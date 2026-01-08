De Guindos, del BCE, dice que el nivel actual de los tipos de interés es el correcto

MADRID, 8 ene (Reuters) -

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, dijo el jueves que el nivel actual de los tipos de interés en la zona euro es adecuado, pero que la política monetaria podría cambiar en función de las circunstancias.

"Dadas las circunstancias actuales, (...) el nivel actual de tipos de interés es el correcto", dijo De Guindos en un evento financiero en España. "Si las circunstancias cambian, pues lógicamente esta política monetaria cambiará", añadió.

El Banco Central Europeo mantuvo estables sus tipos de interés en su última reunión de política monetaria de diciembre y revisó al alza algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación, una medida que probablemente cierre la puerta a nuevos recortes de los costes de endeudamiento a corto plazo.

La inflación ha rondado el objetivo del 2% del BCE, impulsada por la subida de precios en el sector servicios, y se espera que se mantenga en ese nivel en un futuro próximo. (Información de Jesús Aguado y Emma Pinedo; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)