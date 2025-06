De Guindos: El BCE no teme el alza del euro ni ve peligro de una inflación demasiado baja

Por Balazs Koranyi y Francesco Canepa

FRÁNCFORT, 16 jun (Reuters) - Los aranceles pesarán sobre el crecimiento económico y los precios de la zona euro durante años, pero hay poco riesgo de que la inflación caiga demasiado, e incluso la subida del euro frente al dólar no es una gran preocupación, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. El BCE anunció este mes una pausa en la relajación de su política monetaria, a pesar de que las previsiones indican que el crecimiento de los precios se situará temporalmente por debajo de su objetivo del 2% debido a la fortaleza del euro y a los bajos precios del petróleo, lo que reaviva el temor a que se vuelva al entorno de inflación ultrabaja de la década anterior a la pandemia. Sin embargo, de Guindos restó importancia a estos temores argumentando que el BCE se encontraba por fin a tiro de piedra de su objetivo tras años de quedarse muy por encima o por debajo. "En mi opinión, el riesgo de que la inflación se quede muy por debajo del objetivo es muy limitado", dijo De Guindos a Reuters en una entrevista. "Nuestra valoración es que los riesgos para la inflación están equilibrados". Una razón clave por la que la inflación repuntará hasta el objetivo tras caer hasta el 1,4% en el primer trimestre de 2026 es que el mercado laboral sigue ajustado y los sindicatos seguirán exigiendo aumentos saludables, manteniendo el crecimiento de la remuneración en el 3%, argumentó De Guindos. Aunque de Guindos no abogó explícitamente por una pausa en la relajación de la política monetaria, dijo que los inversores financieros, que ahora apuestan por una sola rebaja más de los tipos de interés, posiblemente hacia finales de año, interpretaron correctamente el mensaje de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

"Los mercados han entendido perfectamente lo que dijo la presidenta sobre estar en una buena posición", afirmó. "Creo que los mercados creen y descuentan que estamos muy cerca de nuestro objetivo de una inflación sostenible del 2% a medio plazo".

El euro ha subido un 11% frente al dólar en los últimos tres meses y alcanzó el jueves su nivel más alto en casi cuatro años, US$1,1632. Además de suponer un nuevo revés para los exportadores, un euro más fuerte podría reducir aún más los precios de las importaciones. No obstante, De Guindos dijo que el tipo de cambio no había sido volátil, ni su apreciación había sido rápida, dos métricas clave en su opinión. "Creo que, a US$1,15, el tipo de cambio del euro no va a ser un gran obstáculo", dijo el vicepresidente del banco central, exministro de Economía español y el miembro más antiguo del consejo del BCE.

(Edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)