara al excapitán.

Pellegrini, quien también está tratando de recuperar su lugar en la selección de Italia, celebró con un beso hacia la Curva Sud, donde se sientan los aficionados "ultra" más acérrimos de la Roma.

Momentos antes del gol, apareció una pancarta en la Curva Sud que decía: "Bienvenido de nuevo, capitán".

Después del gol, la afición de la Roma en el Estadio Olímpico estalló con bombas de humo amarillo y rojo.

Fue el cuarto gol en la carrera de Pellegrini en el Derby della Capitale, pero su primero desde enero en cualquier competición.

Antes de la temporada, Gasperini le dio el brazalete de capitán a Stephan El Shaarawy basado en la antigüedad.

Pellegrini fue titular con Paulo Dybala lesionado.

Preocupaciones de violencia y calor

El derbi inició al mediodía para desalentar la violencia de los aficionados.

En el derbi anterior en abril, 24 policías resultaron heridos durante enfrentamientos, que comparados con “guerra urbana”.

Pero debido a que el partido inició a las 12:30 de la tarde hora local, la temperatura dentro del Estadio Olímpico superó los 30 grados (casi 90 F), requiriendo pausas de enfriamiento para los equipos a mitad de cada tiempo.

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, dijo el sábado que mover el partido al calor del día porque las autoridades no podían garantizar el orden público para un inicio más tarde era "una pérdida para el fútbol".

El inicio más temprano estaba diseñado para dar menos tiempo a los hooligans para crear problemas y, de hecho, no se informó de mucho desorden de inmediato.

Gasperini vence a Sarri

La Lazio creó más oportunidades al principio, pero no pudo encontrar el objetivo.

El portero de la Roma, Mile Svilar, saltó para desviar un disparo del capitán de la Lazio, Mattia Zaccagni, por encima del travesaño a mitad del primer tiempo.

En la segunda mitad, el delantero de la Lazio, Boulaye Dia, desperdició un contraataque que lo vio correr hacia un enfrentamiento 1 a 1 con Svilar y luego lanzar su esfuerzo por encima del travesaño.

Y Taty Castellanos curvó un disparo apenas desviado al 76 mientras la Lazio presionaba desesperada por un empate.

La Lazio terminó con diez hombres cuando Reda Belahyane recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre Manu Kone a los 88 minutos.

Aún así, la Lazio siguió amenazando y Danilo Cataldi golpeó el poste en el tiempo de descuento.

Matteo Guendouzi de la Lazio también recibió una tarjeta roja por desacato después del pitido final.

La Roma ha ganado ahora tres de los últimos cuatro derbis sin conceder un gol.

La Giallorossi subió al cuarto lugar, igualados en puntos con el AC Milan y el campeón defensor Napoli y un punto detrás del líder Juventus, que empató el sábado 1-1 en Hella Verona.

El Napoli puede extender su comienzo perfecto contra el ascendido Pisa el lunes.

Más tarde, el Inter de Milán recibe al Sassuolo, el Atalanta visita al Torino y la Fiorentina jugaba contra el Como.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes