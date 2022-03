De la Fuente: "Me encantaría que esta selección tuviese la repercusión que se merece"

El seleccionador espa帽ol Sub-21, Luis de la Fuente, se mostr贸 "muy contento" tras golear a Lituania (8-0) en la fase de clasificaci贸n para el pr贸ximo Europeo y afirm贸 que estar铆a encantado de que sus jugadores tuviesen la "repercusi贸n" que se "merecen" por sus 煤ltimas actuaciones tras quedarse a un solo triunfo de conseguir el billete para la cita continental.

"Estoy feliz, estoy muy contento porque llev谩bamos mucho tiempo sin estar juntos, sin competir y r谩pidamente, en cuatro d铆as, ya hemos visto el rendimiento del equipo. Estoy muy satisfecho porque hemos hecho lo que ten铆amos que hacer y hay que dar el valor que merece a esta victoria", analiz贸 el seleccionador espa帽ol.

"De no haber tomado este partido con la entereza y la profesionalidad necesario, no hubiera sido as铆 esta goleada. Ha sido un m茅rito absoluto de los jugadores porque han estado con una concentraci贸n excepcional desde el primer minuto hasta el 煤ltimo. Destaco esto de este grupo porque tiene ganas de crecer y hacer cosas importantes", a帽adi贸 el riojano ante los medios.

"驴El mejor del partido? El equipo ha sido el MVP, no se puede personalizar en ning煤n jugador. El equipo hace mejores a cada uno de ellos", coment贸 antes de ser preguntado por la amarilla a Vencedor en los minutos finales. "Evidentemente, como hablamos de un proceso de formaci贸n y crecimiento saben que el minuto 90 no se puede cometer un error pero es parte del aprendizaje. Nos hubiera gustado que no se hubiera producido en esas circunstancias", admiti贸.

Sobre la repercusi贸n de sus jugadores, De la Fuente se mostr贸 claro. "Es verdad que me encantar铆a que tuvi茅ramos la repercusi贸n que deber铆a tener una selecic贸n de este calado, que se merece. A nivel profesional creo que tendr铆amos que tener m谩s visibilidad porque estos jugadores son presente y futuro del f煤tbol espa帽ol. Reivindico que la cobertura que se nos tendr铆a que dar deber铆a ser mayor", insisti贸 el seleccionador.

Por 煤ltimo, sobre el apoyo recibido en el estadio de Los Prados, De la Fuente fue muy agradecido. "Estamos felices, se han volcado con nosotros, la afici贸n ha sido magn铆fica con un estadio casi lleno, animando desde le principio al final y esto es lo que nos gustar铆a tener siempre all铆 donde jugamos. Gracias a la afici贸n y a la ciudad de Talavera por el recibimiento y su comportamiento", finaliz贸.