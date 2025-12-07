De Francisco a Charlie Kirk, muchas muertes en 2025 tuvieron un gran impacto

La muerte del papa Francisco trajo cambios a la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles y ahora está liderada, por primera vez, por un papa estadounidense. El tiroteo fatal del activista conservador Charlie Kirk mientras hablaba ante una multitud horrorizó a muchos y provocó conversaciones serias sobre la violencia política.

Y cuando la víctima de tráfico Virginia Giuffre se suicidó, se intensificó el escrutinio sobre las investigaciones en torno al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ellos estuvieron entre las personas notables e influyentes que murieron en 2025, donde las propias muertes tuvieron un impacto generalizado.

Las muertes del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa se convirtieron en una fuente de tristeza y misterio después de que sus cuerpos fueran encontrados en su hogar en febrero. Las autoridades finalmente determinaron que Hackman, quien estaba en las etapas avanzadas del Alzheimer, murió de una enfermedad cardíaca, probablemente sin saber que Betsy Arakawa había muerto de hantavirus una semana antes.

Mientras tanto, la muerte del ícono del heavy metal Ozzy Osbourne, que ocurrió apenas unas semanas después de su concierto de despedida, marcó el final de una era en la música. El año también vio la muerte del gran boxeador George Foreman, quien memorablemente perdió un combate emblemático contra Muhammad Ali, pero cuya carrera tuvo inspiradores segundos y terceros actos como campeón mundial y exitoso empresario.

Y el mundo se despidió este año de Dick Cheney, el conservador enérgico cuya larga carrera en el servicio público incluyó convertirse en uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos bajo el presidente George W. Bush.

A continuación, una lista de algunas personas influyentes que han muerto este año (se cita la causa de la muerte, si está disponible):

___

ENERO

___

Wayne Osmond, 73. El cantante y guitarrista fue miembro fundador de The Osmonds, un grupo familiar que vendió millones de álbumes y fue conocido por éxitos adolescentes de los años 70 como “One Bad Apple”, “Yo-Yo” y “Down By the Lazy River”. 1 de enero.

Rosita Missoni, 93. Fue la matriarca de la icónica casa de moda italiana que convirtió el tejido de punto con patrones de zigzag coloridos en alta costura y ayudó a lanzar la moda prêt-à-porter italiana. 1 de enero.

James Arthur Ray, 67. Un gurú de la autoayuda, su negocio multimillonario se derrumbó después de que tres personas murieran en su ceremonia de cabaña de sudor en Arizona. 3 de enero.

Costas Simitis, 88. Como primer ministro, el líder socialista fue el arquitecto de la adhesión de Grecia a la moneda común europea, el euro. 5 de enero.

Jean-Marie Le Pen, 96. El fundador del partido ultraderechista francés Frente Nacional fue conocido por su retórica incendiaria contra la inmigración y el multiculturalismo, ganándose un apoyo firme y una condena generalizada. 7 de enero.

Peter Yarrow, 86. El cantautor saltó a la fama como un tercio de Peter, Paul and Mary, el trío de música folk cuyas armonías apasionadas cautivaron a millones mientras alzaban sus voces a favor de los derechos civiles y contra la guerra. 7 de enero.

Nancy Leftenant-Colon, 104. La primera mujer negra en unirse al Cuerpo de Enfermeras del Ejército de Estados Unidos después de que el ejército fuera desegregado en la década de 1940 se retiró como mayor y fue recordada por familiares y amigos por romper silenciosamente barreras raciales durante su larga carrera militar. 8 de enero.

Sam Moore, 89. Fue la voz más alta del dúo de los años 60 Sam & Dave, conocido por éxitos definitivos de la época como “Soul Man” y “Hold On, I’m Comin.’” 10 de enero.

David Lynch, 78. El cineasta fue celebrado por su visión única, oscura y onírica en películas como “Blue Velvet” y “Mulholland Drive”, y la serie de televisión “Twin Peaks”. 16 de enero.

Bob Uecker, 90. Transformó una carrera de jugador olvidable en un chiste para apariciones en películas y televisión como “Mr. Baseball” y una carrera en la presentación del Salón de la Fama. 16 de enero.

Joan Plowright, 95. Fue una actriz británica galardonada que, junto a su difunto esposo Laurence Olivier, hizo mucho para revitalizar la escena teatral del Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. 16 de enero.

Cecile Richards, 67. Una defensora nacional del acceso al aborto y los derechos de las mujeres, dirigió Planned Parenthood durante 12 tumultuosos años. 20 de enero.

Mauricio Funes, 65. Después de servir como presidente de El Salvador, pasó los últimos años de su vida en Nicaragua para evitar varias sentencias penales. 21 de enero.

Valérie André, 102. Aviadora y paracaidista con un título en medicina, fue la primera mujer en convertirse en general en Francia. 21 de enero.

Garth Hudson, 87. El virtuoso tecladista y músico en general de The Band se sirvió de una paleta única de sonidos y estilos para agregar un toque conversacional a estándares del rock como “Up on Cripple Creek”, “The Weight” y “Rag Mama Rag”. 21 de enero.

Richard Williamson, 84. Un obispo católico ultratradicionalista, su negación del Holocausto creó un escándalo en 2009 cuando el papa Benedicto XVI los rehabilitó a él y a otros miembros de su sociedad disidente. 29 de enero.

Dick Button, 95. Fue uno de los patinadores artísticos masculinos más celebrados de la historia, y uno de los grandes innovadores y promotores de su deporte. 30 de enero.

