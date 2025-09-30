De Guindos, del BCE, dice que el nivel actual de los tipos de interés es "adecuado"

MADRID, 30 sep (Reuters) -

El nivel actual de los tipos de interés en la zona euro es "adecuado" y cualquier decisión futura en materia de política monetaria se tomará reunión por reunión y teniendo en cuenta las incertidumbres geopolíticas mundiales, dijo el martes el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

El BCE sin cambios a principios de mes, como se esperaba, y conservó una visión optimista sobre el crecimiento y la inflación, lo que redujo las expectativas de nuevos recortes de los costes de endeudamiento. (Información de Jesús Aguado; información adicional de Emma Pinedo; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)