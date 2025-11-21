De Guindos dice que el crecimiento de la eurozona ha sido mejor de lo que esperaba el BCE

FRÁNCFORT, 21 nov (Reuters) -

El crecimiento económico de la zona euro, aunque lento, ha sido mejor de lo que esperaba el Banco Central Europeo, y los tipos de interés del BCE se mantienen en un nivel adecuado según los últimos datos, dijo el viernes su vicepresidente, Luis Guindos.

"Tenemos noticias no demasiado buenas, pero tampoco demasiado malas, respecto al crecimiento económico, mejor de lo que esperábamos", dijo De Guindos en un acto en España.

"Consideramos que el nivel de los tipos de interés es adecuado en función de la información de que disponemos y de los indicadores que estamos viendo." (Información de Francesco Canepa; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)