Marianne Faithfull, 78. La estrella del pop británica, musa, libertina y alma vieja inspiró y ayudó a escribir algunas de las mejores canciones de los Rolling Stones y perduró como cantante de torch y sobreviviente del estilo de vida que una vez encarnó. 30 de enero.

___

FEBRERO

___

Horst Köhler, 81. Tras servir como director gerente del Fondo Monetario Internacional, se convirtió en un presidente alemán popular antes de sorprender al país al renunciar abruptamente en una disputa por comentarios sobre su ejército. 1 de febrero.

Barbie Hsu, 48. Actriz taiwanesa que protagonizó el popular drama televisivo “Meteor Garden” que arrasó en Asia, murió de neumonía provocada por la gripe. 2 de febrero.

El Aga Khan, 88. Se convirtió en el líder espiritual de millones de musulmanes ismaelíes del mundo a los 20 años como estudiante de Harvard y destinó miles de millones de dólares en diezmos para construir hogares, hospitales y escuelas en países en desarrollo. 4 de febrero.

Kultida Woods, 80. Tiger Woods acreditó a su madre nacida en Tailandia por inculcarle su espíritu dominante y alentarlo a usar camisas rojas los domingos como su color de poder. 4 de febrero.

Irv Gotti, 54. Un magnate de la música que fundó Murder Inc. Records, lanzó a importantes artistas de hip-hop y R&B como Ashanti y Ja Rule. 5 de febrero.

Tony Roberts, 85. El versátil intérprete nominado al premio Tony en obras y musicales apareció en varias películas de Woody Allen, a menudo como el mejor amigo de Allen. 7 de febrero.

Sam Nujoma, 95. Conocido como el padre de Namibia, el ardiente luchador por la libertad de barba blanca lideró la independencia de su nación del apartheid de Sudáfrica en 1990 y fue su primer presidente durante 15 años. 8 de febrero.

Anne Marie Hochhalter, 43. Vivió con dolor durante 25 años después de quedar parcialmente paralizada en el tiroteo en la escuela secundaria Columbine y su muerte por sepsis, relacionada con sus heridas, fue declarada homicidio. 16 de febrero.

Gene Hackman, 95. El actor ganador del Oscar, cuyas estudiadas interpretaciones iban desde héroes reacios hasta villanos intrigantes y lo convirtieron en uno de los intérpretes más respetados y honrados de la industria. 18 de febrero. Encontrado muerto con su esposa Betsy Arakawa.

Paquita la del Barrio, 77. La leyenda musical mexicana fue conocida por su poderosa voz y feroz defensa de las mujeres. 17 de febrero.

James Harrison, 88. Se le atribuye haber salvado a 2,4 millones de bebés a través de sus donaciones récord de plasma sanguíneo durante seis décadas en Australia. 17 de febrero.

Souleymane Cissé, 84. El cineasta maliense fue un pionero del cine africano con una carrera que abarcó 50 años. 19 de febrero.

Mabel Staton, 92. La destacada atleta rompió barreras al ser la única mujer en competir por Estados Unidos en el salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. 20 de febrero.

Clint Hill, 93. El agente del Servicio Secreto saltó al respaldo de la limusina del presidente John F. Kennedy después de que el presidente fuera baleado. Más tarde se vio obligado a retirarse antes de tiempo porque seguía atormentado por los recuerdos del asesinato. 21 de febrero.

Joe Fusco, 87. El entrenador del Salón de la Fama del Fútbol Universitario ganó cuatro campeonatos nacionales de la División II de la NAIA en 19 años en Westminster College. 22 de febrero.

Roberta Flack, 88. El estilo vocal y musical íntimo de la cantante y pianista ganadora del Grammy la convirtió en una de las principales artistas musicales de los años 70 y en una intérprete influyente mucho después de eso. 24 de febrero.

Michelle Trachtenberg, 39. Una ex estrella infantil en la exitosa película de 1996 “Harriet the Spy”, pasó a coprotagonizar dos programas de televisión de la era millennial: “Buffy the Vampire Slayer” y “Gossip Girl”. La causa y la forma de su muerte se declararon oficialmente como indeterminadas. 26 de febrero.

Boris Spassky, 88. Un campeón mundial de ajedrez de la era soviética que perdió su título ante el estadounidense Bobby Fischer en un legendario partido de 1972 que se convirtió en un reflejo de las rivalidades de la Guerra Fría. 27 de febrero.

___

MARZO

___

Angie Stone, 63. La cantante de R&B nominada al Grammy, miembro del trío de hip-hop femenino The Sequence, conocida por la exitosa canción “Wish I Didn’t Miss You”, murió cuando su camioneta se estrelló. 1 de marzo.

Lincoln Diaz-Balart, 70. Fue un cubano estadounidense que se opuso a su tío Fidel Castro y pasó 18 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como miembro de una familia de influencia política del sur de Florida. 3 de marzo.

Carl Dean, 82. El devoto esposo de Dolly Parton durante casi 60 años evitó el centro de atención e inspiró su éxito atemporal “Jolene”. tres de marzo.

Oleg Gordievsky, 86. El oficial de la KGB soviética ayudó a cambiar el curso de la Guerra Fría al pasar secretos encubiertamente a Reino Unido. 4 de marzo.

