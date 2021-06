De gea no se verá afectado por el penal fallado, según pau torres

MADRID, 2 jun (Reuters) - El portero del Manchester United, David de Gea, no va a obsesionarse por su fallo en la tanda de penaltis de la final de la Liga Europa ante el Villarreal, según ha declarado su compañero de selección Pau Torres, que ha instado a su compatriota a ayudar a llevar a España a la gloria en la Eurocopa 2020.

De Gea fue el único jugador que falló su penalti en la maratoniana tanda de penaltis de la semana pasada, que terminó 11-10 a favor del Villarreal tras el empate a uno en la prórroga, mientras que Torres mantuvo el temple para marcar y que su club ganara el primer gran trofeo de su historia.

"David es fuerte de mente y esto no le va a afectar", dijo Torres sobre De Gea en una rueda de prensa el miércoles desde la concentración de España en Las Rozas, donde se preparan para la Eurocopa.

"La final ya se terminó. Le he animado y le he dicho que esté tranquilo que seguro que no se va a quedar sin títulos este verano", dijo.

De Gea forma parte de la lista de 24 jugadores convocados para jugar con España, pero no ha jugado con su país desde una derrota por 1-0 ante Ucrania en la Liga de Naciones de la UEFA, y tendrá que competir por la titularidad en el torneo con Unai Simón y Robert Sánchez.

Torres ha sido objeto de intensas especulaciones sobre un posible fichaje por otro club, pero dijo que estaba tranquilo sobre su futuro y que estaba concentrado en el torneo, añadiendo que España tenía la ambición de ganar la competición a pesar de tener una plantilla inexperta en comparación con los equipos que ganaron las Eurocopas de 2008 y 2012.

"Tenemos que tirar del carro todos, los jóvenes, los veteranos, los que juegan y los que no", dijo.

"Somos una selección candidata a ganar todo lo que se nos ponga por delante, vamos a salir a ganar". (Reporte de Richard Martin; edición de Clare Fallon, traducido por Tomás Cobos)

Reuters