El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se limitó a mostrar su "máximo respeto" a la decisión de Luis Rubiales de presentar este domingo su dimisión como presidente de la RFEF, y reiteró que es un asunto que está "lejos" de sus quehaceres en el banquillo, aunque sí admitió que le gustaría que hubiese nuevo máximo mandatario federativo antes de la Eurocopa y los Juegos de París para poder "pensar exclusivamente en fútbol".

"Yo he dicho todo lo que tenía que decir cuando me correspondía, máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales", trató de zanjar De la Fuente en la rueda de prensa previa al partido de este martes ante Chipre en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada.

Ante la insistencia de los medios, el riojano recalcó que la decisión del dirigente era "personal" y recalcó que se ocupa de lo que puede "controlar". "Lo que pase fuera de hacer alineaciones, convocatorias, entrenamientos, está lejos ya de mi dominio y mi control", advirtió.

"Insisto, en el equipo pensamos en fútbol y vivimos quizás en una burbuja que además es necesaria para estar viviendo con todos absolutamente concentrados ante una grandísima responsabilidad que tenemos. Entiendo que hay mucho interés en conocer otros detalles, pero creo que tenemos que centrarnos en el fútbol y lo que los profesionales del fútbol podemos controlar. El de Chipre es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición de este grupo y por estar en la próxima EURO, que creo que es suficientemente importante como para centrarnos en ello", aseveró el técnico de la 'Roja'.

Además, De la Fuente dejó claro que lleva "once años" en la RFEF. "He vivido ahí mucho antes de que llegara Luis Rubiales. Me siento feliz de estar aquí, soy un privilegiado, no me ha regalado nadie nada, eso que quede claro, me lo he ganado yo. Simplemente estoy feliz donde estoy y siempre he agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida. Soy un hombre agradecido porque creo que es de buen nacido ser agradecido, y yo lo soy", añadió.

Preguntado por si sería adecuado que hubiese nuevo presidente federativo electo antes de la Eurocopa de 2024 y los Juegos de París, cree que "siempre es mejor cuanto más tranquilos" y pueden "pensar exclusivamente los profesionales en fútbol". "Lo que no sé son los tiempos que, legalmente, se consideran oportunos", indicó.

"Nosotros, en cualquier caso, vamos a seguir pensando en fútbol, en fútbol, en fútbol, y si tenemos la oportunidad de estar en la Eurocopa estaremos pensando única y exclusivamente en la responsabilidad que tenemos que creo que es muy importante", añadió al respecto.

De la Fuente habló de lo que había aprendido en estos últimos días. "Esta vida es un constante aprendizaje. Yo aprendo todos los días y del fútbol también porque tanto de la vida como del fútbol uno va sacando conclusiones y va aprendiendo a comportarse de una manera mejor para ser mejor persona cada día. Yo tengo voluntad para aprender cada día", confesó.

Finalmente, tiene claro que "el ruido ajeno" lo lleva bien, principalmente porque "algo ayuda" que lleve "40 años en esto del fútbol". "He estado en el césped, en el despacho y ahora en los banquillos. Ya llevo 26 años de entrenador y creo que eso ayudará algo, algo de experiencia creo que tendré", sentenció.