Roy Ayers, 84. El vibrafonista de jazz, tecladista, compositor y vocalista fue conocido por su éxito espacial y funky de 1976 “Everybody Loves the Sunshine”, sampleado por pesos pesados del R&B y el rap como Mary J. Blige, N.W.A., Dr. Dre, 2Pac, Mos Def e Ice Cube. 4 de marzo.

Robert G. Clark, 95. Fue elegido en 1967 como el primer legislador negro de Mississippi del siglo XX y ascendió al segundo puesto de liderazgo más alto en la Cámara de Representantes del estado. 4 de marzo.

D’Wayne Wiggins, 64. Cofundó el grupo nominado al Grammy Tony! Toni! Toné! detrás de las canciones clásicas “Anniversary”, “It Never Rains (In Southern California)” y (Lay Your Head on My) Pillow.” 7 de marzo.

Junior Bridgeman, 71. Un destacado jugador de baloncesto que llevó a Louisville a un Final Four, fue una estrella de los Milwaukee Bucks de la NBA y luego lanzó una carrera aún más exitosa como empresario con participaciones en restaurantes, publicaciones y la franquicia de los Bucks. 11 de marzo.

Alan Simpson, 93. El exsenador de Estados Unidos fue una leyenda política cuyo ingenio rápido cerró brechas partidistas en los años anteriores a la acritud política actual. 14 de marzo.

Nita Lowey, 87. La excongresista fue una demócrata de Nueva York de larga trayectoria y la primera mujer en presidir el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. 15 de marzo.

Émilie Dequenne, 43. La actriz belga que ganó un premio importante en el Festival de Cine de Cannes por su papel revelación en “Rosetta” murió de una forma rara de cáncer. 16 de marzo.

Eddie Jordan, 76. Fue un propietario de equipo de Fórmula uno y celebridad, convertido en un popular comentarista de televisión después de vender el equipo gracias a su humor, opiniones fuertes y a menudo extravagante vestimenta. 20 de marzo.

George Foreman, 76. El temible boxeador de peso pesado perdió el “Rumble in the Jungle” ante Muhammad Ali antes de sus inspiradores segundos y terceros actos como campeón mundial a los 45 años y exitoso empresario. 21 de marzo.

Kitty Dukakis, 88. La esposa del exgobernador de Massachusetts y candidato presidencial demócrata Michael Dukakis habló abiertamente sobre sus luchas con la depresión y la adicción. 21 de marzo.

Mia Love, 49. Hija de inmigrantes haitianos, la primera mujer republicana negra elegida al Congreso murió de cáncer cerebral. 23 de marzo.

David Childs, 83. Fue el arquitecto principal del rascacielos One World Trade Center que se levantó en el sitio donde las torres gemelas colapsaron en la ciudad de Nueva York durante los ataques del 11 de septiembre. 26 de marzo.

Richard Chamberlain, 90. El apuesto héroe de la serie de televisión de los años 60 “Dr. Kildare” salió del armario como gay cuatro décadas después y fue conocido como el “rey de las miniseries” por sus papeles en “The Thorn Birds” y “Shogun”. 29 de marzo.

___

ABRIL

___

Val Kilmer, 65. El actor melancólico y versátil que interpretó al favorito de los fanáticos Iceman en “Top Gun”, se puso la oscura capa de Batman en “Batman Forever” e interpretó a Jim Morrison en “The Doors”, murió de neumonía. 1 de abril.

Theodore McCarrick, 94. El antes poderoso cardenal católico fue reducido al estado laical por el papa Francisco en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado de adultos y niños. 3 de abril.

Jay North, 73. Encarnó al travieso de cabello rubio que daba título a la serie de televisión “Dennis the Menace” durante cuatro temporadas a partir de 1959. 6 de abril.

Clem Burke, 70. Su versátil batería impulsó al icónico grupo de rock Blondie durante sus décadas interpretando desde punk new-wave hasta melodías con infusión de disco. 6 de abril.

Rubby Pérez, 69. Conocido por canciones como “Volveré”, “El Africano” y “Tu Vas a Volar” durante una carrera dedicada al merengue, el estilo musical característico de la República Dominicana, murió después de que el tejado de un club nocturno colapsara. 8 de abril.

Octavio Dotel, 51. Lanzó para 13 equipos de las grandes ligas en una carrera de 15 años y ganó una Serie Mundial con los Cardenales de San Luis y murió en el mismo derrumbe en República Dominicana. 8 de abril.

Kim Shin-jo, 82. Fue un comando norcoreano que se reasentó en Corea del Sur como pastor después del fracaso de su misión de asesinar al presidente surcoreano Park Chung-hee en 1968. 9 de abril.

Mario Vargas Llosa, 89. El autor peruano fue un laureado del Nobel de literatura y un gigante de las letras latinoamericanas. 13 de abril.

Abdullah Ahmad Badawi, 85. El ex primer ministro de Malasia fue un moderado que amplió las libertades políticas del país, pero fue criticado por su liderazgo mediocre. 14 de abril.

Wink Martindale, 91. El afable presentador de programas de concursos exitosos como “Gambit” y “Tic-Tac-Dough” también realizó una de las primeras entrevistas televisivas grabadas con un joven Elvis Presley. 15 de abril.

Nora Aunor, 71. Se convirtió en una de las mayores estrellas del cine filipino durante una carrera que abarcó siete décadas. 16 de abril.

Bob Filner, 82. Congresista de Estados Unidos durante diez mandatos, su carrera política terminó abruptamente después de ser elegido alcalde de San Diego y ser expulsado del cargo en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada. 20 de abril.

