De estreno: "House of the Dragon" y documental de los Lakers

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

Cine

— En los casi 25 años transcurridos desde la muerte de la princesa Diana, nunca ha habido escasez de contenido que analice el enorme impacto y la intriga de su corta vida. Pero un nuevo documental del director Ed Perkins, “The Princess”, que se estrenó a principios de año en el Festival de Cine de Sundance y estará disponible en HBO y HBO Max el sábado 13 de agosto, vuelve la lente hacia nosotros. La película no tiene entrevistas ni voces en off; utiliza solo imágenes de archivo para contar un tipo de historia diferente. Es una experiencia meditativa sorprendentemente efectiva que te transporta.

— Dos de los estrenos cinematográficos más deliciosos de este verano boreal, “Mrs. Harris Goes to Paris” y “Mr. Malcolm’s List”, ahora están disponibles para la renta y video a la carta. La primera es una fantasía fundamentada adornada con la tradición de los diseñadores de mediados de siglo que presenta a Lesley Manville como ama de llaves y viuda británica tras la Segunda Guerra Mundial. Sueña con tener un vestido de Christian Dior y debe viajar a París para conseguir uno. Por su parte, “Mr. Malcolm’s List” es una oda a Jane Austen, un romance de la era de la Regencia lleno de chismes, intrigas y travesuras de la alta sociedad protagonizado por Freida Pinto, Zawe Ashton y Ṣọpẹ́ Dìrísù como el Sr. Malcolm.

— En otros servicios de streaming, Lili Reinhart, conocida por “Riverdale”, protagoniza la película de Netflix “Look Both Ways”, sobre una estudiante universitaria cuya vida se divide en realidades paralelas la noche de graduación. En una, queda embarazada y tiene que mudarse a Texas. En otra, se dirige a Los Ángeles para comenzar su carrera. Coprotagonizada por Danny Ramirez de “Top Gun: Maverick’s”, “Look Both Ways” llega a Netflix el miércoles. Y para quienes buscan un susto, Paramount+ estrena “Orphan: First Kill” el viernes 19 de agosto. La película es una precuela de la cinta de terror de 2009 “Orphan” de Jaume Collet-Serra y sigue a Esther mientras escapa de un centro psiquiátrico de Estonia y se dirige a Estados Unidos.

— Lindsey Bahr

Música

— El próximo álbum de Demi Lovato coquetea con NSFW. “Holy Fvck” es tanto una canción como el título del álbum de 16 cortes, que saldrá el viernes 19 de agosto. “Sentí que era una canción principal maravillosa y atractiva para el resto del álbum”, dijo la estrella pop a SiriusXM. “Especialmente porque hay canciones en el álbum que tienen una especie de matices religiosos, hay canciones en el álbum que tienen esta dicotomía de lo bueno y lo malo, y esa canción representaba ambas cosas”. El primer sencillo punky, “Skin of My Teeth”, trata sobre las luchas de Lovato con la sobriedad. “El segador llama a mi puerta / Porque soy adicta a más”, canta en inglés.

— La banda de indie rock The Mountain Goats lanzó tres nuevos álbumes durante la pandemia y tiene un cuarto en el horizonte. “Bleed Out” saldrá el viernes 19 de agosto y se describe como “una experiencia cinematográfica inspirada en películas de acción de los años 60, 70 y 80". El primer sencillo, “Training Montage”, viene con un video bastante tonto, con la banda haciendo flexiones, bajando escaleras corriendo y montando patinetas. Ah, y mientras esperas el álbum, el líder John Darnielle también publicó una novela de crímenes reales, “Devil House”, a principios de año.

— No entres en pánico: Brendon Urie está de vuelta. Su banda Panic! At The Disco lanza el álbum “Viva Las Vengeance” el viernes 19 de agosto, encabezado por el azucarado sencillo “Middle of a Breakup” y una canción homónima al disco llena de energía. “‘Viva Las Vengeance’ es una mirada retrospectiva a quién era yo hace 17 años y quién soy ahora con el cariño que no tenía antes. No me di cuenta de que estaba haciendo un álbum y había algo en la máquina de cintas que me mantuvo honesto”, dice Urie. Es la primera música de Panic desde “Pray for the Wicked” de 2018. La banda actuará en los Premios MTV a los Videos Musicales el 28 de agosto.

— Mark Kennedy

Televisión

— El drama de alto riesgo está fuera de la cancha en “Legacy: The True Story of the LA Lakers”, una serie documental de 10 episodios que debuta el lunes en Hulu. La serie promete detallar cómo la adquisición del equipo por parte del magnate inmobiliario Jerry Buss en 1979 condujo a su transformación en una franquicia multimillonaria de campeonato, incluidos los conflictos comerciales y familiares. Hay una conexión de Buss con la serie: Jeanie Buss, su viuda y directora ejecutiva y dueña mayoritaria de los Lakers, es productora ejecutiva. El cineasta Antoine Fuqua la dirigió, y Shaquille O’Neal, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar están entre los entrevistados.

— Tatiana Maslany ganó un Emmy a la mejor actriz en 2016 por interpretar a media docena de personajes en “Orphan Black”. Una serie de comedia de Disney+ de nueve episodios ambientada en el universo Marvel le da dos caras de una misma moneda con las que trabajar. En “She-Hulk: Attorney at Law”, la carrera de Jennifer Lewis da un giro luego que una transfusión de su primo Bruce Banner, también conocido como Hulk, la convierte en una superheroína muy renuente y defensora de sus compañeros en tribunales. Los rostros familiares de Marvel en la serie, que debuta el jueves, incluyen a Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky-the Abomination y Benedict Wong como Wong.

— Han pasado más de tres años desde que “Game of Thrones” terminó. Ahora, los fanáticos finalmente podrán ver su precuela, “House of the Dragon”, el domingo 21 de agosto en HBO. La historia de la Casa Targaryen, ambientada dos siglos antes de “Game of Thrones”, está basada en “Fire & Blood” ("Fuego y sangre") de George R.R. Martin. El elenco incluye a Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen, a quien los señores de Westeros eligieron para suceder a su abuelo, y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, su hermano menor con “la verdadera sangre del dragón”.

— Lynn Elber