LA NACION

De Guindos, del BCE, dice que el nivel actual de los tipos de interés es "adecuado"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
De Guindos, del BCE, dice que el nivel actual de los tipos de interés es "adecuado"
De Guindos, del BCE, dice que el nivel actual de los tipos de interés es "adecuado"GOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

MADRID, 30 sep (Reuters) -

El nivel actual de los tipos de interés en la zona euro es "adecuado" y cualquier decisión futura en materia de política monetaria se tomará reunión por reunión y teniendo en cuenta las incertidumbres geopolíticas mundiales, dijo el martes el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

El BCE sin cambios a principios de mes, como se esperaba, y conservó una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, lo que redujo las expectativas de nuevos recortes de los costes de endeudamiento. (Información de Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco de este lunes 29 de septiembre
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 29 de septiembre

  3. ¿A cuánto cotiza el dólar blue y el oficial este lunes 29 de septiembre?
    3

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de septiembre

  4. Las marcas que traerá al país el empresario ícono de los 90
    4

    Manuel Antelo: “No podemos ser tan ingratos de no reconocer el cambio”

Cargando banners ...