Papa Francisco, 88. El primer pontífice latinoamericano de la historia sedujo al mundo con su estilo humilde y preocupación por los pobres, pero enojó a los conservadores con críticas al capitalismo y al cambio climático. 21 de abril.

Steve McMichael, 67. Un tackle defensivo estrella en el equipo campeón del Super Bowl de 1985 de los Chicago Bears cuya personalidad arrolladora lo convirtió en un competidor nato para la lucha libre profesional como “Ming the Merciless”, murió después de luchar contra la ELA. 23 de abril.

Virginia Giuffre, 41. Acusó al príncipe Andrés de Inglaterra y a otros hombres influyentes de explotarla sexualmente cuando era adolescente traficada por el financiero Jeffrey Epstein. Defensora de los sobrevivientes de tráfico sexual después de emerger como figura central en la caída de Epstein, murió por suicidio según su publicista. 25 de abril.

Dick Barnett, 88. Un miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, jugó en los dos equipos campeones de la NBA de los New York Knicks después de formar parte de una potencia universitaria histórica en Tennessee A&I. 27 de abril.

___

MAYO

___

Ruth Buzzi, 88. Alcanzó la fama como la desaliñada y amargada Gladys Ormphby en la innovadora serie de comedia de sketches “Rowan & Martin’s Laugh-In” e hizo más de 200 apariciones en televisión durante una carrera de 45 años. 1 de mayo.

Jill Sobule, 66. La cantautora galardonada, cuya obra ingeniosa y conmovedora atrajo la atención generalizada con la canción de temática gay “I Kissed a Girl”, murió en un incendio en una casa. 1 de mayo.

George Ryan, 91. Un republicano duro con el crimen que como gobernador de Illinois vació el corredor de la muerte del estado, cayó en desgracia por un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión. 2 de mayo.

David H. Souter, 85. El juez retirado de la Corte Suprema fue un soltero ascético y republicano de Nueva Hampshire que se convirtió en un favorito de los progresistas durante casi 20 años en el tribunal. 8 de mayo.

Johnny Rodriguez, 73. La estrella de la música country fue un popular cantante mexicano-estadounidense cuyos éxitos de los años 70 incluyeron “I Just Can’t Get Her Out of My Mind”, “Ridin’ My Thumb to Mexico” y “That’s the Way Love Goes”. 9 de mayo.

Robert Benton, 92. El cineasta ganador del Oscar fue uno de los creadores de “Bonnie and Clyde” y recibió validación general como guionista y director de “Kramer vs. Kramer” y “Places in the Heart”. 11 de mayo.

Christopher “Kit” Bond, 86. El republicano fue el gobernador más joven de Missouri y luego llevó miles de millones de dólares en fondos federales al estado como senador de Estados Unidos durante cuatro mandatos. 13 de mayo.

José Mujica, 89. El ex presidente uruguayo y guerrillero marxista fascinó a personas de todo el mundo con su marca radical de democracia, filosofía directa y estilo de vida sencillo como agricultor de flores. 13 de mayo.

George Wendt, 76. Un actor con un encanto de hombre común, interpretó al afable cliente de bar Norm en la exitosa comedia de televisión de los años 80 “Cheers” y actuó en Broadway en “Art”, “Hairspray” y “Elf”. 20 de mayo.

Susan Brownmiller, 90. Una feminista cuyo libro de 1975 “Against Our Will” fue un superventas intensamente debatido sobre la agresión sexual. 24 de mayo.

Phil Robertson, 79. El patriarca de “Duck Dynasty” convirtió su pequeño interés en reclamos para patos en los terrenos de caza en el norte de Luisiana en un gran negocio y fenómeno cultural conservador. 25 de mayo.

Charles Rangel, 94. El excongresista de Nueva York fue un demócrata de Harlem franco y de voz grave que pasó casi cinco décadas en el Capitolio y fue miembro fundador del Caucus Negro del Congreso. 26 de mayo.

Presley Chweneyagae, 40. El actor sudafricano ganó reconocimiento internacional por su papel protagónico en la película de 2005 “Tsotsi”, que ganó el primer Premio de la Academia de Sudáfrica a la Mejor Película en Lengua Extranjera. 27 de mayo.

Ngũgĩ wa Thiong’o, 87. El venerado hombre de letras keniano fue una voz de disidencia que, en docenas de libros de ficción y no ficción, trazó la historia de su país desde el imperialismo británico hasta la tiranía autogobernada. 28 de mayo.

Bernard Kerik, 69. Era comisionado de policía de la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre y luego se declaró culpable de fraude fiscal antes de ser indultado. 29 de mayo.

Loretta Swit, 87. Ganó dos premios Emmy interpretando a la mayor Margaret Houlihan, la exigente jefa de enfermeras de una unidad quirúrgica de la Guerra de Corea en la innovadora serie de televisión “M.A.S.H.” 30 de mayo.

Etienne-Emile Baulieu, 98. El científico francés era conocido principalmente como el inventor de la píldora abortiva. 30 de mayo.

___

JUNIO

___

Shigeo Nagashima, 89. Fue conocido en Japón como “Mr. Pro Baseball”, una de las personas más famosas del país durante sus días de juego. 3 de junio.

Jim Marshall, 87. El exala defensiva de los Minnesota Vikings fue uno de los cuatro miembros de los famosos Purple People Eaters, la columna vertebral de cuatro equipos del Super Bowl. 3 de junio.

