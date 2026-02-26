De derbi a derbi, el Arsenal a confirmar el éxito de su terapia grupal

El método fue exitoso el pasado fin de semana para ganar 4-1 en el campo del Tottenham y ahora el líder Arsenal afronta el otro gran derbi londinense, frente al Chelsea en el Emirates Stadium, el domingo en la 28ª jornada, para confirmar su recuperación.

Antes de la victoria ante los Spurs, los Gunners parecían dar muestras de vulnerabilidad, después de encadenar dos empates (Brentford y Wolverhampton).

Eso llevó al equipo a una charla grupal en la que los jugadores pudieron desahogarse, compartir sus sentimientos y poner encima de la mesa lo que no venía funcionando en los últimos tiempos, según reveló después de la victoria del pasado fin de semana el goleador sueco Viktor Gyökeres, autor de dos de los tantos ante el Tottenham.

"Es bueno decir lo que sientes. La mayoría de nosotros hablamos. Así pudimos saber cómo se sentía cada uno, comprender mejor esos sentimientos. Cuando se habla así, en grupo, el colectivo se hace más fuerte. Es importante, sobre todo si se hace con sinceridad", explicó el delantero nórdico.

El entrenador Mikel Arteta también habló de ese reciente momento de unidad.

"Somos de diferentes nacionalidades, con sensibilidades diferentes. Hay momentos en los que está bien hacer algo para unir al grupo", apuntó.

El Arsenal, que no se corona campeón de Inglaterra desde 2004, lleva meses sintiendo que este puede ser su año, en Inglaterra e incluso en Europa, donde fue el ganador de la fase regular de la Liga de Campeones europea, con un pleno de ocho victorias en otras tantas jornadas.

En la Premier, el Arsenal afronta esta vigesimoctava jornada con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, el Manchester City, que visita al Leeds (15º) el sábado, mientras que su ventaja es de diez unidades sobre el tercero, el Aston Villa, que será el primero en entrar en liza, el viernes en el terreno del colista Wolverhampton.

- Ritmo ralentizado -

Fue precisamente el Wolverhampton, con su empate ante el líder la pasada semana, el que motivó esa charla reparadora en el vestuario del Emirates Stadium.

"Siempre es difícil cuando tienes un resultado como el que tuvieron ante los Wolves, pero lo importante es cómo lo gestionas", celebró Gyökeres después del triunfo ante el Tottenham.

"Ahora estamos preparados para el Chelsea", confió entonces el exdelantero del Sporting de Lisboa.

El Chelsea, campeón del Mundial de Clubes FIFA el año pasado, afronta ese derbi con más preguntas que respuestas, después de sus dos últimos empates ligueros, como local, ante Leeds y Burnley.

Los Blues son quintos, a tres puntos del cuarto puesto del Manchester United, que recibe el domingo al Crystal Palace (13º) y que marca la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones europea.

-- Programa de la 28ª jornada de la Premier League

- Viernes:

(20h00 GMT) Wolverhampton - Aston Villa

- Sábado:

(12h30 GMT) Bournemouth - Sunderland

(15h00 GMT) Liverpool - West Ham

Newcastle - Everton

Burnley - Brentford

(17h30 GMT) Leeds - Manchester City

- Domingo:

(14h00 GMT) Brighton - Nottingham Forest

Fulham - Tottenham

Manchester United - Crystal Palace

(16h30 GMT) Arsenal - Chelsea

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35

2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31

3. Aston Villa 51 27 15 6 6 38 28 10

4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11

5. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17

6. Liverpool 45 27 13 6 8 42 35 7

7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3

8. Bournemouth 38 27 9 11 7 43 45 -2

9. Everton 37 27 10 7 10 29 31 -2

10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3

11. Newcastle 36 27 10 6 11 38 39 -1

12. Sunderland 36 27 9 9 9 28 33 -5

13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3

14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2

15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9

16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4

17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14

18. West Ham 25 27 6 7 14 32 49 -17

19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23

20. Wolverhampton 10 28 1 7 20 18 51 -33