De Guindos, del BCE, dice que las valoraciones de los bancos demuestran que la supervisión es correcta

MILÁN, 15 ene (Reuters) -

La supervisión del Banco Central Europeo ha contribuido a la resistencia del sistema bancario europeo, proporcionando a las entidades una ventaja competitiva que se refleja en sus valoraciones de mercado mucho más elevadas, dijo el jueves el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

En un discurso ante el Parlamento Europeo en Bruselas sobre el tema de la simplificación de la regulación bancaria, De Guindos dijo que era "muy importante para Europa" tener "un sector bancario solvente y resistente" en "un mundo muy complicado".

"Si nos fijamos en las valoraciones de los bancos europeos desde (la pandemia del) COVID, es obvio que hay algo que, entre todos, hemos hecho bien y correctamente, y se están aprovechando de ello aunque, seguro, se siguen quejando", dijo.