Niède Guidon, 92. La arqueóloga brasileña descubrió cientos de pinturas rupestres prehistóricas en el noreste de Brasil, y su investigación desafió teorías sobre la presencia humana antigua en América. 4 de junio.

Edgar Lungu, 68. El expresidente de Zambia dirigió la nación del sur de África de 2015 a 2021. 5 de junio.

Nina Kuscsik, 86. Hizo campaña por la inclusión de las mujeres en las carreras de larga distancia y luego ganó el Maratón de Boston el primer año en que se permitió oficialmente a las mujeres correr. 8 de junio.

Sly Stone, 82. El revolucionario músico y dinámico showman lideró Sly and the Family Stone, transformando la música popular en los años 60 y 70 y más allá con éxitos como “Everyday People”, “Stand!” y “Family Affair”. 9 de junio.

Frederick Forsyth, 86. El autor británico escribió “The Day of the Jackal” y otros thrillers superventas. 9 de junio.

Brian Wilson, 82. El visionario y frágil líder de los Beach Boys cuyo genio para la melodía, los arreglos y la autoexpresión inspiró “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos veraniegos, convirtiéndose en uno de los artistas musicales más influyentes del mundo. 11 de junio.

Ananda Lewis, 52. La expresentadora de MTV y BET que se convirtió en una querida personalidad de la televisión en los años 90 con su calidez y autenticidad murió de cáncer de mama. 11 de junio.

Anne Burrell, 55. La chef de televisión guio a los torpes culinarios a través de cientos de episodios de “Worst Cooks in America”. 17 de junio.

Mick Ralphs, 81. El guitarrista, cantante y compositor fue miembro fundador de las bandas de rock británicas clásicas Bad Company y Mott the Hoople. 23 de junio.

Bobby Sherman, 81. Su sonrisa encantadora y su melena desordenada lo ayudaron a convertirse en un ídolo adolescente en los años 60 y 70 con éxitos de pop chicle como “Little Woman” y “Julie, Do Ya Love Me”. 24 de junio.

Carolyn McCarthy, 81. Sirvió nueve mandatos en el Congreso después de ser elegida en 1996 como defensora del control de armas tras un tiroteo masivo en un tren de cercanías de Nueva York que dejó a su esposo muerto y a su hijo gravemente herido. 26 de junio.

D. Wayne Lukas, 89. El miembro del Salón de la Fama se convirtió en uno de los entrenadores más logrados de las carreras de caballos y en una cara del deporte durante décadas. 28 de junio.

___

JULIO

___

Jimmy Swaggart, 90. El televangelista acumuló un gran número de seguidores y formó un ministerio multimillonario, solo para ver su carrera descarrilada por su consumo de prostitución. 1 de julio.

Alex Delvecchio, 93. Miembro del Salón de la Fama del Hockey, ayudó a los Detroit Red Wings a ganar la Copa Stanley tres veces en los años 50. 1 de julio.

Michael Madsen, 67. El actor conocido sobre todo por sus personajes inquietantes, de ojos acerados y a menudo sádicos en las películas de Quentin Tarantino, como “Reservoir Dogs” y “Kill Bill: Vol. dos.” 3 de julio.

Muhammadu Buhari, 82. Gobernó Nigeria dos veces, como jefe de estado militar y presidente democrático. 13 de julio.

Fauja Singh, 114. Un corredor nacido en India apodado el Torpedo con Turbante, considerado el maratonista más viejo del mundo, murió después de ser atropellado por un automóvil. 14 de julio.

Bradley John Murdoch, 67. Conocido como el “Asesino del Outback”, fue condenado por el asesinato del mochilero británico Peter Falconio, quien desapareció en el árido centro de Australia en 2001. 15 de julio.

Connie Francis, 87. La estrella del pop de imagen inocente tuvo éxitos en los años 50 y 60, incluidos “Pretty Little Baby” y “Who’s Sorry Now?” — este último sirviendo como un título irónico para una vida personal llena de desamor y tragedia. 16 de julio.

Felix Baumgartner, 56. El deportista extremo sorprendió al mundo en 2012 al lanzarse en paracaídas más rápido que la velocidad del sonido durante un salto de 24 millas (39 kilómetros) desde la estratosfera. Murió en un accidente de parapente. 17 de julio.

Alan Bergman, 99. El letrista ganador del Oscar se asoció con su esposa, Marilyn, en una amorosa colaboración que produjo “How Do You Keep the Music Playing?”, “It Might Be You” y el clásico “The Way We Were”. 17 de julio.

Rex White, 95. Fue el campeón vivo más antiguo de NASCAR y un miembro del Salón de la Fama en 2015. 18 de julio.

Malcolm-Jamal Warner, 54. Su carrera de 40 años como actor y director comenzó como el hijo adolescente Theo Huxtable en “The Cosby Show”, un fenómeno cultural que ayudó a definir los años 80. Se ahogó en el mar Caribe. 20 de julio.

Thomas Anthony Durkin, 78. El abogado defensor criminal fue una figura destacada durante cinco décadas en los tribunales de Chicago, conocido por su defensa implacable de una lista de clientes notorios. 21 de julio.

Ozzy Osbourne, 76. El sombrío y demoníaco cantante principal de la banda pionera Black Sabbath se convirtió en el padrino del heavy metal y luego en un padre titubeante en la televisión de realidad. 22 de julio.

Chuck Mangione, 84. El músico ganador de dos premios Grammy logró éxito internacional en 1977 con su sencillo con sabor a jazz “Feels So Good” y luego se convirtió en actor de voz en la comedia animada de televisión “King of the Hill”. 22 de julio.

