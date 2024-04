De Jong: "Es un golpe fuerte porque estábamos convencidos de que podíamos pasar"

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong ha asegurado que la eliminación de este martes ante el Paris Saint-Germain, que se ha impuesto 1-4 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Estadi Olímpic de Montjuïc, supone "un golpe fuerte" porque estaban "convencidos" de que podrían superar la eliminatoria tras el 2-3 de la capital francesa.

"Lo hemos intentado, hemos luchado para pasar a semifinales, pero no pudo ser hoy. Es un golpe fuerte porque estábamos convencidos de que podíamos pasar, pero no queda otra que levantarnos e intentarlo otra vez el año que viene", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro.

Además, el neerlandés reconoció que la roja directa al uruguayo Ronald Araujo fue determinante. "Marcamos el 0-1, era una ventaja importante. Pero en Europa, cuando juegas con 10 tantos minutos y contra un equipo como el PSG, sabes que vas a sufrir. Lo hemos intentado, pero al final no nos daba para más", indicó.

"No he visto las imágenes, no lo puedo decir. Solo tenía la sensación de que el control de Barcola era muy lejos. Iba a las manos del portero, pero como que he dicho, no lo he visto, era mi sensación", finalizó De Jong.