De la Espriella, el abogado millonario que aspira gobernar Colombia con "mano de hierro"

Abelardo de la Espriella se define como un empresario millonario que cayó en la política como "outsider" para evitar que Colombia sea "destruida" por la izquierda. Practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, es uno de los favoritos para convertirse en el próximo presidente

A sus 47 años, el abogado con propuestas de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a múltiples personalidades del país, incluidos paramilitares, narcotraficantes y estrellas de fútbol. También dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia.

Radical contra la izquierda que gobierna con Gustavo Petro, en una entrevista con la AFP se desmarca con una frase: "yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades"

Su objetivo: "Que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza", dice en el edificio de su sede de campaña en Bogotá, custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas.

Para lograrlo, se inspira en los mandatarios Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues "la política necesita más empresarios y menos políticos"

Como es habitual pese a sus largas jornadas de trabajo, durante la entrevista vestía un traje impecable, sin corbata. Pero solicitó no tomar imágenes de sus pies, pues llevaba unas zapatillas deportivas y no sus típicos mocasines.

¿La razón? "Metí la pata" izquierda, es decir dio un mal paso que lo lesionó. "Uno con la izquierda siempre se equivoca", bromea.

Las encuestas proyectan que De la Espriella, conocido entre sus seguidores como "El Tigre", pasará a un balotaje junto al candidato oficialista Iván Cepeda en las elecciones del 31 de mayo.

En la carrera electoral, sus rivales le piden explicar el origen de su fortuna. Antes de aspirar a la presidencia, el abogado cantaba ópera y presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, vestido con trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros.

- De la Espriella Style -

Amante del golf como Trump, De la Espriella afirma que es hijo de una familia de ganaderos en la costa Caribe colombiana.

Padre de cuatro niños de entre tres y 14 años, asegura que tiene "los cojones" para gobernar con "mano de hierro" al país con mayor producción de cocaína del mundo.

"En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja", sostiene el líder de un movimiento político recién creado llamado "Defensores de la Patria". Para combatir a las mafias quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel.

De la Espriella se presenta como una persona aguerrida, que llegó "tarde la repartición del miedo" y dispuesto a hacer un "sacrificio" por la "patria". Denuncia que está en "grave riesgo" debido a amenazas de muerte.

En varias de sus publicaciones en redes sociales, su figura se convierte en un felino de colmillos afilados gracias a la inteligencia artificial.

En algunas fotografías aparece fumando tabaco o promocionando sus negocios de vinos y rones. Además, tiene su propia marca de ropa llamada "De la Espriella Style".

Defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles en las que los presos estén a "diez pisos bajo tierra" alimentados "con pan y agua".

De momento, el abogado se desmarca de la derecha tradicional que encabeza el influyente Álvaro Uribe (2002-2010), que tiene su propia candidata.

Sin embargo, asegura que tiene "una gran amistad" con el expresidente, con quien habla "casi todos los días".

- "Contrarrevolución cultural" -

De la Espriella sostiene que vive "acorde a los principios judeocristianos". Llegó a considerarse ateo, pero dice que vivió un proceso de transformación espiritual que lo llevó a acercarse a Dios.

Aunque constitucionalmente Colombia es un país laico, la religión tiene un fuerte peso electoral.

En la entrevista con la AFP, el candidato reiteró su deseo de realizar una "contrarrevolución cultural" a las ideas de izquierda para que el país pueda "regresar a Dios".

De la Espriella asegura que lleva "el colorido del Caribe", donde creció "al estilo de Tom Sawyer" pescando y jugando en el campo.

Aunque se desenvuelve con facilidad ante los medios, su forma de hablar despreocupada le ha causado problemas. En una ocasión aseguró que en Colombia se debía "destripar" a la izquierda, dichos por los que luego pidió perdón.

En otra entrevista contó que de joven se divertía amarrando pólvora a gatos para hacerlos volar por el aire, y sugirió que los animales morían. Posteriormente afirmó que se trataba de una broma.