Joey Jones, 70. El héroe del fútbol galés ganó dos Copas de Europa con el Liverpool y fue apodado “Mr. Wrexham”. 22 de julio.

Hulk Hogan, 71. El ícono de la lucha profesional con bigote, pañuelo en la cabeza y bíceps abultados convirtió el deporte en un gran negocio y extendió su influencia a la televisión, la cultura pop y la política conservadora durante un largo y escandaloso segundo acto. 24 de julio.

Cleo Laine, 97. Su contralto ronco fue una de las voces más distintivas del jazz, y fue considerada por muchos como la mayor contribución británica a un género esencialmente estadounidense. 24 de julio.

Dwight Muhammad Qawi, 72. El luchador del Salón de la Fama comenzó a boxear en prisión y se convirtió en campeón mundial de dos pesos. 25 de julio.

Ryne Sandberg, 65. El segunda base del Salón de la Fama se convirtió en uno de los mejores jugadores de béisbol por su brillante juego para los Cachorros de Chicago. 28 de julio.

Flaco Jimenez, 86. El legendario acordeonista de San Antonio ganó múltiples Grammys al expandir la popularidad del conjunto, el tejano y la música tex-mex. 31 de julio.

___

AGOSTO

___

Jeannie Seely, 85. Fue la cantante de música country con alma detrás de estándares como “Don’t Touch Me”. 1 de agosto.

Stella Rimington, 90. Dame Stella fue la primera mujer jefa de la agencia de inteligencia MI5 británica y luego una exitosa escritora de historias de suspenso. 3 de agosto.

Loni Anderson, 79. Interpretó a la empoderada recepcionista de una estación de radio en apuros en la exitosa comedia de televisión “WKRP in Cincinnati”. tres de agosto.

Ion Iliescu, 95. El primer presidente libremente elegido de Rumanía después de la caída del comunismo en 1989 enfrentó más tarde cargos de crímenes contra la humanidad por su papel en la sangrienta revolución. 5 de agosto.

James Lovell, 97. El comandante del Apolo 13 ayudó a convertir una misión lunar fallida en un triunfo de ingeniería improvisada. 7 de agosto.

Myint Swe, 74. Se convirtió en presidente interino de Myanmar en circunstancias controvertidas después de que el ejército tomara el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi. 7 de agosto.

William H. Webster, 101. Sus habilidades para resolver problemas e integridad ayudaron a restaurar la confianza pública como director del FBI de 1978 a 1987 y de la CIA de 1987 a 1991. 8 de agosto.

Genshitsu Sen, 102. Promovió la paz como gran maestro de la ceremonia del té japonesa después de ser entrenado para ser piloto kamikaze durante la II Guerra Mundial. 14 de agosto.

Mike Castle, 86. El moderado republicano y exgobernador de Delaware sirvió 18 años en el Congreso, defendiendo el popular Programa de Cuartos de los 50 Estados. 14 de agosto.

Tristan Rogers, 79. Interpretó al superespía Robert Scorpio en “General Hospital” de ABC. 15 de agosto.

Terence Stamp, 87. El actor británico a menudo interpretó el papel de un villano complejo, incluido el del General Zod en las primeras películas de Superman. 17 de agosto.

Humpy Wheeler, 86. Fue un promotor pionero de deportes de motor como presidente y gerente general del Charlotte Motor Speedway. 20 de agosto.

Frank Caprio, 88. Un juez municipal retirado en Rhode Island, encontró fama en línea como un jurista compasivo y presentador de “Caught in Providence”. 20 de agosto.

James Dobson, 89. Fundador de la organización cristiana conservadora Focus on the Family, el psicólogo infantil fue un influyente activista político contra el aborto y los derechos LGBTQ+. 21 de agosto.

Ron Turcotte, 84. El jockey del Salón de la Fama montó a Secretariat para ganar la Triple Corona en 1973. 22 de agosto.

Angela Mortimer Barrett, 93. Superó la sordera parcial y una infección intestinal para ganar tres títulos de Grand Slam en individuales, incluido Wimbledon en 1961. 25 de agosto.

Randy “Duke” Cunningham, 83. Sus hazañas como as de vuelo de la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam lo catapultaron al Congreso, donde el republicano sirvió ocho mandatos en la Cámara antes de declararse culpable de aceptar 2,4 millones de dólares en sobornos. 27 de agosto.

___

SEPTIEMBRE

___

Graham Greene, 73. La larga carrera del pionero actor indígena incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en “Dances with Wolves”. 1 de septiembre.

Giorgio Armani, 91. El icónico diseñador italiano convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de moda multimillonario. 4 de septiembre.

Joseph McNeil, 83. Fue uno de los cuatro estudiantes universitarios de Carolina del Norte cuya negativa a abandonar un mostrador de almuerzo segregado racialmente en Woolworth hace 65 años ayudó a desencadenar sentadas de derechos civiles no violentas en todo el sur. 4 de septiembre.

Duquesa de Kent, 92. Nacida Katharine Lucy Mary Worsley, rompió el protocolo real al abrazar a un subcampeón de Wimbledon y se alejó de las obligaciones familiares para enseñar música en una escuela pública. 4 de septiembre.

Polly Holliday, 88. La actriz nominada al premio Tony en pantalla y teatro convirtió la frase “¡Bésame los grits!” en una réplica nacional como la camarera masticadora de chicle y con peinado colmena en la longeva comedia de CBS “Alice”. 9 de septiembre.

