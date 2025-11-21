LA NACION

De Guindos dice que el crecimiento de la eurozona ha sido mejor de lo que esperaba el BCE

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
De Guindos dice que el crecimiento de la eurozona ha sido mejor de lo que esperaba el BCE
De Guindos dice que el crecimiento de la eurozona ha sido mejor de lo que esperaba el BCE

FRÁNCFORT, 21 nov (Reuters) -

El crecimiento económico de la zona euro, aunque lento, ha sido mejor de lo que esperaba el Banco Central Europeo, y los tipos de interés del BCE se mantienen en un nivel adecuado según los últimos datos, dijo el viernes su vicepresidente, Luis Guindos.

"Tenemos noticias no demasiado buenas, pero tampoco demasiado malas, respecto al crecimiento económico, mejor de lo que esperábamos", dijo De Guindos en un acto en España.

"Consideramos que el nivel de los tipos de interés es adecuado en función de la información de que disponemos y de los indicadores que estamos viendo." (Información de Francesco Canepa; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)

LA NACION
Más leídas
  1. Un fútbol sofocado por la repugnancia
    1

    Un fútbol sofocado por la repugnancia

  2. Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
    2

    Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal

  3. A la Argentina le faltó un solo punto ante Alemania para completar un máster de oportunidades
    3

    A la Argentina le faltó un solo punto para completar un máster de oportunidades en la Copa Davis

  4. Lo que les falta a los Pumas: domar al león en Twickenham y hacer cartón lleno en las islas británicas
    4

    El poderío del león inglés, la kriptonita que los Pumas intentarán vulnerar en Twickenham

Cargando banners ...