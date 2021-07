De la Fuente: "No vamos a renunciar a pelear por la medalla de oro"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente dej贸 claro este viernes que no tienen "m谩s presi贸n" porque en el equipo haya seis jugadores de la pasada Eurocopa y que competir谩n en los Juegos Ol铆mpicos de Tokio para "pelear por la medalla de oro".

"Nunca he ocultado lo que pienso de este equipo con estos seis jugadores o no. Tendr铆amos un equipo muy bueno en cualquiera de las circunstancias y entiendo que ya que estamos aqu铆 no vamos a renunciar a pelear por el oro. Ese es nuestro objetivo y nuestra mentalizaci贸n, pero no hay m谩s presi贸n, sinceramente", se帽al贸 De la Fuente en rueda de prensa previa al amistoso de este s谩bado ante Jap贸n.

El t茅cnico indic贸 que de momento se est谩n "aclimatando a los horarios y a la realidad", pero que ser谩 a partir de este primer partido cuando ya empiecen a saborear el esp铆ritu ol铆mpico. "En cuanto nos metamos en el campo, pase este partido y nos centremos en el de Egipto, vamos a entender que estamos en los Juegos. Quiero que esto lo entiendan los jugadores y todos porque es una oportunidad 煤nica e hist贸rica el poder vivir unos Juegos, vamos a intentar disfrutarlos a tope", subray贸.

El de Haro no quiso darle "m谩s importancia" al hecho de tener que retrasar su viaje a Jap贸n por una aver铆a del avi贸n. "No ha supuesto un gran trastorno, nos ha permitido descansar y dormir r谩pidamente porque la mayor preocupaci贸n es la de adaptarnos a los ciclos de sue帽o, que lo vamos consiguiendo", advirti贸.

"Todo va seg煤n lo previsto y estamos entrenando en condiciones similares a las que tuvimos en Benidorm y que pensamos que pod铆amos encontrarnos aqu铆 en cuanto a temperatura y humedad. Nos ha venido bien y ahora estamos adapt谩ndonos y vamos poco a poco dando pasos para hacerlo totalmente a las circunstancias. Creo que llegaremos en buena situaci贸n al partido ante Jap贸n para realizar un buen encuentro y dar un buen espect谩culo", remarc贸 De la Fuente.

El riojano tampoco quiso dar mucha importancia a los exigentes protocolos que deben pasar. "Lo sab铆amos y ven铆amos preparados. En Espa帽a ya est谩bamos en una 'burbuja' y todo es una continuidad. Es un gran desahogo poder salir para entrenar y convivir al aire libre, pero la situaci贸n es excepcional y es lo que exige", afirm贸.

Para el seleccionador ol铆mpico, el amistoso ante Jap贸n "es muy importante, no s贸lo para la preparaci贸n". "Creo que es una selecci贸n muy potente, con muy buenos jugadores, que juegan en Europa, en Espa帽a, y a la que respetamos mucho. Es muy importante como piedra de toque y para coger experiencia para saber a qu茅 nivel llegamos en este momento de cara al partido del d铆a 22", admiti贸.

De la Fuente fue preguntado por la prensa japonesa por el trabajo con la cantera en Espa帽a y el t茅cnico reconoci贸 que "en los clubes se trabaja de manera sensacional con la cantera y los jugadores est谩n cada vez mejor formados".

"Eso facilita nuestro trabajo porque tenemos muchos para escoger de todos los clubes, no s贸lo del Real Madrid y el FC Barcelona. La cultura de formaci贸n es clave para garantizar el futuro de la selecci贸n y nos da tranquilidad", opin贸.