Charlie Kirk, 31. Ascendiendo de activista conservador en el campus adolescente a un destacado podcaster y aliado del presidente Donald Trump, murió baleado durante un discurso en una universidad en Utah. 10 de septiembre.

Bobby Hart, 86. El compositor fue una parte clave del imperio multimedia de los Monkees, formando equipo con Tommy Boyce en éxitos como “Last Train to Clarksville” y “I’m Not Your Steppin’ Stone”. 10 de septiembre.

Kim Seong-Min, 63. El desertor que fundó Free North Korea Radio con sede en Seúl utilizó memorias USB y una red de fuentes en el país secreto para informar al público norcoreano sobre su gobierno autoritario. 12 de septiembre.

Ricky Hatton, 46. El excampeón mundial de boxeo se convirtió en uno de los luchadores más populares del deporte, tuvo problemas de salud mental y fue encontrado muerto por ahorcamiento. 14 de septiembre.

Robert Redford, 89. El chico de oro de Hollywood se convirtió en director ganador del Oscar, activista progresista y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos. 16 de septiembre.

Brett James, 57. El compositor de música country ganador del Grammy cuyos éxitos principales incluyeron “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood y “When the Sun Goes Down” de Kenny Chesney, murió en un accidente aéreo. 18 de septiembre.

Sonny Curtis, 88. Un rockero vintage, escribió el clásico crudo “I Fought the Law” y planteó la persistente pregunta “¿Quién puede cambiar el mundo con su sonrisa?” como el escritor-cantante del tema de “The Mary Tyler Moore Show”. 19 de septiembre.

Bernie Parent, 80. Considerado uno de los mejores porteros de hockey, el miembro del Salón de la Fama defendió la red para los dos campeonatos de la Copa Stanley de los Philadelphia Flyers en los años 70. 21 de septiembre.

Bobby Cain, 85. Como uno de los llamados Clinton 12 en 1956, soportó la violencia racista para convertirse en el primer estudiante negro en Tennessee en graduarse de una escuela estatal integrada. 22 de septiembre.

Claudia Cardinale, 87. La aclamada actriz italiana protagonizó algunas de las películas europeas más celebradas de los años 60 y 70. 23 de septiembre.

Sheikh Abdulaziz bin Abdullah al-Sheikh, en sus 80. El gran muftí de Arabia Saudí sirvió como la principal figura religiosa del reino durante un cuarto de siglo mientras la nación musulmana ultraconservadora se liberalizaba socialmente. 23 de septiembre.

Sara Jane Moore, 95. Fue encarcelada durante más de 30 años después de hacer un intento fallido de asesinar al presidente Gerald Ford en 1975. 24 de septiembre.

Assata Shakur, 78. La activista de liberación negra recibió asilo político en Cuba después de su fuga en 1979 de una prisión de Estados Unidos donde cumplía una sentencia de cadena perpetua por matar a un policía. 25 de septiembre.

Russell M. Nelson, 101. Fue el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 27 de septiembre.

___

OCTUBRE

___

Jane Goodall, 91. La conservacionista fue reconocida por su innovadora investigación de campo sobre chimpancés y su defensa ambiental a nivel mundial. 1 de octubre.

Jilly Cooper, 88. La autora británica superventas narró la clase y el sexo en novelas atrevidas, incluidas “Rivals” y “Riders”. 5 de octubre.

Joan B. Kennedy, 89. La ex esposa del senador Edward M. Kennedy soportó tragedias familiares, las infidelidades de su esposo y luchas de décadas con el alcoholismo y la salud mental. 8 de octubre.

Diane Keaton, 79. La estrella ganadora del Oscar cautivó a los espectadores con su peculiar manera y profundidad emocional en películas como “Annie Hall”, “The Godfather” y “Father of the Bride”. 11 de octubre.

D’Angelo, 51. El cantante de R&B ganador del Grammy reconocido por su voz áspera pero suave y por atraer la atención general con el video musical sin camisa “Untitled (How Does It Feel)” murió de cáncer. 14 de octubre.

Raila Odinga, 80. Las campañas populistas del ex primer ministro y candidato presidencial perenne desafiaron el gobierno de partido único, sacudieron a las autoridades y le dieron una influencia desproporcionada en Kenia. 15 de octubre.

Ace Frehley, 74. El guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam-rock Kiss cautivó al público con su elaborado maquillaje galáctico y su guitarra humeante. 16 de octubre.

Susan Stamberg, 87. La “madre fundadora” de National Public Radio fue la primera locutora femenina en presentar un programa de noticias nacional en Estados Unidos. 16 de octubre.

Kanchha Sherpa, 92. El guía de montaña nepalí era el último miembro sobreviviente del equipo de expedición que conquistó por primera vez el monte Everest. 16 de octubre.

Tomiichi Murayama, 101. El ex primer ministro de Japón fue conocido por su “declaración Murayama” de 1995 disculpándose con las víctimas asiáticas de la agresión de su país. 17 de octubre.

Chen Ning Yang, 103. El físico chino ganador del Premio Nobel fue uno de los científicos más influyentes en la física moderna. 18 de octubre.

Daniel Naroditsky, 29. El gran maestro de ajedrez que comenzó como un niño prodigio rápidamente se convirtió en una de las voces estadounidenses más influyentes en el deporte. No se hizo pública la causa de su muerte. 20 de octubre.

