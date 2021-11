De la Fuente: "No me fío nada de estos equipos"

El seleccionador espa√Īol de la Sub-21, Luis de la Fuente, asegur√≥ que no se f√≠a en absoluto de selecciones como la de Malta, su rival este viernes en la fase de clasificaci√≥n para el pr√≥ximo Europeo, y destac√≥ la necesidad de consolidar al grupo durante esta ventana.

"A medida que van pasando las jornadas de entrenamiento y se suceden las sesiones, uno va siendo m√°s optimista, el equipo va creciendo, es un grupo que est√° consolidado pero necesita tener m√°s oportunidades para jugar juntos, formar equipo que es lo que nos preocupa y que el rendimiento llegue a lo m√°s alto posible", dijo De la Fuente.

"¬ŅMalta? Son equipos que no me f√≠o nada, ser√≠a absurdo no decir que sentimos las posibilidades de ganar, pero nos exigir√°n sacar lo mejor. A nivel internacional siempre digo que las diferencias se reducen y si un equipo no est√° bien te pueden hacer da√Īo", a√Īadi√≥ el seleccionador espa√Īol en declaraciones a la 'SeF√ļtbol'.

Por su parte, Be√Īat Turrientes confirm√≥ que "las sensaciones son muy buenas". "Tenemos muy buen grupo y estamos con muchas ganas de jugar estos dos partidos y afrontarlos de la manera que lo hicimos con los otros y vamos a ir a por los seis puntos", dijo el jugador de la Real B.

"Estoy muy contento. Agradezco al m√≠ster que haya confiado en m√≠, ahora me toca demostrar en el campo y creo que con los grandes compa√Īeros que tengo todo ser√° m√°s f√°cil", manifest√≥ 'Turri'.

"Sabemos que este tipo de partidos son muy difíciles y que ellos se suelen cerrar atrás, pero creo que todos juntos sacaremos los tres puntos e iremos a Rusia a por lo mismo. Hemos hecho un gran trabajo y queremos seguir así. Vamos a ir a conseguir todos los puntos que podamos, a ganar todos los partidos y a seguir en esta línea", sentenció.