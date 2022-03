De Jong: "Me siento cómodo y quiero seguir en el Barça"

"No sé si es mi mejor versión, siempre se puede mejorar y trabajo para ello"

BARCELONA, 9 Mar. 2022 (Europa Press) -

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona Frenkie de Jong afirmó que en los últimos encuentros se siente "cómodo" y que su deseo es "seguir" en el club azulgrana, la víspera del partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray, que se disputa este jueves (21:00 horas) en el Camp Nou.

"Creo que el Galatasaray es un buen equipo, pero somos favoritos. Queremos ganar siempre y, sobre todo, cuando jugamos en casa. Estamos en una buena dinámica, jugamos bien, creamos ocasiones y ganamos partidos. Me siento cómodo, quiero seguir en el Barça y mejorar", dijo en rueda de prensa.

Sobre su mejora en el nivel de juego después de recibir críticas, De Jong se sinceró. "No sé si es mi mejor versión, siempre se puede mejorar. Cuando la gente me critica no me duele, pero creo que no ve bien los partidos. Algún periodista dice: 'De Jong no ha estado bien', y la gente cree eso. Hablan mucho. La gente no ve el partido y no tiene su opinión", comentó.

El centrocampista neerlandés subrayó que les "ilusiona" ganar la Liga Europa. "Queremos ganar títulos y ahora estamos en la Liga Europa. Querríamos estar en la Champions, pero estamos en la Liga Europa y vamos con todo para ganarla. ¿Fracaso? No creo que lo sea no ganarla porque hay buenos equipos y siempre puedes tener un día malo. El objetivo es ganarla", recalcó.

Desveló que comparte sesiones de video con su entrenador, Xavi Hernández, en la que el técnico le da consejos sobre cómo maniobrar en el campo. "Vemos momentos del partido en los que puedo mejorar, dónde colocarme y cómo recibir la pelota. Yo también creo que puedo dar más todavía. Estoy trabajando duro y hablando con el míster para mejorar", explicó.

Afirmó que "siempre es buen momento para venir al Barça" porque es, según él, "uno de los clubes más grandes del fútbol mundial" y un futbolista como él puede disfrutar por la manera de jugar, y por luchar por los mejores títulos. "Creo que la temporada que viene, si nos reforzamos bien, podemos luchar por todo".

A su juicio, "nunca" es una buena señal haber tenido a cuatro entrenadores en tres años, aunque indicó que con todos se ha sentido "muy cómodo". "Cuando no juegas bien no es culpa del entrenador sino tuya", apuntó.

Asimismo, destacó la calidad de Pedri y de la nueva hornada de jugadores en el centro del campo como Gavi o Nico González. "Pedri tiene un talento enorme y cuando juega parece muy fácil lo que hace, lo hace perfecto. Creo que puede marcar una época aquí, seguro. Tenemos a muchos jugadores con mucha calidad en el medio del campo y la competencia es buena. Eso no me da miedo", sentenció.