June Lockhart, 100. Se convirtió en una figura materna para una generación de televidentes, ya sea en casa en “Lassie” o “Lost in Space”. 23 de octubre.

Reina madre Sirikit, 93. Supervisó proyectos reales en Tailandia para ayudar a los pobres rurales, preservar la artesanía tradicional y proteger el medio ambiente. 24 de octubre.

Nick Mangold, 41. Como centro de los New York Jets fue uno de los mejores jugadores de la franquicia, ayudando dos veces a llevar al equipo al juego de campeonato de la AFC. Murió de complicaciones de una enfermedad renal. 25 de octubre.

Prunella Scales, 93. Una actriz versátil, conocida sobre todo como la mordaz Sybil Fawlty en la clásica comedia británica “Fawlty Towers”. 27 de octubre.

___

NOVIEMBRE

___

Martha Layne Collins, 88. Fue la primera y única mujer elegida gobernadora de Kentucky. 1 de noviembre.

Stanley Chesley, 89. Un pionero en demandas colectivas que enfrentó a compañías de cigarrillos y fabricantes de implantes mamarios defectuosos, su carrera legal terminó en medio de acusaciones de conducta poco ética. 2 de noviembre.

George Banks, 83. Se convirtió en uno de los asesinos en masa más notorios de Estados Unidos al disparar a 14 personas, matando a 13, incluidos sus propios hijos, durante un episodio de violencia en 1982 en Pensilvania. 2 de noviembre.

Dick Cheney, 84. El conservador enérgico fue un defensor principal de la invasión de Irak como uno de los vicepresidentes más poderosos y divisivos en la historia de Estados Unidos. Años después, se convirtió en crítico y objetivo del presidente Donald Trump. 3 de noviembre.

Diane Ladd, 89. La actriz fue nominada tres veces a los premios de la Academia, como la camarera descarada en “Alice Doesn’t Live Here Anymore”, la madre intrigante en “Wild at Heart” y su papel con su hija Laura Dern en “Rambling Rose”. 3 de noviembre.

Kim Yong Nam, 97. El jefe de estado ceremonial de Corea del Norte ofreció durante mucho tiempo su voz profunda y resonante en discursos llenos de propaganda apoyando a la dinastía Kim gobernante. 3 de noviembre.

James D. Watson, 97. Su codescubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN en 1953 ayudó a encender la mecha de una revolución en medicina, lucha contra el crimen, genealogía y ética. 6 de noviembre.

Paul Tagliabue, 84. Ayudó a traer paz laboral y riquezas a la NFL durante sus 17 años como comisionado, pero fue criticado por no tomar medidas más fuertes sobre las conmociones cerebrales. 9 de noviembre.

Sally Kirkland, 84. La actriz de teatro, cine y televisión fue mejor conocida por compartir pantalla con Paul Newman y Robert Redford en “The Sting” y su papel nominado al Oscar en la película de 1987 “Anna”. 11 de noviembre.

Juan Ponce Enrile, 101. Fue el jefe de defensa de Filipinas durante la era de la ley marcial, notoria por atrocidades de derechos humanos, retrocesos democráticos y saqueos. Luego se alejó de Ferdinand Marcos, llevando al derrocamiento del dictador en un levantamiento de “poder popular” en 1986. 13 de noviembre.

Todd Snider, 59. Las canciones reflexivamente libres y la composición cósmica de este cantante lo convirtieron en una figura querida en la música de raíces estadounidense. 14 de noviembre.

H. Rap Brown, 82. Uno de los líderes más vocales del movimiento Black Power, murió cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por el asesinato en 2000 de un ayudante del sheriff de Georgia. 23 de noviembre.

Dharmendra, 89. Una presencia definitoria en la pantalla de las películas de Bollywood de los años 70 y 80, fue una de las estrellas más populares del cine indio. 24 de noviembre.

Jimmy Cliff, 81. El carismático pionero del reggae y actor protagonizó la película emblemática “The Harder They Come” y predicó alegría, desafío y resiliencia en clásicos como “Many Rivers to Cross”, “You Can Get it If You Really Want” y “Vietnam”. 24 de noviembre.

Viola Ford Fletcher, 111. Como una de las últimas sobrevivientes de la Masacre Racial de Tulsa de 1921 en Oklahoma, pasó sus últimos años buscando justicia por el ataque mortal de una turba blanca en la próspera comunidad negra donde vivió de niña. 24 de noviembre.

Fuzzy Zoeller, 74. Uno de los personajes más sociables del golf, la carrera del campeón de dos grandes torneos se vio empañada por una broma racialmente insensible sobre Tiger Woods. 27 de noviembre.

Tom Stoppard, 88. El dramaturgo británico fue un dramaturgo juguetón y profundo que ganó un premio de la Academia por su guion para “Shakespeare In Love” de 1998. 29 de noviembre.

___

DICIEMBRE

___

Charles Shay, 101. El condecorado veterano indígena estadounidense era médico del ejército de Estados Unidos de 19 años cuando desembarcó en Omaha Beach el Día D y ayudó a salvar vidas. 3 de diciembre.

Steve Cropper, 84. Un guitarrista y compositor delgado y con alma, ayudó a anclar la celebrada banda de acompañamiento de Memphis Booker T. and the M.G.’s en Stax Records y coescribió los clásicos “Green Onions”, ”(Sittin’ on) the Dock of the Bay” y “In the Midnight Hour”. 3 de diciembre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.