De hacer bromas en el campamento a forzar balones sueltos, Joey Bosa se renueva con los Bills

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Joey Bosa ha hecho carrera aterrorizando a los quarterbacks rivales.

Después de 10 años llegó a Buffalo, donde el defensive end se siente rejuvenecido dos meses después de convertirse en treintañero.

"Es una locura pensar que tengo 30, pero me queda mucha vida por delante", dijo Bosa el lunes a The Associated Press. "Y cuando me siento bien, me siento joven. Y me siento tan bien como en toda mi carrera".

En cuanto a nuevos comienzos, la exestrella de los Chargers ha fluido con su traslado al otro lado del país después de que estuvo limitado sus últimas tres temporadas por lesiones.

En el vestuario, encontró un punto en común con los dibujos animados —especialmente con su serie animada favorita “Bob Esponja”— mientras conecta con los jóvenes cazamariscales de Buffalo.

"Conoce a Bob Esponja, así que está en la cima de mi lista", dijo Greg Rousseau, de 25 años, quien señaló que los dos pasaron el campamento de entrenamiento intercambiando frases de la serie animada de Nickelodeon que debutó en 1999.

Rousseau no recuerda cómo surgió el tema de la serie de televisión, pero señaló que fue algo que los hizo reír constantemente durante el campamento. Sin revelar detalles, dijo que los dos tienen una celebración de captura temática de Bob Esponja en proceso.

Pero ha sido en el campo donde Bosa ha desempeñado un papel clave para los Bills, que han ganado cinco veces consecutivas el Este de la AFC, y que reciben el jueves a los Dolphins (0-2).

En una victoria de 31-10 sobre los Jets el domingo, Bosa forzó dos balones sueltos, uno recuperado por Buffalo, y añadió una captura, la 73ra de su carrera. Alcanzó así a Rob Burnett en el 99no puesto de la lista de la NFL.

Bosa lidera a la NFL con tres pérdidas de balón forzadas, una de ellas en una victoria de 41-40 en el inicio de temporada sobre Baltimore.

Reemplazando a Miller

Todavía es pronto, pero esto es lo que los Bills esperaban al firmar en marzo con Bosa un contrato de un año por US$12,6 millones. Querían fortalecer una mediocre presión al pasador.

Esencialmente, reemplazó a Von Miller, el jugador de 36 años que fue cortado después de mostrar signos de envejecimiento y limitaciones en tres campañas acortadas por lesiones.

A su llegada, Bosa se sentía optimista y filosófico al darse cuenta de que se le está acabando el tiempo en su carrera, y está motivado para sacar el máximo provecho de los años que le quedan.

"Creo que tengo mucho que demostrarme principalmente a mí mismo, porque eso es lo que realmente importa, que todavía tengo cosas que aportar", dijo Bosa esta semana.

Aunque disfrutó su tiempo en el sur de California y se sintió decepcionado al ser liberado por los Chargers con un año restante en su contrato, Bosa está entusiasmado de unirse a un equipo con una cultura establecida, una historia reciente de victorias y estabilidad en el puesto de entrenador.

Muy distinto a lo que vivió con los Chargers, que tienen a su cuarto entrenador desde 2020 y alcanzaron los playoffs sólo tres veces con Bosa.

Es por eso que Bosa dijo que se sintió como si estuviera "en un sueño" después de la remontada para vencer a Baltimore.

