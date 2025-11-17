De Guindos advierte del riesgo de opacidad de los mercados privados
LA NACION
FRÁNCFORT, 17 nov (Reuters) -
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advirtió el lunes de los riesgos para la estabilidad financiera de la zona euro derivados de los mercados privados, donde las inversiones son más difíciles de valorar, el apalancamiento es elevado y los vínculos con los bancos son cada vez mayores.
"Las perturbaciones económicas adversas podrían provocar un aumento de los impagos empresariales, correcciones de valoración y pérdidas para los fondos privados y sus inversores", dijo en una conferencia en Fráncfort. (Información de Balazs Koranyi; redacción de Francesco Canepa; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)
